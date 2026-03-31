Kanye West mang màu sắc cũ quay trở lại album mới

Món quà được cất giấu

Sau 10 lần phát hành “hụt”, album thứ 12 của Kanye West hay Ye với tựa đề “BULLY” đã được phát hành vào chiều ngày 28/3. Trước đó, album đã được nam rapper đưa “lên kệ” trên YouTube vào sáng ngày 27/3, tuy nhiên ngay lập tức bị gỡ bỏ sau đó.

Album bao gồm 18 track, trong đó hai ca khúc “PREACHER MAN” và “BEAUTY AND A BEAST” đã được phát hành vào 2024. Tất cả các ca khúc đều được Kanye thực hiện MV với hình ảnh các đô vật trên sàn đấu ở định dạng đen trắng. Ngoài ra, album còn có sự tham gia của các nghệ sĩ nổi tiếng như Travis Scott, Don Toliver, CeeLo Green hay Ty Dolla Sign.

Trước khi ra mắt album, Ye tự viết một phát ngôn trên tờ “Wall Street Journal” với tựa đề “To Those I’ve Hurt” (Gửi những người tôi làm tổn thương). Ở đó, anh đã mô tả trải nghiệm với căn bệnh rối loạn lưỡng cực của bản thân và gửi lời xin lỗi đến người hâm mộ vì có sự liên quan đến chủ nghĩa Phát xít. Kanye chia sẻ rằng anh đang cố để trở nên tốt hơn sau những scandal, và mong khán giả kiên nhẫn với mình.

Chia sẻ về ý nghĩa cái tên “BULLY” (Kẻ bắt nạt), nam rapper cho biết: “Đôi khi bạn là kẻ bắt nạt, đôi khi người bạn đời của bạn là kẻ bắt nạt. Đôi khi đó là người sếp, con cái, xã hội, quỷ dữ. Thậm chí cả Chúa cũng có thể là kẻ bắt nạt, vì chúa cũng cho con những lúc buồn rầu mệt mỏi như này. Thế nên cái tên này không chỉ riêng nói về tôi, nó là cái mà một cậu nhóc cấp 3 cũng có thể thấu hiểu được”.

Sự khác lạ trong màu sắc cũ

Với “BULLY”, Ye đã đưa khán giả quay trở lại với những sample soul/soft pop thường thấy trong những album giai đoạn đầu sự nghiệp của anh. Điều này được thể hiện rõ qua track “WHITE LINES”, với sự biến tấu lại bản cover “Close To You” của Stevie Wonder; hay điệp khúc của track “Preacher Man” được lấy từ ca khúc “To You With Love” của The Moment.

Tuy nhiên, nếu những album như “Graduation” hay “The College Dropout” là nơi Kanye truyền động lực cho khán giả qua câu chuyện của mình, thì “BULLY” lại tạo ra không gian để người nghe có thể cảm nhận nội tâm của Ye. Không còn xoay quanh hành trình phát triển của bản thân, “BULLY” là lời tri ân của nam rapper đến với những người thân, đến những mất mát họ và bản thân anh phải gánh chịu.

“BULLY” vẫn mang âm hưởng của những album được Kanye ra mắt gần đây, với phần âm thanh được thiết kế rời rạc và hỗn loạn. Người nghe không còn được thưởng thức phần beat với production đồ sộ như trong “My Beautiful Dark Twisted Fantasy”, thay vào đó là mạch giai điệu với sự ngắt quãng liên tục, khiến “BULLY” giống như một quyển nhật kí với những suy nghĩ ngổn ngang hơn là một tuyên ngôn thống nhất của nam rapper. Cách sắp xếp như vậy lại vô tình phù hợp chủ đề của album, xoay quanh sự đấu tranh, chiêm nghiệm và trưởng thành trong suy nghĩ và cảm xúc.

Xuyên suốt album, Kanye không sử dụng màu sắc old-school đã làm nên tên tuổi, hay những điệu melodic rap mượt mà thường thấy, mà chọn chất giọng auto tune có phần thô ráp và chưa được xử lý kỹ. Sự góp mặt của những rapper đình đám như Travis Scott hay Don Toliver không có nhiều tác động, làm cho album thiếu đi sự bùng nổ nên có của một sản phẩm hip-hop. Nhiều người hâm mộ cảm thấy thất vọng trước sự thiếu đầu tư của album mới; ở phía còn lại, khán giả cho rằng Kanye đã thành công truyền tải được cảm xúc cô đơn và sự lẻ loi qua lớp vỏ trần trụi của các ca khúc.

“BULLY” không phải là sản phẩm được thực hiện một cách chỉn chu nhất, tuy nhiên người hâm mộ có thể tìm lại màu sắc âm nhạc của Kanye trong đó, đặc biệt là sau những album có phần “lạc nhịp” như “DONDA 2” hay “Vultures”. Album lần này là sự đối mặt của Ye với những mất mát to lớn trong cuộc sống, từ cái chết của mẹ anh Donda, vụ ly hôn với người vợ Kim Kardashian, cho đến những cáo buộc phân biệt chủng tộc và quấy rối tình dục. Nhiều người hâm mộ cho rằng Kanye đã “mất trí” vì những đau khổ; tuy nhiên, với những gì đã thể hiện trong “BULLY”, hi vọng rằng nam rapper sẽ vượt qua được nỗi đau và trở lại với hình ảnh cứng cáp, truyền cảm hứng trong các sản phẩm tiếp theo.