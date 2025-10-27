“Khẩu vị mới” của nhà đầu tư bất động sản F0

(Ngày Nay) - Với dòng vốn không lớn và tâm lý newbie (người mới) tham gia thị trường, các nhà đầu tư F0 có xu hướng tìm hiểu thông tin thị trường rất kỹ và chỉ “xuống tiền” khi sản phẩm đạt được cùng lúc nhiều giá trị. Đặc biệt, họ cũng dành sự quan tâm lớn cho các dự án có hình thức thanh toán đa dạng, có thể chia nhỏ dòng vốn theo chu kỳ…

Dòng vốn mới

Dòng vốn rẻ tiếp tục được bơm ra nền kinh tế đã thúc đẩy nhu cầu đầu tư BĐS tăng cao trong khi nguồn cung vẫn còn hạn chế so với nhu cầu, quỹ đất khan hiếm và chi phí đất đai, vật liệu tăng mạnh, theo thống kê của Hội Môi giới BĐS Việt Nam (VARS).

So với vàng, đô la và tiền gửi ngân hàng, BĐS vẫn là kênh được nhiều nhà đầu tư lựa chọn bởi dư địa thị trường vẫn còn, suất đầu tư an toàn, đảm bảo lợi nhuận, tỷ lệ thanh khoản, hấp thụ tốt nhờ nhóm khách hàng có năng lực tài chính tốt và kỳ vọng tích sản dài hạn.

Đặc biệt, thị trường đầu tư xuất hiện một thế hệ các nhà đầu tư mới gia nhập thị trường, còn gọi là các nhà đầu tư F0, trong đó có rất nhiều nhà đầu tư trẻ, thuộc thế hệ GenZ.

Khác với thế hệ các nhà đầu tư đi trước, các nhà đầu tư F0 có nguồn vốn nhỏ, tâm lý newbie nên thường tìm hiểu kỹ thị trường và sản phẩm. Họ có sự tính toán kỹ lưỡng và thông minh khi lựa chọn sản phẩm đầu tư.

Q1 Tower Quy Nhơn đáp ứng khẩu vị “đa công năng, suất đầu tư vừa phải” của các nhà đầu tư trẻ

Khánh An, một nhà đầu tư thuộc thế hệ GenZ quyết định đặt vé máy bay vào Quy Nhơn ngay khi được giới thiệu cơ hội đầu tư căn hộ đa công năng giữa trung tâm phố biển với suất đầu tư chỉ hơn 2 tỷ đồng. Trước đó, cô đã từng “thắng lớn” khi tham gia đầu tư dòng căn hộ đa năng tại phố biển Nha Trang.

Khánh An phân tích nếu số tiền này để gửi ngân hàng trong một năm chỉ cho lợi nhuận vài chục triệu đồng, mua vàng hay đầu tư chứng khoán rủi ro cũng cao hơn là mua một căn hộ, có pháp lý rõ ràng, vị trí trung tâm, vừa có thể nghỉ dưỡng hay công tác ngắn hạn, vừa có thể cho khách du lịch thuê trong lúc căn hộ gia tăng giá trị theo thời gian.

Bằng cách đầu tư này, hiện Khánh An đã sở hữu căn hộ tại các dự án hot ở Đà Nẵng, Nha Trang và tới đây là Quy Nhơn.

Đứng bên công trường dự án Q1 Tower Quy Nhơn, Khánh An đánh giá rất cao vị trí của dự án. “Dù sau này Quy Nhơn có mở rộng tới đâu thì đây vẫn là vùng đô thị lõi trung tâm. Nếu để ở thì quá đẹp, một bước chân ra tới biển, cũng một bước chân xuống phố đông vui, ngập tràn tiện ích”, Khánh An nhận định.

Lấy cảm hứng từ nhịp điệu của những con sóng, mỗi căn hộ tại Q1 Tower là một “bản hòa ca” bên bờ sóng, tất cả các phòng đều tận dụng tối đa ánh sáng tự nhiên, mang đến tầm nhìn biển không giới hạn. Sự hòa quyện hoàn hảo giữa thiên nhiên và phong cách hiện đại trong từng chi tiết thiết kế mang lại cảm giác thư thái, sang trọng, kiến tạo nên một chuẩn mực mới cho không gian nghỉ dưỡng biển cao cấp.

Đặc biệt, mô hình không gian sống kép (Dual-life City Apartment) và sở hữu linh hoạt của Q1 Tower cho phép nhà đầu tư vừa tận hưởng không gian nghỉ dưỡng đẳng cấp, vừa khai thác cho thuê sinh lời vượt trội, mang đến giá trị đầu tư bền vững khi tòa tháp nằm ở vị trí thu hút đông khách du lịch nhất Quy Nhơn.

Q1 Tower có pháp lý chuẩn chỉ, các sản phẩm có diện tích đa dạng từ 32 – 77m2, đáp ứng nhu cầu của mọi phân khúc khách hàng cùng chính sách bán hàng cực kỳ linh hoạt, hứa hẹn sinh lời cho người mua ngay từ khi booking.

Cụ thể, khách hàng có thể lựa chọn các hình thức thanh toán đa dạng, có thể chia nhỏ dòng vốn đóng theo chu kỳ chỉ từ 2%- 5%… Tiến độ thanh toán giãn này rất phù hợp với nhà đầu tư có dòng vốn nhỏ, mới gia nhập thị trường, do đó đây sẽ là dòng sản phẩm cực hấp dẫn với các nhà đầu tư F0, GenZ đang tìm kiếm một kênh đầu tư an toàn, sinh lời ổn định, bền vững. Với Q1 Tower, giới trẻ đang có công việc tốt, có dòng vốn chủ động thì câu nói “lương cao, tiết kiệm cũng mua được nhà” hoàn toàn chính xác.

Đơn vị phân phối dự án “tiết lộ” chính sách “booking 0 đồng” để giữ chỗ những căn hộ đẹp nhất Q1 Tower. Sau khi booking, nếu giao dịch thành công căn hộ, nhà đầu tư sẽ được chiết khấu ngay 30 triệu đồng trực tiếp vào giá bán. Chính sách booking này thể hiện sự tự tin của chủ đầu tư vào sản phẩm “hot” của mình, đem tới sự an tâm, tin tưởng của nhà đầu tư khi lựa chọn kênh đầu tư phù hợp với dòng tiền của mình, vừa là sản phẩm đầu tư, vừa là kênh tích sản bền vững.