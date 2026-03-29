Hành trình làm nhạc của Dekudey: Khi âm nhạc trở thành điểm tựa

Anh Thư In bài viết
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Ngày Nay) -  Từ những trải nghiệm cá nhân, âm nhạc dần trở thành điểm tựa của Dekudey. Trên hành trình đó, nam nghệ sĩ sinh năm 2002 đang từng bước tìm kiếm bản sắc âm nhạc của riêng mình.
Từ một fan nhạc rap đến những bước thử đầu tiên

Năm 2020, khi Rap Việt gây được tiếng vang với công chúng yêu nhạc, Nguyễn Quang Huy - nghệ danh Dekudey - đến với rap như một người hâm mộ trung thành. Bị cuốn hút bởi năng lượng và tinh thần tự do của hiphop, Dekudey bắt đầu tập viết những câu rap đầu tiên. Thời điểm đó, viết rap là cách Dekudey vượt qua những áp lực trong công việc và học tập. Từ những dòng rap mang tính cá nhân, âm nhạc dần trở thành điểm tựa tinh thần và từng bước mở ra một chặng đường mới trong cuộc sống của anh.

Tình yêu với dòng nhạc rap đã đưa Dekudey đến vòng chung kết của Việt Hiphop Contest, song con đường phía trước khi đó vẫn còn nhiều mông lung. Bước ngoặt đến một cách tình cờ khi Dekudey thu âm tại phòng thu của VCC Teddy - một sound engineer (kỹ sư âm thanh) có ảnh hưởng lớn đến hành trình âm nhạc của nam nghệ sĩ.

“Em có muốn làm set up auto tune cùng anh không?”. Từ lời đề nghị của Teddy, Dekudey dần bén duyên với công việc sound engineer - một lựa chọn vốn không nằm trong kế hoạch ban đầu. “Mình muốn thử, nhưng một phần cũng là vì cơm áo gạo tiền.” Nhưng điều để lại ấn tượng trong Dekudey là sự tin tưởng từ người tiền bối: “Anh ấy truyền lại cho mình công việc đó mà không đòi hỏi hay nhận lại bất cứ một thứ gì. Anh ấy cũng hỗ trợ mình rất nhiều, nên mình rất cảm kích.” Sound engineer đưa Dekudey tiếp cận âm nhạc với một tư cách khác: một kỹ thuật viên đứng sau sân khấu.

Đằng sau những sân khấu hiphop

Hành trình làm nhạc của Dekudey: Khi âm nhạc trở thành điểm tựa ảnh 1

Là người đứng sau nhiều show hiphop tại Hà Nội, Dekudey có cơ hội quan sát và học hỏi từ những người cùng chí hướng. Đó là nơi anh nhận ra mình không phải là người duy nhất bắt đầu từ những điều bình thường. “Có nhiều người có xuất phát điểm giống mình, họ làm một công việc khác và vẫn muốn theo đuổi âm nhạc”, anh chia sẻ. Điểm chung giữa họ không chỉ là đam mê, mà còn là cách họ hiện diện trên sân khấu. “Khi được diễn, mọi người đều rất tâm huyết và cháy hết mình.

”Nguồn năng lượng nhiệt huyết của những nghệ sĩ đam mê hiphop khiến Dekudey cảm thấy mình thực sự là một phần của cộng đồng này. “Mình rất thích tinh thần hiphop, đặc biệt là khi hiphop Việt Nam thời điểm hiện tại đã có nhiều thay đổi tích cực.”

Việc xử lý âm thanh phía sau sân khấu mang đến cho Dekudey một góc nhìn khác về âm nhạc. Với anh, sound engineer không dừng lại ở câu chuyện kỹ thuật, mà quan trọng ở cách cảm xúc được xây dựng và truyền tải qua từng phần trình diễn. Những trải nghiệm này góp phần hoàn thiện tư duy âm nhạc của Dekudey, khiến ranh giới giữa một "người làm kỹ thuật" và một "người làm nghệ thuật" trong anh trở nên linh hoạt và bổ trợ cho nhau.

“Closer” và cột mốc đầu tiên

Tháng 3 vừa qua, Dekudey phát hành “Closer” - ca khúc Hiphop RnB đầu tiên trên hành trình làm nhạc nghiêm túc. Với anh, sản phẩm này là một dấu mốc, một điểm khởi đầu: “Mình chỉ muốn phát hành nó như một cách đặt ra cột mốc riêng cho bản thân, để mình tiếp tục hành trình làm nhạc chuyên nghiệp.”

“Closer” được viết trong khoảng thời gian ngắn, chỉ từ một đến hai ngày dựa trên cảm xúc cá nhân của nghệ sĩ. Tuy nhiên, để đi đến khâu phát hành, ca khúc đã mất tới hai năm chuẩn bị. Một phần rào cản đến từ khâu làm beat: “Mình chưa tự làm beat được nên cần có sự hỗ trợ từ người khác.” Bên cạnh đó, Dekudey cũng tự đặt ra tiêu chuẩn cho bản thân: “Trước khi phát hành một bài nhạc, mình muốn đảm bảo rằng mình có sẵn 5 bản demo nữa.” Với anh, sáng tác nhạc không thể chỉ dựa vào cảm hứng nhất thời, mà là một quá trình tích luỹ và chuẩn bị kỹ lưỡng.

Song song với đam mê là những áp lực cuộc sống: “Thời gian đó mình vừa đi học, vừa đi làm, vừa làm nhạc… cũng khá chật vật. Khó khăn lớn nhất vẫn là tài chính.” Việc theo đuổi âm nhạc chuyên nghiệp đòi hỏi mức đầu tư không nhỏ, trong khi đó điều kiện không phải lúc nào cũng sẵn sàng.

Chuyển mình để định hình bản sắc

Ở thời điểm hiện tại, Dekudey đang dần chuyển dịch từ rap thuần sang hướng giàu giai điệu (melody) hơn. Thay vì chỉ tập trung vào lời và flow, anh muốn âm nhạc của mình dễ tiếp cận hơn với người nghe thông qua yếu tố melody linh hoạt. Ảnh hưởng từ những nghệ sĩ như Wren Evans, MCK hay HIEUTHUHAI cũng góp phần định hình hướng đi này. “Sau album Loi Choi của Wren Evans, mình nhận ra mình muốn làm nhạc có giai điệu, câu từ được chắt lọc trau chuốt, và dù là nhạc buồn thì cũng không quá bi đát.”

Dù vậy, Dekudey vẫn đang trong quá trình tìm kiếm và xây dựng bản sắc cá nhân. Từ một người chỉ viết rap “thô”, anh đang thử nghiệm nhiều cách thể hiện khác nhau, hướng tới hình ảnh một nghệ sĩ biểu diễn đa năng, toàn diện.

“Không ít thì nhiều, mình tin là sau này mình sẽ trở thành một ai đó, và mình sẽ tiếp tục hành trình làm nhạc.” Mỗi bước đi của Dekudey đều là một phần quan trọng trong quá trình thấu hiểu bản thân và giúp anh tiến xa hơn trên con đường âm nhạc mà anh đã lựa chọn.

Anh Thư
Dekudey rap closer

Đọc nhiều

Đối thoại

Longform

Cùng chuyên mục

Tin mới

