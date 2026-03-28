Kích hoạt trục Biển - Cao Nguyên: Tập đoàn FLC và tỉnh Gia Lai cùng “dọn tổ đón đại bàng”

(Ngày Nay) -Ngày 27/3/2026, tại FLC Quy Nhơn Beach & Golf Resort, Hội thảo “Gia Lai 2026: Kích hoạt trục Biển – Cao nguyên” đã diễn ra thành công, với sự tham gia của lãnh đạo các cơ quan trung ương, địa phương, chuyên gia kinh tế, hàng không, du lịch cùng cộng đồng doanh nghiệp trong và ngoài nước.

Hội thảo nằm trong khuôn khổ khổ Chuỗi sự kiện khai mạc Năm Du lịch Quốc gia - Gia Lai 2026 và là sự kiện quan trọng nhằm thảo luận, đóng góp các giải pháp thiết thực và hữu ích cho phát triển du lịch Gia Lai trong giai đoạn mới, hướng tới hình thành một hệ sinh thái phát triển đồng bộ giữa hàng không – đầu tư - du lịch.

Hàng không mở lối, kích hoạt tiềm năng

Phát biểu khai mạc Hội thảo, ông Phạm Anh Tuấn – Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai thẳng thắn nhận định Gia Lai không thiếu tiềm năng, không khó để phát triển nhưng đang đối diện với một nghịch lý “có nơi quá tải, nhưng cũng có những nơi rất đẹp vẫn chưa thể bùng nổ”. Ông kỳ vọng rằng Hội thảo cùng chuỗi sự kiện Năm du lịch quốc gia 2026 sẽ giúp Gia Lai sẽ được biết đến rộng rãi hơn và thu hút du khách đến với vùng đất “đại ngàn chạm biển xanh”.

Trong phiên thứ nhất hội thảo, các diễn giả đều thống nhất rằng hàng không đóng vai trò then chốt trong việc mở cửa thị trường và kết nối điểm đến với thế giới. Phó Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam Đào Xuân Hoạch cho biết Chính phủ, Bộ Xây dựng và Cục Hàng không đã và đang xây dựng và triển khai, nhằm hỗ trợ các hãng hàng không mở đường bay mới, khôi phục hoạt động sau dịch và thích ứng với biến động chi phí, qua đó tạo điều kiện thuận lợi để các hãng tiếp cận các thị trường mới.

Ở góc độ địa phương, ông Nguyễn Hữu Quế – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai nhận định việc Gia Lai sở hữu đồng thời hai sân bay Phù Cát và Pleiku được ví như một hệ thống “hai nhà ga của một sân bay”, giúp tăng tính linh hoạt trong kết nối và mở ra cơ hội cho tỉnh hình thành các hành trình liên vùng thuận tiện.

Trước đó, chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn cho biết tỉnh sẽ đẩy nhanh tiến độ nâng cấp hạ tầng hàng không, trong đó mục tiêu đến tháng 6 sẽ hoàn thiện nâng cấp Cảng hàng không Phù Cát lên tiêu chuẩn 4E. Đồng thời tỉnh cam kết phối hợp với Cục Hàng không Việt Nam xây dựng các chương trình hỗ trợ, tạo điều kiện để các hãng hàng không khai thác các chuyến bay đến cả hai sân bay Pleiku và Phù Cát.

Bên cạnh hạ tầng lớn, ông Võ Huy Cường - Phó tổng giám đốc Bamboo Airways cũng nhấn mạnh rằng việc cải thiện quy trình vận hành, tổ chức luồng tuyến và tạo điều kiện thuận lợi cho phương tiện du lịch di chuyển thông suốt giữa các điểm đến sẽ góp phần nâng cao trải nghiệm của du khách. Theo ông, “những thay đổi nhỏ trong tổ chức vận hành có thể tháo gỡ những “điểm nghẽn lớn trong thực tế”.

Các chuyên gia cũng nhận định, Gia Lai sở hữu nhiều lợi thế nổi bật về thiên nhiên, khí hậu, văn hóa, nhưng để chuyển hóa từ tiềm năng thành giá trị thực, cần có sự kết nối đồng bộ giữa hàng không và hệ sinh thái du lịch. Khi “cánh cửa” hàng không được mở rộng, cơ hội phát triển sẽ không còn bị bỏ lỡ.

Xây dựng hệ sinh thái, “dọn tổ đón đại bàng”

Tại phiên thảo luận thứ hai, các diễn giả tập trung phân tích bài toán làm thế nào để biến lợi thế tự nhiên thành sức hút thực sự đối với du khách và nhà đầu tư lớn.

Theo PGS.TS Trần Đình Thiên, Gia Lai không thể chỉ được nhìn nhận đơn thuần là vùng đất “có rừng và có biển”, mà cần được định vị dựa trên chiều sâu văn hóa, bản sắc và “linh hồn” của vùng đất Tây Nguyên.

Đồng quan điểm, Đại sứ Phạm Quang Vinh - Nguyên Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam, Nguyên Đại sứ Việt Nam tại Hoa Kỳ cho rằng Gia Lai cần phát huy “sức mạnh mềm” với những trải nghiệm mang tính biểu tượng – gắn với văn hóa và đời sống bản địa – sẽ giúp định danh rõ ràng điểm đến trên bản đồ du lịch.

Bên cạnh đó, sự hiện diện và đồng hành của các nhà đầu tư chiến lược có năng lực triển khai thực tế được các chuyên gia đánh giá có vai trò “hạt nhân dẫn dắt” thị trường ở địa phương. Các dự án quy mô lớn, được đầu tư bài bản được kỳ vọng sẽ góp phần định hình chuẩn mực dịch vụ, tạo lực kéo thu hút dòng khách đến với Gia Lai. Đồng thời góp phần lan tỏa niềm tin, mở đường cho các nhà đầu tư thứ cấp và các hệ sinh thái dịch vụ liên quan cùng phát triển.

Đại diện Tập đoàn FLC – nhà đầu tư đã và đang triển khai các dự án lớn tại tỉnh, bà Hương Trần Kiều Dung – Phó Chủ tịch Tập đoàn cho biết các dự án của FLC tại Gia Lai đang được định hướng phát triển theo mô hình hệ sinh thái hoàn chỉnh, kết nối từ biển lên cao nguyên. Theo bà, việc xây dựng các sản phẩm du lịch có chiều sâu, kết hợp nghỉ dưỡng, golf, văn hóa và giải trí là yếu tố then chốt để kéo dài thời gian lưu trú và gia tăng chi tiêu của du khách. Đồng thời, nhà đầu tư cũng chủ động kết nối hàng không và xây dựng các gói sản phẩm phù hợp với từng thị trường mục tiêu.

Cùng góp mặt và đóng góp ý kiến tại sự kiện, ông Trịnh Văn Quyết – Chủ tịch Tập đoàn FLC cho rằng mối quan hệ gắn bó giữa hàng không và du lịch nghỉ dưỡng “cần phải quấn quýt như đôi tình nhân”, phối hợp chặt chẽ thì mới có thể cùng phát triển.

Theo Chủ tịch Tập đoàn FLC, mục tiêu của nhà đầu tư không chỉ là đưa khách đến nhanh nhất mà còn phải giữ chân họ lâu nhất. Để làm được điều đó, hệ sinh thái sản phẩm phải đủ đa dạng, đáp ứng nhu cầu của nhiều nhóm khách khác nhau.

Ông Quyết cũng nhấn mạnh lợi thế đặc biệt của Tập đoàn FLC khi đồng thời sở hữu và phát triển các dự án bất động sản du lịch tại cả khu vực biển và cao nguyên, qua đó tạo điều kiện thuận lợi để hình thành các hành trình trải nghiệm liên vùng “biển – rừng” liền mạch.

Nếu tại Quy Nhơn, FLC phát triển thành công mô hình bất động sản nghỉ dưỡng quy mô lớn, thì tại Pleiku, Tập đoàn định hướng xây dựng nơi đây trở thành một đô thị du lịch nghỉ dưỡng. Theo đó, hệ sinh thái bất động sản sẽ được phát triển với các dòng sản phẩm chủ lực là đô thị du lịch, nghỉ dưỡng, phục vụ nhu cầu của cư dân sinh sống và cả du khách, mang đến cho du khách cơ hội trải nghiệm đời sống bản địa gắn với hệ tiện ích hiện đại và các giá trị tự nhiên đặc trưng của cao nguyên.

Về phía tỉnh Gia Lai, ông Nguyễn Hữu Quế – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai khẳng định tỉnh sẽ duy trì các nguyên tắc nhất quán trong thu hút đầu tư như ổn định chính sách, minh bạch thủ tục, rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ và đồng hành cùng doanh nghiệp. Cam kết này góp phần tạo dựng niềm tin cho các “đại bàng” - nhà đầu tư chiến lược và thúc đẩy hình thành hệ sinh thái phát triển bền vững.

Một cánh bay – hai điểm đến

Phiên thảo luận thứ ba tập trung vào vai trò của truyền thông và phát triển sản phẩm trong việc đưa Gia Lai trở thành điểm đến hấp dẫn trên bản đồ du lịch.

Các ý kiến cho rằng, cùng với quy hoạch sản phẩm du lịch giai đoạn 2025–2040, địa phương cần đẩy mạnh hoạt động quảng bá, xây dựng các tuyến du lịch di sản và đa dạng hóa hình thức truyền thông, đặc biệt trên các nền tảng số.

Ông Nguyễn Lâm Thanh - Giám đốc Trung tâm Truyền hình Việt Nam khu vực miền Trung – Tây Nguyên (VTV8) khẳng định sẽ phối hợp cùng địa phương và các cơ quan báo chí để đẩy mạnh quảng bá hình ảnh Gia Lai, xây dựng kho dữ liệu số và lan tỏa các câu chuyện mới của điểm đến trên nhiều nền tảng.

Bên cạnh đó, đại sứ Phạm Quang Vinh nhấn mạnh yêu cầu cân bằng giữa phát triển du lịch và bảo tồn tài nguyên thiên nhiên, văn hóa. Theo ông, các sản phẩm du lịch sinh thái, trải nghiệm thiên nhiên cần được phát triển một cách có kiểm soát, đảm bảo tính bền vững và giữ gìn giá trị nguyên bản của điểm đến.

Thông qua các ý kiến thảo luận, các chuyên gia, đại diện doanh nghiệp và nhà chức trách đã làm rõ nhiều vấn đề cốt lõi trong chiến lược phát triển du lịch Gia Lai, từ vai trò của hạ tầng hàng không, sự dẫn dắt của các nhà đầu tư chiến lược, đến việc hoàn thiện hệ sinh thái sản phẩm và đẩy mạnh truyền thông.

Rõ ràng, Gia Lai thực sự “cất cánh”, cần sự phối hợp chặt chẽ giữa các trụ cột: hàng không – đầu tư – du lịch. Khi các yếu tố này được kết nối đồng bộ, những tiềm năng sẵn có của địa phương sẽ được chuyển hóa thành giá trị thực, góp phần đưa Gia Lai trở thành một điểm sáng mới trên bản đồ du lịch Việt Nam trong giai đoạn tới.