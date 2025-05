Khám phá các giải pháp thanh toán số đột phá từ VPBank

Kỷ nguyên “một chạm” lên ngôi

Trong bối cảnh chuyển đổi số đang tạo ra những cú hích lớn cho nền kinh tế, ngành ngân hàng Việt Nam cũng đang chứng kiến sự chuyển mình mạnh mẽ, nhất là ở lĩnh vực thanh toán. Từ mua ly cà phê buổi sáng, gọi đồ ăn trưa cho đến đặt vé máy bay, người dùng hiện nay gần như không cần đến tiền mặt. Mọi thứ được giải quyết chỉ với một cú chạm nhẹ. Trong làn sóng đó, VPBank nổi lên là một trong những ngân hàng thương mại tiên phong xây dựng hệ sinh thái thanh toán số thông minh, tiện lợi, không chỉ thể hiện năng lực công nghệ của ngân hàng, mà còn định hình phong cách sống số cho người dùng trẻ.

Không cần tiền mặt, thẻ cứng hay máy POS, chỉ với một chiếc smartphone – người dùng Việt, đặc biệt là giới trẻ, đang trải nghiệm lối sống tài chính “chạm để chi tiêu”.

Theo thống kê từ Ngân hàng Nhà nước, tốc độ tăng trưởng thanh toán không dùng tiền mặt bình quân mỗi năm đạt trên 50%. Hình ảnh chiếc điện thoại quét mã QR hay chạm vào thiết bị thanh toán đã trở thành quen thuộc tại các quán café, rạp phim, trung tâm thương mại.

“Đi cà phê, quét QR; đi mua sắm, chỉ cần chạm iPhone vào máy POS. Tất cả giao dịch gói gọn trong một thiết bị, nhanh – gọn – an toàn,” Hoài Anh (22 tuổi, sinh viên ĐH Kinh tế Quốc dân) chia sẻ.

Sự an toàn, tiện lợi, hiện đại và kiểm soát tài chính dễ dàng là những lý do khiến thanh toán một chạm trở thành chuẩn mực mới trong giới trẻ. Và VPBank – ngân hàng đi đầu về công nghệ số – đã và đang phát triển một hệ sinh thái thanh toán không chỉ nhanh chóng, bảo mật, an toàn mà còn cực kỳ linh hoạt cho người dùng mọi thế hệ.

Hệ sinh thái thanh toán số trọn vẹn

Không dừng ở một sản phẩm, VPBank đang sở hữu trọn bộ giải pháp thanh toán “một chạm” – đáp ứng nhu cầu chi tiêu hiện đại từ cá nhân trẻ tuổi đến doanh nghiệp nhỏ.

Dành cho người yêu công nghệ, Tap & Pay chính là “vũ khí tối thượng” để chi tiêu không giới hạn. VPBank là một trong số ít những ngân hàng tiên phong tại Việt Nam cùng lúc tích hợp được loạt phương thức thanh toán quốc tế như Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay, Garmin Pay. Với Tap & Pay, thẻ tín dụng và thẻ ghi nợ VPBank có thể dễ dàng kích hoạt để sử dụng trên thiết bị di động, đồng hồ thông minh, mở ra trải nghiệm thanh toán tức thì tại hàng triệu điểm bán hàng trên toàn cầu.

“Thẻ cứng đôi khi có thể quên, nhưng điện thoại thì luôn ở cạnh mình. Mỗi khi cần thanh toán, mình chỉ cần chạm smartphone hoặc đồng hồ Garmin, không cần nhập mật khẩu hay mở app. Cảm giác rất “trendy”,” Khánh Ngọc (24 tuổi, nhân viên Marketing - freelancer) kể.

Ngoài ra, trong “vũ trụ” Tap & Pay, VPBank còn cung cấp VP Pay dành riêng cho khách hàng là chủ thẻ tín dụng/ghi nợ quốc tế Visa của VPBank. Đây là hình thức thanh toán kỹ thuật số an toàn, đơn giản, giúp khách hàng mua sắm, chi tiêu và quản lý mọi giao dịch với ứng dụng ngân hàng VPBank NEO mà không cần mang theo thẻ vật lý.

Cùng với đó, Pay by Account – tính năng thanh toán "một chạm" mà VPBank phối hợp Mastercard cho phép khách hàng thanh toán trực tiếp bằng tài khoản ngân hàng mà không cần dùng đến thẻ hay ví – đang được VPBank triển khai trên diện rộng tại các điểm bán, hệ sinh thái đối tác.

Không chỉ đi đầu về NFC, VPBank còn tích cực mở rộng mạng lưới thanh toán QR code. Với tính năng QR Pay trong ứng dụng ngân hàng số, khách hàng có thể quét mã để thanh toán tại hàng chục ngàn điểm bán, từ tiệm trà sữa, cửa hàng tiện lợi đến cửa hàng online. QR Pay đặc biệt được Gen Z yêu thích vì tính linh hoạt, dễ dùng, dễ kiểm soát, giao dịch nhanh mà vô cùng an toàn.

Một trong những giải pháp mang tính cách mạng khác của VPBank chính là Tap2Phone. Đây là công nghệ cho phép các thiết bị Android có kết nối NFC trở thành máy POS di động, giúp tiểu thương, hộ kinh doanh, startup hay freelancer có thể chấp nhận thanh toán thẻ mà không cần đầu tư thêm thiết bị chuyên dụng. Tap2Phone đang được VPBank tích cực triển khai tại các chợ truyền thống, hội chợ thương mại và cộng đồng kinh doanh nhỏ lẻ, mang đến sự tiện lợi, gia tăng trải nghiệm khách hàng, đồng thời giúp người bán tăng khả năng chốt đơn hiệu quả.

“Trước đây mình chỉ nhận chuyển khoản hoặc tiền mặt, nhưng giờ có thể cầm điện thoại để khách quẹt thẻ. Giao dịch nhìn chuyên nghiệp hơn hẳn, mà lại không tốn chi phí đầu tư máy móc,” chị Minh Huyền (32 tuổi, chủ shop mỹ phẩm) chia sẻ.

Tất cả trong một app – chạm là xong

Không chỉ là công nghệ, VPBank xây dựng các giải pháp với trọng tâm là trải nghiệm người dùng. Với ứng dụng VPBank NEO, toàn bộ các tiện ích như Tap & Pay, QR Pay, VP Pay… được tích hợp mượt mà, không cần đăng nhập nhiều lần hay thao tác phức tạp. Với công nghệ AI và phân tích dữ liệu, VPBank còn cá nhân hóa các ưu đãi, dịch vụ theo hành vi của từng khách hàng – hướng đến mô hình “ngân hàng thông minh” đúng nghĩa.

“App của VPBank thật sự quá tiện. Từ mở thẻ, liên kết Apple Pay đến thanh toán – tất cả đều mượt mà, nhanh chóng”, Anh Thư (21 tuổi, sinh viên ngành Công nghệ thông tin) nhận xét.

Gen Z là thế hệ không có nhiều kiên nhẫn cho các thao tác phức tạp – điều mà VPBank thấu hiểu và đã tối ưu ngay từ thiết kế trải nghiệm số đầu tiên.

Việc VPBank đầu tư bài bản vào hệ sinh thái thanh toán số không chỉ đơn thuần là để giữ chân khách hàng, mà còn là chiến lược dài hạn trong hành trình xây dựng ngân hàng số toàn diện.

Tính đến cuối năm 2024, VPBank NEO đã thu hút hơn 10 triệu người dùng với hơn 700 triệu giao dịch trực tuyến trong năm, khoảng 1,2 triệu khách hàng thực hiện tổng cộng 2,5 triệu lượt truy cập VPBank NEO mỗi ngày.

Từ một cú chạm nhỏ – VPBank đang góp phần mở ra cánh cửa lớn cho một xã hội không tiền mặt, không giới hạn, không rào cản công nghệ. Và với hệ sinh thái thanh toán số đa dạng, hiện đại và trẻ trung – ngân hàng đang không chỉ đáp ứng mà còn dẫn dắt xu hướng tiêu dùng số trong từng nhịp sống hiện đại.