Khoảng 125.000 thí sinh Hà Nội đến các điểm thi làm thủ tục dự thi vào lớp 10

(Ngày Nay) - Đúng 9 giờ sáng 29/5, khoảng 125.000 thí sinh tham dự kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 Hà Nội đến các điểm thi để làm thủ tục.

Những lưu ý trước ngày thi

Tại các điểm thi, thí sinh sẽ được cán bộ coi thi phổ biến quy chế thi và các thông tin cần thiết trước ngày thi. Đây cũng là buổi thí sinh, người nhà khảo sát cung đường, thời gian di chuyển đến điểm thi, tránh tình huống nhầm điểm thi hoặc đến muộn.

Ngay từ buổi đầu làm thủ tục, thí sinh không được mang điện thoại di động, đồng hồ thông minh hoặc bất kỳ thiết bị có khả năng thu phát tín hiệu vào khu vực phòng thi.

Quy chế thi quy định rõ việc mang theo các thiết bị này vào phòng thi, kể cả khi chưa bước vào môn thi chính thức hoặc thiết bị đã tắt nguồn, đều sẽ bị xử lý kỷ luật ở mức cao nhất là đình chỉ thi. Theo hướng dẫn mới nhất, các thiết bị này phải được gửi lại tại khu vực bảo quản vật dụng cá nhân do hội đồng thi bố trí trước khi thí sinh bước vào phòng thi.

Lưu ý trước ngày thi, thí sinh chỉ được mang theo những vật dụng vào phòng thi gồm: bút viết, thước kẻ, bút chì, tẩy chì, êke, thước vẽ đồ thị, dụng cụ vẽ hình, máy tính cầm tay không có chức năng soạn thảo văn bản, không có thẻ nhớ.

Sau khi ổn định chỗ ngồi đúng số báo danh, thí sinh cần tập trung kiểm tra toàn bộ thông tin cá nhân ghi trên thẻ dự thi hoặc danh sách niêm yết. Các mục thông tin về họ tên, ngày tháng năm sinh, diện ưu tiên, nguyện vọng trường đăng ký và môn thi ngoại ngữ cần được rà soát chính xác tới từng ký tự.

Nếu phát hiện bất kỳ sai sót nào, thí sinh có quyền và có trách nhiệm báo cáo ngay lập tức cho cán bộ coi thi để ban thư ký hội đồng thi ghi nhận vào biên bản, kịp thời sửa đổi trước khi các môn thi chính thức bắt đầu. Đây cũng là khoảng thời gian học sinh được phổ biến chi tiết về quy chế thi, nhận diện các hiệu lệnh trống hoặc chuông báo giờ làm bài, đồng thời nắm rõ sơ đồ di chuyển tại điểm thi.

Mỗi môn thi, thí sinh đến muộn quá 15 phút sau khi có hiệu lệnh tính thời gian làm bài sẽ không được dự thi môn đó. Những kỳ thi trước, vẫn còn những trường hợp ngày thi thí sinh đến nhầm điểm thi, ngủ quên hoặc đến điểm thi mới phát hiện quên vật dụng, giấy tờ cần thiết. Do đó, thí sinh cần chuẩn bị đầy đủ giấy tờ, vật dụng từ hôm trước.

Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 của Thành phố Hà Nội năm nay có khoảng 125.000 thí sinh dự thi, nhưng chỉ có khoảng 55% học sinh đỗ trường THPT công lập. Mỗi thí sinh sẽ thực hiện 3 bài thi: Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ lấy kết quả tuyển sinh.

Đảm bảo mọi tình huống để không ảnh hưởng tới thí sinh

UBND Thành phố Hà Nội vừa ban hành văn bản gửi các sở, ban, ngành thành phố; Thành đoàn Hà Nội; Tổng Công ty Điện lực Hà Nội; UBND các phường, xã về việc bảo đảm các điều kiện tổ chức kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2026 - 2027.

Theo kế hoạch, kỳ thi diễn ra từ ngày 29/5 đến 1/6/2026. Để kỳ thi bảo đảm an toàn, nghiêm túc, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho thí sinh trong điều kiện thời tiết nắng nóng, UBND Thành phố yêu cầu các đơn vị tăng cường trách nhiệm, phối hợp chặt chẽ, chủ động các phương án xử lý tình huống phát sinh.

UBND Thành phố yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các phường, xã và các thành viên Ban Chỉ đạo thi, tuyển sinh thành phố Hà Nội năm học 2026 - 2027 thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo, kế hoạch của thành phố; chuẩn bị đầy đủ điều kiện phục vụ kỳ thi; bảo đảm an toàn, thuận lợi cho thí sinh và phụ huynh trong quá trình dự thi. Các đơn vị được giao kiểm tra các điểm thi theo địa bàn phân công, bảo đảm đủ điều kiện tổ chức thi nghiêm túc, đúng quy định; đồng thời, phối hợp chặt chẽ với Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND các phường, xã để kịp thời phòng ngừa, phát hiện, xử lý các tình huống phát sinh trong quá trình tổ chức kỳ thi.

UBND Thành phố yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo sát tình hình thực tiễn; phân công nhiệm vụ cụ thể, rõ người, rõ việc, rõ thẩm quyền, rõ trách nhiệm, rõ thời gian và rõ kết quả ở tất cả các khâu trong suốt quá trình tổ chức kỳ thi. Cùng với đó, chủ động phối hợp với các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan bảo đảm đầy đủ các phương án dự phòng để xử lý kịp thời tình huống phát sinh, không làm ảnh hưởng đến việc dự thi của thí sinh.

Đáng chú ý, Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với UBND các phường, xã bố trí các điểm, khu vực chờ thuận tiện cho phụ huynh hoặc người nhà thí sinh tại các điểm thi, bảo đảm có mái che, nước uống, quạt mát... nhằm hỗ trợ người dân trong thời gian đưa đón thí sinh dự thi. Các khu vực chờ phải được thông tin đầy đủ, có biển chỉ dẫn và bố trí lực lượng hỗ trợ.

Sở Giáo dục và Đào tạo cũng có trách nhiệm phối hợp với Sở Y tế, Sở Văn hóa và Thể thao cùng các đơn vị liên quan tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn các biện pháp bảo vệ sức khỏe cho cán bộ, giáo viên, phụ huynh và học sinh; chủ động phương án hỗ trợ y tế tại các điểm thi, đặc biệt trong điều kiện thời tiết nắng nóng và diễn biến thời tiết phức tạp.

UBND Thành phố giao Sở Y tế chỉ đạo các cơ sở y tế, bệnh viện trên địa bàn tăng cường trang thiết bị, bảo đảm đầy đủ nhân lực, thuốc, vật tư và các điều kiện y tế cần thiết; sẵn sàng hỗ trợ cấp cứu, chăm sóc sức khỏe cho thí sinh, người làm thi và người nhà thí sinh trong thời gian diễn ra kỳ thi.

Sở Nông nghiệp và Môi trường được giao phối hợp với các đơn vị liên quan cung cấp kịp thời thông tin thời tiết để người dân có biện pháp phòng ngừa, ứng phó, bảo đảm sức khỏe và điều kiện đi lại an toàn cho thí sinh.

Tổng Công ty Điện lực Hà Nội có trách nhiệm bảo đảm cung cấp điện ổn định phục vụ các điểm thi, các ban của hội đồng thi và khu vực chờ của phụ huynh; chủ động xây dựng phương án dự phòng, xử lý kịp thời các sự cố phát sinh. Thành đoàn Hà Nội được giao tăng cường lực lượng thanh niên tình nguyện để hỗ trợ các điểm thi, khu vực chờ của phụ huynh và người nhà thí sinh; hỗ trợ thí sinh và người nhà có hoàn cảnh khó khăn về đi lại, ăn ở trong thời gian diễn ra kỳ thi.

Đối với UBND các phường, xã, UBND thành phố yêu cầu rà soát đầy đủ cơ sở vật chất, trang thiết bị và các điều kiện phục vụ tổ chức kỳ thi theo hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo; chuẩn bị tốt các điều kiện về điện, nước, vệ sinh môi trường, an ninh, an toàn thực phẩm và hỗ trợ y tế tại các điểm thi. Đồng thời bảo đảm mọi khâu của kỳ thi được quản lý chặt chẽ, thực hiện đúng quy chế, an toàn và thông suốt.