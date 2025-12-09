Khi Gen Z lan tỏa và gìn giữ nghề mây tre đan truyền thống

(Ngày Nay) - Ngày 6-7/12, sự kiện “Tre kể ta nghe” được thực hiện bởi nhóm sinh viên lớp Quan hệ công chúng khoá 42 - Học viện Báo chí và Tuyên truyền đã chính thức diễn ra tại Rạp Xiếc Trung Ương. Trong suốt hành trình trải nghiệm, triển lãm mây tre đan của Nghệ nhân Nguyễn Văn Tĩnh đã nhận được nhiều sự quan tâm và thu hút từ công chúng

Trải qua hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước, cây tre đã trở thành biểu tượng văn hóa của người Việt. Tre đi vào cuộc sống từ luỹ tre làng, cho tới những câu ca dao, tục ngữ như "Tre già măng mọc". Nghề mây tre đan truyền thống không chỉ tạo ra những sản phẩm thực dụng như giỏ, rổ, nón lá, mà còn thể hiện tính thẩm mỹ tinh tế qua từng đường đan, từng họa tiết trang trí trên chiếc phản, chiếc võng.

Tại sự kiện "Tre kể ta nghe", nghệ nhân Nguyễn Văn Tĩnh đã mang đến cho khán giả một không gian triển lãm mây tre đan thấm đượm tinh thần người Việt. Các sản phẩm được trưng bày như bình phong, đèn tre, bộ bàn ghế tre được thực hiện với chính tình yêu thương, trân trọng đối với nguyên vật liệu và nghệ thủ công truyền thống.

Không gian trưng bày được ban tổ chức bố trí gọn gàng, dễ dàng tương tác với công chúng. Bình phong gỗ chạm khắc tinh xảo với họa tiết hoa sen và chim phượng hoàng mang đậm dấu ấn văn hóa Á Đông, thể hiện chiều sâu nghệ thuật dưới lòng bàn tay của người nghệ nhân.

Bên cạnh đó, các sản phẩm đan lát từ tre như bình hoa, lẵng, giỏ, quạt với những đường kẻ chắc chắn, tỉ mỉ thể hiện bàn tay khéo léo của nghệ nhân. Mỗi chi tiết đều được gia công cẩn thận, từ việc chọn lựa nguyên liệu đến quá trình hoàn thiện, tạo nên những món đồ vừa bền vững, vừa thân thiện với môi trường.

Trải qua thời gian, sự phát triển của cuộc sống hiện đại khiến nhu cầu của người tiêu dùng thay đổi chóng mặt. Vì vậy có những thời điểm, các sản phẩm mây tre đan của làng nghề Phú Vinh đứng trước nhiều khó khăn trong việc cạnh tranh với những sản phẩm đồ thủ công khác hay những sản phẩm tiện lợi hơn với người dùng.Sản phẩm nhựa, sản phẩm công nghiệp với giá thành rẻ và tính tiện dụng cao dần trở thành lựa chọn của nhiều người. Trước bối cảnh đó, nghệ nhân Nguyễn Văn Tĩnh cũng như những người nghệ nhân khác tại làng nghề mây tre đan Phú Vinh, luôn đặt chất lượng là kim chỉ nam hàng đầu.

Đến với "Tre kể ta nghe", triển lãm mây tre đan đã nhận được nhiều sự quan tâm và thu hút công chúng, đem tới nhiều góc nhìn và trải nghiệm văn hóa thú vị. Người tham dự không chỉ được thấy, được chạm, mà còn được trực tiếp lắng nghe những câu chuyện từ chính nghệ nhân, những người đã và đang giữ gìn các làng nghề truyền thống. Tham dự sự kiện, nghệ nhân Nguyễn Văn Tĩnh chia sẻ: “Các bạn đã chọn đề tài khó bởi vì nghề truyền thống đa số xa địa bàn trung tâm Hà Nội. Khó bởi các làng nghề đang dần mai một. Vậy mà các bạn ấy đã khai thác được yếu tố văn hóa, lịch sử, sản phẩm nghề truyền thống, đưa được câu chuyện giữa giá trị văn hóa thông qua các sản phẩm đan lát. Hy vọng với một góc tre rất là nhỏ, các sản phẩm được làm từ tre, từ mây góp phần nào giới thiệu được cái hồn cốt của tre cũng như tình cảm của nghệ nhân dành cho các sản phẩm dùng đôi bàn tay mình, thể hiện tình cảm vào các sản phẩm tre ở đây.”

Nghệ nhân cũng bày tỏ kỳ vọng rằng không chỉ riêng tre, mà nhiều loại hình thủ công mỹ nghệ khác cũng sẽ trở thành chất liệu trong các chương trình nghệ thuật, tạo nên cầu nối chặt chẽ giữa hai lĩnh vực vốn có chung nguồn gốc văn hóa dân tộc. Đây là thông điệp để thế hệ trẻ nhìn về cội nguồn, phát huy những giá trị về văn hoá thông qua nghệ thuật cũng như thủ công mỹ nghệ.

Sự kiện "Tre kể ta nghe" được tổ chức trong không gian Rạp Xiếc Trung Ương đã trở thành nơi giao thoa giữa nghệ thuật biểu diễn và nghề thủ công, giữa câu chuyện của nghệ nhân và ngôn ngữ truyền thông hiện đại. Chia sẻ trong sự kiện, NSND Tống Toàn Thắng khẳng định: “Tre luôn luôn có sự bền vững, đó là sự đoàn kết, những khóm tre tạo ra những luỹ tre làng bảo vệ mùa màng, bảo vệ những người nông dân qua những trận bão tố. Tre đi vào đời sống hàng ngày và giờ đây, tre đi vào cả Xiếc rất nhiều”. Đó là cách mà người trẻ đang tìm kiếm để kể lại những câu chuyện văn hóa - không áp đặt, không xa lạ, mà gần gũi và đầy cảm xúc.