Italy - Việt Nam mong muốn thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược

(Ngày Nay) - Mới đây, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Cộng hòa Italy Nguyễn Phương Anh đã trình Thư ủy nhiệm lên Tổng thống nước Cộng hòa Italy Sergio Mattarella.
Đại sứ Nguyễn Phương Anh chuyển lời thăm hỏi và những lời chúc tốt đẹp của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ và Quốc hội Việt Nam tới Tổng thống Sergio Mattarella. Đại sứ bày tỏ vinh dự được giao trọng trách Đại sứ Việt Nam tại Italy, đồng thời nhấn mạnh Việt Nam luôn coi trọng và đánh giá cao mối quan hệ song phương tốt đẹp, tin cậy chính trị, hợp tác nhiều mặt với Italy. Đại sứ mong muốn sẽ tiếp tục thúc đẩy quan hệ song phương giữa hai nước phát triển mạnh mẽ, nhất là trong các lĩnh vực hai bên cùng quan tâm như thương mại, đầu tư, công nghệ cao, trao đổi văn hóa...

Tổng thống Sergio Mattarella chúc mừng Đại sứ Nguyễn Phương Anh nhận nhiệm vụ và bày tỏ tin tưởng rằng trong nhiệm kỳ của mình, Đại sứ Nguyễn Phương Anh sẽ có nhiều đóng góp tích cực, góp phần đưa quan hệ hai nước phát triển lên tầm cao mới. Tổng thống đánh giá cao những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam và khẳng định Việt Nam là đối tác quan trọng hàng đầu của Italy tại Đông Nam Á.

Tổng thống Mattarella bày tỏ hài lòng trước sự phát triển hết sức tốt đẹp của quan hệ Việt Nam – Italy và sự hợp tác chặt chẽ của hai nước trong các vấn đề quốc tế. Tổng thống nói rõ Italy mong muốn tiếp tục thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược với Việt Nam và hai bên cần đẩy mạnh các lĩnh vực hợp tác chung. Ông bày tỏ ấn tượng về đất nước và con người Việt Nam, đồng thời cho biết vẫn lưu giữ những kỷ niệm tốt đẹp về chuyến thăm chính thức Việt Nam trước đây.

Buổi lễ diễn ra trọng thể theo nghi thức lễ tân Nhà nước của Italy tại Phủ Tổng thống, với sự tham dự của Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Edmondo Cirielli và lãnh đạo Văn phòng Tổng thống Italy.

(Ngày Nay) - Sáng 28/3, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 tổ chức Lễ công bố quyết định thành lập và trao Quân kỳ Quyết thắng của Bộ Quốc phòng cho trường Thiếu sinh quân miền Nam đặt tại ấp Bến Đình, xã Nhuận Đức, TP Hồ Chí Minh.
Giải bài toán an ninh năng lượng quốc gia
(Ngày Nay) - Trong bối cảnh thị trường năng lượng thế giới biến động phức tạp, những chỉ đạo quyết liệt, kịp thời của cơ quan quản lý đã góp phần quan trọng giữ vững an ninh năng lượng quốc gia, bảo đảm nguồn cung cho sản xuất, kinh doanh và đời sống nhân dân.
(Ngày Nay) -Ngày 27/3/2026, tại FLC Quy Nhơn Beach & Golf Resort, Hội thảo “Gia Lai 2026: Kích hoạt trục Biển – Cao nguyên” đã diễn ra thành công, với sự tham gia của lãnh đạo các cơ quan trung ương, địa phương, chuyên gia kinh tế, hàng không, du lịch cùng cộng đồng doanh nghiệp trong và ngoài nước.
(Ngày Nay) - Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu nêu rõ và giải quyết 11 vấn đề Đoàn thanh tra IUU của Ủy ban châu Âu (EC) nêu ra sau khi làm việc tại Việt Nam từ ngày 10-19/3.
Bắc Bộ bớt sương mù, Nam Bộ nắng nóng
(Ngày Nay) - Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 28/3, nắng nóng cục bộ diễn ra ở Tây Bắc, Cao nguyên Trung Bộ và miền Đông Nam Bộ, với nhiệt độ cao nhất có nơi vượt 35 độ C.
(Ngày Nay) -Xuất hiện tại sự kiện “Gia Lai 2026: Kích hoạt trục Biển - Cao nguyên”, người sáng lập Tập đoàn FLC gây ấn tượng mạnh mẽ với những chia sẻ thú vị, thiết thực và những dự định Tập đoàn này, với vai trò nhà đầu tư chiến lược lớn nhất của tỉnh sẽ làm trong thời gian tới để Gia Lai trở thành điểm đến hấp dẫn nhất Việt Nam.