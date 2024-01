Khám phá Thủ đô qua triển lãm "Dòng chảy"

Triển lãm nghệ thuật kết hợp công nghệ đa phương tiện "lên ngôi"

Nếu như trước đây, triển lãm nghệ thuật thường chỉ hấp dẫn những người có chuyên môn, am hiểu về nghệ thuật - hội hoạ, thì hiện nay, các buổi trưng bày nghệ thuật, với sự hỗ trợ của công nghệ đa phương tiện, đã trở thành một hoạt động thu hút, có sức lôi cuốn mạnh mẽ với nhiều bạn trẻ.

Những ứng dụng công nghệ 4.0 tân tiến như Augmented reality (Thực tế ảo tăng cường) hay nghệ thuật trình diễn ánh sáng 3D Mapping… đã thổi một làn gió mới vào các buổi triển lãm, mang tới những hiệu ứng sống động, trải nghiệm đa giác quan đầy ấn tượng cho khán giả. Trong đó, có thể kể tới những dự án đã tạo được tiếng vang lớn như: "Trà Art", "Trạm dừng chút yên từ thiên nhiên", hay gần đây nhất là triển lãm nghệ thuật tương tác đa giác quan "Van Gogh Art Lighting Experience" được tổ chức tại TP.HCM trong tháng 12 vừa qua.

Trước sự đón nhận tích cực từ khán giả, Ocean City đã hợp tác độc quyền cùng Humans of Hanoi kiến tạo nên dự án nghệ thuật "Stream of Hanoi". Là triển lãm nhiếp ảnh được thể hiện bằng ngôn ngữ đa phương tiện, "Stream of Hanoi" hứa hẹn sẽ mang tới những góc nhìn mới mẻ về cuộc sống người Tràng An mộc mạc nhưng đậm đà bản sắc giữa lòng Thủ đô.

Diễn ra tại Trung tâm Triển lãm 93 Đinh Tiên Hoàng (Hoàn Kiếm, Hà Nội), triển lãm được kì vọng sẽ là dấu ấn mở màn đầy ý nghĩa trong những ngày đầu năm mới 2024, khi khán giả có cơ hội cùng nhìn lại hành trình "thay da đổi thịt" của Thủ đô Hà Nội nghìn năm văn hiến.

Hành trình 20 năm vươn mình được tái hiện chân thật bằng nghệ thuật

"Stream of Hanoi" dẫn dắt khán giả theo dòng thời gian thông qua 3 căn phòng của quá khứ, hiện tại và tương lai. Ngược trở lại hai thập niên trước, căn phòng đầu tiên của triển lãm khắc họa hình ảnh Hà Nội xưa cổ kính, nơi nhịp sống diễn ra chậm rãi, an yên trong những con ngõ nhỏ, phố nhỏ. Mỗi lát cắt thường nhật với hình ảnh gia đình tứ đại đồng đường quây quần, mái ngói rêu phong đều đong đầy nỗi nhớ, có chiều sâu và lay động.

Tiếp nối những kí ức đầy hoài cổ là một Hà Nội mang diện mạo mới ở căn phòng thứ hai. Đó là hành trình Thủ đô "sải cánh", vươn mình với những đại lộ thênh thang, các đại đô thị lấp lánh ánh đèn, không gian sống rộng mở an lành thông qua những công nghệ trình chiếu hiện đại.

Khép lại chuyến xe thời gian là căn phòng của những người con Hà Nội thời đại mới. Các nhân vật "người thật việc thật" tại đây mang trong mình cảm hứng về văn hóa sống mới mẻ, năng động của Thủ đô đa cực rực rỡ sắc màu nhưng vẫn vẹn nguyên bản sắc của một Hà Nội chịu thương chịu khó, kiên cường và đầy can đảm.

Tái hiện trọn vẹn dòng chảy chuyển mình của Hà Nội qua 2 thập kỷ, "Stream of Hanoi" mang tới cho khán giả cơ hội chiêm ngưỡng, thưởng thức các tác phẩm sắp đặt nghệ thuật và trình diễn ánh sáng từ Nghệ sĩ thị giác Cao Hoàng Long. Tại đây, hình ảnh Hà Nội giao thoa giữa cổ xưa và hiện đại được khắc họa tài tình, rõ nét trong cùng 1 không gian, thông qua ngôn ngữ kể chuyện Interactive Project Mapping sáng tạo.

Hơn 200 câu chuyện tuyển chọn về Thủ đô văn hiến, được tổng hợp từ 5.000 câu chuyện độc quyền của Humans of Hanoi hứa hẹn mang tới cho khán giả những góc nhìn chân thực, thú vị về chân dung cuộc sống tại Thủ đô qua các thời kỳ. Để rồi, mỗi khán giả sẽ tìm thấy một kí ức thân quen hay "gặp lại mình" ở đâu đó trong 20 năm chuyển dịch của Hà Nội cũ và mới với với nhiều câu chuyện đáng suy ngẫm.

Đồng hành cùng giá trị nghệ thuật và nội dung sâu sắc tại "Stream of Hanoi" là công nghệ trình chiếu và tương tác hiện đại bậc nhất thế giới, mãn nhãn khán giả. Sự kết hợp này không chỉ lan tỏa thông điệp đầy ý nghĩa về sự vươn mình đầy khát vọng của Thủ đô mà còn đưa người xem băng qua nhiều cung bậc cảm xúc một cách chân thật nhất từ hoài niệm tới xúc động, tự hào.

Triển lãm "Stream of Hanoi" được mở cửa hoàn toàn miễn phí, từ ngày 19 - 21/01/2024, tại Trung tâm Triển lãm 93 Đinh Tiên Hoàng (Hà Nội), với số lượng đăng ký giới hạn. Link đăng ký tham dự: https://vinhomes.vn/streamofhanoi