Khai mạc Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026: Đại ngàn chạm biển xanh

(Ngày Nay) - Tối 28/3, tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành, phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai tổ chức Lễ khai mạc Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026 với chủ đề "Gia Lai - Đại ngàn chạm biển xanh" nhằm tôn vinh các giá trị văn hóa, lịch sử, con người Việt Nam, góp phần thúc đẩy du lịch thực sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của đất nước.

Chương trình có sự tham dự của các đồng chí Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Chính sách, chiến lược Trung ương; đồng chí Hồ Quốc Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; Đồng chí Ngô Đông Hải, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; đồng chí Lê Hồng Quang, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương; đồng chí Nguyễn Văn Hùng, Bộ trưởng Bộ VHTT&DL; đại biểu lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương.

Về phía địa phương có sự tham dự của đồng chí Thái Đại Ngọc, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai; Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn; các đồng chí lãnh đạo tỉnh Gia Lai. Lễ khai mạc còn có sự tham dự của các vị Đại sứ, Tổng lãnh sự, đại diện các nước, các tổ chức quốc tế; lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương và các tỉnh, thành phố.

Khẳng định tầm nhìn phát triển du lịch Việt Nam trong giai đoạn mới

Phát biểu khai mạc chương trình, Bộ trưởng Bộ VHTT&DL Nguyễn Văn Hùng, Trưởng Ban Chỉ đạo tổ chức Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026, cho biết, Lễ khai mạc không chỉ là sự kiện mở đầu cho năm du lịch sôi động mà còn là dấu mốc mang ý nghĩa chiến lược, khẳng định tầm nhìn phát triển du lịch Việt Nam trong giai đoạn mới.

Đó là, du lịch tiếp tục giữ vai trò là ngành kinh tế mũi nhọn, một động lực tăng trưởng mới; đồng thời là nhịp cầu kết nối: Kết nối văn hóa, kết nối con người, kết nối các miền di sản, kết nối Việt Nam với bạn bè khắp năm châu.

"Đến với Gia Lai hôm nay, ta bắt gặp bản hòa ca của đại ngàn Tây Nguyên hùng vĩ với đất đỏ bazan, không gian di sản văn hóa thế giới cồng chiêng, sử thi và ký ức cộng đồng ngàn đời. Hòa quyện cùng với miền duyên hải Nam Trung Bộ giàu bản sắc với biển xanh, cát trắng, di sản Champa và hào khí Tây Sơn mạnh mẽ", Bộ trưởng Bộ VHTT&DL nhấn mạnh.

Sự kết nối ấy không chỉ đơn thuần là mở rộng không gian mà là kiến tạo một cấu trúc phát triển mới, liên kết giữa rừng và biển, biến dư địa tài nguyên thiên nhiên và chiều sâu văn hóa thành những sản phẩm hàng hóa đặc biệt để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Đây chính là lợi thế cạnh tranh khác biệt mang tính chiến lược dài hạn của du lịch Gia Lai trong bản đồ du lịch Việt Nam và khu vực.

Năm Du lịch Quốc gia Gia Lai 2026 với chủ đề "Gió ngàn sóng biển xanh" không chỉ là một thông điệp giàu hình tượng mà là một định vị phát triển, kết nối hệ sinh thái rừng - biển, trầm tích văn hóa lịch sử và con người trong một chỉnh thể thống nhất, bền vững và giàu bản sắc.

Năm Du lịch Quốc gia sẽ trở thành một trục động lực thúc đẩy, quảng bá về một hình ảnh Gia Lai mới: năng động, thân thiện, giàu tiềm năng; tăng cường liên kết vùng theo chiều sâu; thu hút nhà đầu tư chiến lược vào du lịch; hình thành các sản phẩm du lịch đặc trưng, chất lượng cao và có sức cạnh tranh quốc tế.

Gia Lai - không gian phát triển mang tầm vóc "biển xanh liền với đại ngàn"

Phát biểu chỉ đạo tại chương trình, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng nhấn mạnh: "Năm 2026 là năm bản lề chiến lược, mở đầu kỷ nguyên phát triển mới của dân tộc - kỷ nguyên hùng cường, thịnh vượng theo Nghị quyết đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Đây là thời khắc chúng ta quyết tâm bứt phá, biến khát vọng thành hiện thực với khí thế mới, quyết tâm mới, hành động mới".

Trong dòng chảy khát vọng đó của cả nước, tỉnh Gia Lai đang đứng trước một vận hội mang tính lịch sử. Gia Lai hôm nay không chỉ là sự sáp nhập về địa lý hành chính mà còn là sự kết nối và phát huy sức mạnh từ di sản văn hóa, lịch sử và cách mạng của hai vùng đất: Đất võ Bình Định giàu truyền thống và đại ngàn Tây Nguyên hùng vĩ.

Tỉnh Gia Lai với lợi thế kép từ rừng, biển, cao nguyên và duyên hải đang định hình một không gian phát triển chiến lược mang tầm vóc "biển xanh liền với đại ngàn", mở ra những tiềm năng phát triển to lớn.

Phó Thủ tướng nhận định, trong những năm qua, được sự quan tâm của Trung ương, sự hỗ trợ của các ban, bộ, ngành và sự nỗ lực, quyết tâm rất lớn của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh, Gia Lai đã vươn lên mạnh mẽ, đạt nhiều thành quả quan trọng, khá toàn diện.

Đặc biệt, trong lĩnh vực du lịch, Gia Lai đã có bước bứt phá rõ rệt khi chú trọng phát triển du lịch xanh, du lịch cộng đồng, gắn khai thác bản sắc văn hóa các dân tộc với lợi thế liên vùng núi - biển làm điểm nhấn. Con số 12,4 triệu lượt khách và doanh thu 29.000 tỷ đồng năm 2025 chính là minh chứng sinh động nhất. Những thành tựu này là bệ phóng vững chắc, khẳng định vị thế mới của Gia Lai trên bản đồ du lịch quốc gia.

Với chủ đề vô cùng truyền cảm hứng: "Gia Lai - Đại ngàn chạm biển xanh", sự kiện lần này không chỉ là một ngày hội lớn, mà còn khắc họa rõ nét một tầm nhìn phát triển chiến lược mới. Đó là sự khai thác hiệu quả mạch kết nối hữu cơ giữa không gian đại ngàn hùng vĩ và biển đảo bao la, từ đó kiến tạo nên một hệ sinh thái du lịch đa dạng, khác biệt và giàu bản sắc.

Đưa Gia Lai vươn lên trở thành một cực tăng trưởng du lịch trọng điểm

Để tổ chức thành công Năm Du lịch Quốc gia - Gia Lai 2026 và tạo nền tảng phát triển bền vững cho các năm tiếp theo, Phó Thủ tướng đề nghị tỉnh Gia Lai cùng ngành du lịch cả nước tập trung Quán triệt sâu sắc Nghị quyết 80-NQ/TW ngày 07 tháng 01 năm 2026 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam và bám sát Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, chúng ta phải thực sự coi văn hóa là nền tảng tinh thần, là động lực bứt phá của ngành du lịch.

Với Gia Lai, tỉnh Gia Lai tập trung huy động nguồn lực, quy hoạch đồng bộ các tổ hợp du lịch văn hóa - lịch sử - tâm linh; đột phá phát triển kinh tế đêm, du lịch nông nghiệp sinh thái, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn. Sự giao thoa, kết nối khéo léo giữa bản sắc văn hóa của đại ngàn Tây Nguyên với không gian khoáng đạt của biển xanh miền Trung sẽ tạo nên một hành trình trải nghiệm đa giác quan, lay động cảm xúc, giữ chân du khách và tạo ra giá trị gia tăng bền vững cho cộng đồng.

Bên cạnh đó, lấy đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực bứt phá. Việc kiến tạo một hệ sinh thái du lịch số toàn diện, kết nối đồng bộ dữ liệu từ điểm đến, cơ sở lưu trú, dịch vụ đến hạ tầng giao thông chính là bước đi mang tính đột phá.

Tỉnh cần kiến tạo môi trường du lịch văn minh, an toàn và phát triển bền vững, cần nhất quán quan điểm: Phát triển du lịch tuyệt đối không đánh đổi môi trường và bản sắc văn hóa. Với không gian phát triển mới, Gia Lai cần tiên phong ứng dụng kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn; bảo vệ nghiêm ngặt cảnh quan nguyên sơ của đại ngàn Tây Nguyên gắn với hệ sinh thái vùng duyên hải.

Bên cạnh đó, tập trung phát triển hạ tầng du lịch đồng bộ, hiện đại, tăng cường liên kết vùng và hợp tác phát triển du lịch. Để hiện thực hóa khát vọng bứt phá, Gia Lai cần tạo lập môi trường đầu tư thực sự thông thoáng, tạo điều kiện thuận lợi nhất để thu hút các nhà đầu tư chiến lược.Tập trung huy động các nguồn lực để hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông đồng bộ, các cơ sở lưu trú, khu du lịch và tổ hợp dịch vụ chất lượng cao mang tầm quốc tế, đủ sức hấp dẫn phân khúc khách du lịch cao cấp.

"Chúng ta phải phát huy triệt để lợi thế từ không gian sáp nhập để định hình rõ nét trục du lịch chiến lược "Đại ngàn - Biển xanh". Đây không phải là sự kết nối không gian đơn thuần, mà là việc xây dựng một chuỗi giá trị du lịch hoàn chỉnh, liền mạch: Từ trải nghiệm văn hóa, sinh thái đặc sắc của núi rừng Tây Nguyên đến lịch sử của mảnh "đất võ, trời văn" quê hương của người anh hùng kiệt xuất Quang Trung Nguyễn Huệ và những khu nghỉ dưỡng biển đảo cao cấp tại vùng duyên hải. Sự cộng hưởng này chính là lợi thế cạnh tranh độc nhất, đưa Gia Lai vươn lên trở thành một cực tăng trưởng du lịch trọng điểm của khu vực và cả nước", Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

Tại lễ khai mạc, Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn cam kết sẽ tổ chức thành công Năm Du lịch Quốc gia 2026 với tinh thần chuyên nghiệp - an toàn - thân thiện - bản sắc, để mỗi du khách đến đều cảm nhận được sự chân thành, khác biệt và đáng nhớ. Lãnh đạo tỉnh tin tưởng từ sự kiện hôm nay, Gia Lai mới sẽ vươn mình trở thành điểm đến hấp dẫn, nơi hội tụ - kết nối - lan tỏa các giá trị văn hóa và du lịch đặc sắc của Việt Nam và khu vực.

Ở phần nghệ thuật, chương trình khai mạc Năm Du lịch Quốc gia 2026 được dàn dựng theo hình thức thực cảnh quy mô lớn, kết hợp nghệ thuật biểu diễn hiện đại với chất liệu văn hóa truyền thống, tái hiện hành trình kết nối từ đại ngàn đến biển xanh thông qua ngôn ngữ sân khấu, âm nhạc, vũ đạo và hiệu ứng thị giác.

Cấu trúc 4 chương nghệ thuật liên hoàn, gồm: Khởi nguyên - Linh khí đại ngàn - Hào khí Tây Sơn - Đại ngàn chạm biển xanh, thay vì đi theo cách kể chuyện tuyến tính quen thuộc, phần mở màn được thiết kế như một chuỗi đại cảnh nối tiếp, nơi hiệu ứng sân khấu và chuyển động đóng vai trò dẫn dắt chính.

Không gian nghệ thuật được xây dựng như một bức tranh chuyển động liên tục, nơi âm thanh cồng chiêng Tây Nguyên hòa cùng tinh thần lịch sử và nhịp sống đương đại, khắc họa sự giao thoa giữa cảnh quan đại ngàn và không gian duyên hải miền Trung. Các lớp diễn mang tính biểu trưng cho sự khởi nguyên của sự sống, dòng chảy văn hóa và khát vọng phát triển của vùng đất.

Sau phần mở màn, chương trình sẽ chuyển sang đại nhạc hội với sự tham gia của nhiều nghệ sĩ trẻ với kỳ vọng sẽ mang đến nguồn năng lượng trẻ trung, hiện đại, đồng thời tạo nên bầu không khí lễ hội sôi động cho khai mạc Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026.