Khánh Hòa triển khai các phương án phòng chống mưa lụt ở mức cao nhất

(Ngày Nay) - Khánh Hòa đang đối mặt với mưa lũ phức tạp, chính quyền địa phương khẩn trương di dời người dân và chuẩn bị ứng phó để giảm thiểu thiệt hại.
Lụt ngập diện rộng trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, khiến nhiều nhà dân bị chìm trong biển nước. Ảnh: TTXVN.
Tại tỉnh Khánh Hòa mưa lũ đang có diễn biến phức tạp.

Trước tình trạng này, tối 17/11, ông Nghiêm Xuân Thành, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa, trực tiếp đi kiểm tra các khu vực xung yếu và yêu cầu chính quyền địa phương bám sát địa bàn, triển khai các phương án phòng chống mưa lụt ở mức cao nhất.

Khu vực xã Diên Điền (tỉnh Khánh Hòa) từ 13 giờ ngày 17/11, mực nước lũ dâng cao. Xã có 10 thôn bị ngập; trong đó 6 thôn có nguy cơ bị cô lập.

Các lực lượng chức năng đã sử dụng canô để di dời người dân và tuyên truyền để người dân chủ động di chuyển đến nơi an toàn.

Tối cùng ngày, tại thôn 1 có 20 hộ dân đang bị cô lập do nước lớn. Chính quyền địa phương nỗ lực tiếp cận với các hộ dân, đảm bảo trong tối nay đưa được đến nơi an toàn.

Anh Lê Hữu Văn, người dân thôn 3, xã Diên Điền, cho biết nước lớn tràn vào nhà rất nhanh. Nhờ được chính quyền địa phương cảnh báo ngập lụt từ sớm nên gia đình anh đã chủ động thu hoạch rau màu, kê cao tài sản và di dời người thân đến vị trí cao để ở.

Có mặt tại trụ sở Công an xã Diên Điền, nơi các hộ dân vùng ngập lụt đang tránh trú, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa Nghiêm Xuân Thành đã thăm hỏi, động viên bà con nhân dân và đề nghị chính quyền địa phương chuẩn bị chu đáo lương thực, thực phẩm; chuẩn bị phương án ứng phó để phòng nước tiếp tục dâng cao.

Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa yêu cầu chính quyền địa phương kiên quyết di dời các hộ dân ở khu vực xung yếu đến nơi an toàn.

Hiện tại, mực nước ở trạm Diên Phú ở trên báo động 3 là 0,18m, các trạm quan trắc khác mức nước xuống dưới báo động 1 và 2.

Trong 24 giờ tới, lũ trên các sông tỉnh Khánh Hòa tiếp tục giảm xuống dưới mức báo động 1. Riêng trên Sông Dinh Ninh Hòa tại trạm thủy văn Ninh Hòa lên chậm và đạt đỉnh trong khoảng từ 3-6 giờ tới.

Theo ông Nguyễn Duy Quang, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Khánh Hòa, nước lũ trên các sông của tỉnh Khánh Hòa đã đạt đỉnh lũ, gây ngập úng cục bộ cho nhiều địa phương. Tối 17/11, kết hợp với triều dâng, nước lũ khó thoát ra biển khiến mực nước trên các sông có xu hướng xuống chậm.

Nước lũ lên nhanh ở khu vực cầu Vĩnh Phương (phường Bắc Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) đã cuốn trôi một người đàn ông (chưa rõ danh tính).

Theo thông tin ban đầu phóng viên TTXVN có được, người đàn ông này đang trên đường trở về nhà, khi đi qua khu vực nước chảy xiết thì bị cuốn trôi, mất tích.

Bà Nguyễn Thị Trung Thu, Bí thư Đảng ủy phường Bắc Nha Trang, thông tin đến tối cùng ngày lực lượng chức năng vẫn chưa tìm thấy người mất tích, do dòng nước đang lớn. Lực lượng cơ quan chức năng đã chốt chặn ở các điểm xung yếu, tránh người dân di chuyển qua lại trong thời điểm nước đang lên.

Tại tỉnh Khánh Hòa, mưa lũ từ ngày 16-17/11 đã làm sạt lở, nước lụt dâng gây nên nhiều thiệt hại. Đặc biệt là thiệt hại về người đã có 7 người chết, 2 người mất tích và nhiều người khác bị thương.

