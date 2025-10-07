Liên hiệp các Hội UNESCO Việt Nam tổ chức hội nghị quốc tế thường niên tại Nhật Bản

(Ngày Nay) - Ngày 17/10 tại Tokyo (Nhật Bản), Liên hiệp các Hội UNESCO Việt Nam sẽ phối hợp cùng Liên hiệp các Hội UNESCO Nhật Bản tổ chức Hội nghị quốc tế “Công nghiệp văn hóa – Động lực chiến lược trong phát triển bền vững”. Đây là sự kiện quan trọng nhằm thúc đẩy đối thoại quốc tế, chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn trong phát triển công nghiệp văn hóa gắn với bảo tồn di sản và chuyển đổi sáng tạo trong bối cảnh toàn cầu hóa.

Hội nghị là một trong những hoạt động trọng điểm của Liên hiệp các Hội UNESCO Việt Nam nhân dịp kỷ niệm 80 năm thành lập UNESCO (1945–2025), đồng thời diễn ra sau dấu mốc 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Nhật Bản (1973–2023). Sự kiện mang ý nghĩa đặc biệt trong việc củng cố hợp tác văn hóa giữa hai quốc gia, khẳng định vai trò của văn hóa như một trụ cột bền vững cho hòa bình và phát triển toàn cầu.

Trong thế kỷ XXI, công nghiệp văn hóa đã chứng minh sức mạnh như một động lực chiến lược của nhiều nền kinh tế sáng tạo, nơi văn hóa vừa là bản sắc vừa là nguồn lực tạo ra giá trị gia tăng, lan tỏa tri thức và khơi dậy đổi mới. Nhiều quốc gia xem công nghiệp văn hóa là bệ phóng phục hồi kinh tế sau khủng hoảng, thúc đẩy chuyển đổi số và mở rộng kết nối toàn cầu thông qua sản phẩm, dịch vụ và không gian văn hóa.

Từ tinh thần đó, Hội nghị quốc tế “Công nghiệp văn hóa – Động lực chiến lược trong phát triển bền vững” tập trung thảo luận các mô hình phát triển công nghiệp văn hóa gắn với bảo tồn di sản, chuyển đổi xanh và đổi mới sáng tạo; đồng thời hướng đến việc đề xuất chính sách hỗ trợ ngành công nghiệp sáng tạo như một trụ cột của nền kinh tế tri thức.

Hội nghị cũng là dịp để Liên hiệp các Hội UNESCO Việt Nam và Nhật Bản mở rộng hợp tác trong đào tạo, nghiên cứu, trao đổi kinh nghiệm văn hóa, qua đó tăng cường giao lưu và phát triển quan hệ hữu nghị giữa hai nước trong giai đoạn mới.

Bên cạnh chương trình hội nghị chính tại thủ đô Tokyo, đại diện Liên hiệp các Hội UNESCO Việt Nam còn tham dự Đại hội toàn quốc lần thứ 81 của Hiệp hội UNESCO Nhật Bản tại thành phố Kanazawa. Đại hội gồm các hội thảo chuyên đề, triển lãm, chương trình giao lưu và biểu diễn âm nhạc cộng đồng, giúp các đại biểu Việt Nam tiếp cận sâu hơn với thực tiễn phát triển công nghiệp văn hóa tại Nhật Bản.

Với tầm nhìn chiến lược và tinh thần hợp tác đa phương, Hội nghị quốc tế “Công nghiệp văn hóa – Động lực chiến lược trong phát triển bền vững” không chỉ là một diễn đàn trao đổi mà còn là không gian kết nối thực tiễn, nơi các sáng kiến, kinh nghiệm và chính sách gặp gỡ để cùng kiến tạo một nền văn hóa toàn cầu cởi mở, đa dạng và bền vững.

Liên hiệp các Hội UNESCO Việt Nam là một trong những thành viên năng động nhất của phong trào UNESCO toàn cầu, với nhiều sáng kiến nổi bật trong giáo dục, văn hóa và bảo tồn di sản, góp phần thúc đẩy mục tiêu chung về hòa bình, hiểu biết và phát triển bền vững. Những năm gần đây, tổ chức đã từng bước mở rộng hoạt động ra phạm vi quốc tế, khẳng định vai trò tiên phong của Việt Nam trong mạng lưới UNESCO thế giới. Sau thành công của Hội nghị quốc tế về bảo tồn di sản và phát triển công nghiệp văn hóa tổ chức tại trụ sở UNESCO Paris (Pháp) ngày 22/8/2025, đánh dấu một cột mốc hợp tác văn hóa quan trọng giữa Việt Nam và Phong trào UNESCO toàn cầu, Liên hiệp các Hội UNESCO Việt Nam tiếp tục triển khai chuỗi hoạt động đối ngoại thông qua Hội nghị quốc tế “Công nghiệp văn hóa – Động lực chiến lược trong phát triển bền vững” tại Tokyo (Nhật Bản). Hai hội nghị này nằm trong chương trình hành động toàn cầu của Liên hiệp hướng tới kỷ niệm 80 năm thành lập UNESCO (1945–2025) và 50 năm Việt Nam gia nhập UNESCO, thể hiện nỗ lực bền bỉ của đất nước trong việc kết nối các sáng kiến văn hóa, thúc đẩy hợp tác quốc tế và lan tỏa tinh thần phát triển bền vững.