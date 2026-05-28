YOU CAN 14: Hành trình kiến tạo bản lĩnh – bứt phá giới hạn

(Ngày Nay) - Vừa qua, Đêm Chung kết cuộc thi YOU CAN 14 đã chính thức diễn ra tại Hội trường 700 Học viện Tài chính, khép lại hành trình tìm kiếm và phát triển những sinh viên tài năng, bản lĩnh và giàu khát vọng chinh phục.

YOU CAN là cuộc thi học thuật thường niên do CLB Kỹ năng Cuộc sống trực thuộc Học viện Tài chính tổ chức dưới sự chỉ đạo của Đoàn Thanh niên – Hội Sinh viên Học viện Tài chính. Trải qua 14 mùa tổ chức, cuộc thi đã trở thành một sân chơi trí tuệ uy tín, nơi hội tụ những người trẻ dám nghĩ, dám làm và không ngừng bứt phá khỏi giới hạn của bản thân.

Không chỉ đơn thuần là một cuộc thi học thuật, YOU CAN còn là hành trình trưởng thành của những người trẻ mang trong mình tinh thần tiên phong. Tại đây, các thí sinh không chỉ được thử thách về kiến thức mà còn được rèn luyện tư duy phản biện, khả năng thích ứng, kỹ năng xử lý tình huống và tinh thần làm việc nhóm – những yếu tố quan trọng của thế hệ sinh viên trong thời đại mới. Mỗi vòng thi là một cơ hội để các bạn khám phá năng lực, vượt qua vùng an toàn và khẳng định dấu ấn cá nhân bằng chính bản lĩnh của mình.

Phát biểu tại đêm Chung kết, bà Ngô Phương Ngọc, Trưởng ban Tổ chức Cuộc thi chia sẻ: “Trở lại với mùa giải thứ 14, YOU CAN 14 tiếp tục khẳng định vị thế là một sân chơi học thuật uy tín dành cho sinh viên trên toàn quốc. Cuộc thi không chỉ kế thừa những giá trị cốt lõi đã được xây dựng qua nhiều mùa tổ chức mà còn mang đến một diện mạo mới mẻ, chuyên nghiệp và gần gũi hơn với sinh viên. YOU CAN 14 hướng tới việc tạo ra môi trường học hỏi thực tiễn, nơi các thí sinh có cơ hội phát triển tư duy, kỹ năng và bản lĩnh để sẵn sàng bước vào thị trường lao động trong tương lai.”

Trong suốt hành trình vừa qua, YOU CAN 14 đã thu hút đông đảo sinh viên đến từ nhiều trường đại học trên toàn quốc tham gia và theo dõi. Với hệ thống vòng thi được đầu tư chỉn chu, nội dung bám sát thực tiễn cùng sự đồng hành của đội ngũ Ban Giám khảo, mentor và các chuyên gia giàu kinh nghiệm, cuộc thi tiếp tục khẳng định chất lượng chuyên môn cũng như sức lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng sinh viên.

Qua 14 mùa, Cuộc thi đã trở thành một cuộc thi uy tín với quy mô ngày càng mở rộng, thu hút hơn 1.000 thí sinh từ nhiều trường đại học trên toàn quốc, tiếp cận gần 800.000 lượt sinh viên. Đêm chung kết quy tụ gần 1.000 khán giả, tạo nên không khí sôi động và đầy cảm hứng. Cuộc thi tự hào đồng hành cùng hơn 150 nhà tài trợ và đối tác lớn, trở thành cầu nối quan trọng giữa sinh viên và doanh nghiệp, mở ra nhiều cơ hội nghề nghiệp cho các thí sinh xuất sắc. YOU CAN được đánh giá cao về chất lượng chuyên môn với hệ thống đề thi bám sát thực tiễn cùng các vòng thi rèn luyện kỹ năng mềm, tư duy phản biện và khả năng làm việc nhóm. Sự đồng hành của các chuyên gia đầu ngành và đội ngũ mentor giàu kinh nghiệm góp phần nâng tầm giá trị chương trình. Quan trọng hơn hết, YOU CAN đã và đang tạo ra những tác động tích cực, sâu rộng đến cộng đồng sinh viên, giúp hàng nghìn bạn trẻ tự tin hơn, phát triển toàn diện và khơi dậy tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám hành động, dám khác biệt.

Tại đêm Chung kết, Top 10 thí sinh xuất sắc nhất đã chính thức bước vào hành trình tranh tài qua các phần thi đầy thử thách. Ở phần thi Dấu ấn, các thí sinh được chia thành hai đội để thể hiện màn giới thiệu sáng tạo, mang đến những phần trình diễn sôi động và thể hiện tinh thần đồng đội nổi bật. Tiếp đó, trong phần thi Tranh biện, hai đội cùng giải quyết một tình huống thực tiễn do Ban Tổ chức đưa ra và trực tiếp phản biện để bảo vệ quan điểm của mình trước Ban Giám khảo.

Sau hai phần thi đầu tiên, Ban Tổ chức đã lựa chọn ra Top 5 thí sinh xuất sắc nhất: Hà Lê Thanh Trà, Lê Kim Nhân, Vũ Thành Lâm, Nguyễn Ngọc Ánh và Hứa Thị Ngọc Nhi bước tiếp vào vòng Chinh phục – chặng thi quyết định của cuộc thi. Tại đây, các thí sinh lần lượt xử lý những tình huống thực tiễn trong doanh nghiệp, thể hiện tư duy chiến lược, khả năng ứng biến và bản lĩnh lãnh đạo trước Hội đồng Ban Giám khảo.

Trải qua màn tranh tài đầy kịch tính, Quán quân của YOU CAN 14 đã chính thức lộ diện sau phần thể hiện thuyết phục cả về tư duy, kỹ năng và khả năng xử lý tình huống đó là thí sinh Hứa Thị Ngọc Nhi đến từ Học viện Tài chính. Bên cạnh đó Á quân cũng là một gương mặt đến từ Học viện Tài chính, đó chính là thí sinh Nguyễn Ngọc Ánh. 03 thí sinh đến từ Đại học Ngoại Thương, Đại học Ngoại Thương phân hiệu Thành phố Hồ Chí Minh và Đại học Kinh tế Quốc dân gọi tên Hà Lê Thanh Trà, Lê Kim Nhân và Vũ Thành Lâm đã xuất sắc giành được giải Quý quân trong mùa giải này. Đồng thời, chủ nhân của giải thưởng Thí sinh Triển vọng YOU CAN 14 cũng được xứng danh, đó là Nguyễn Đức Hải, Tô Thị Phương Anh, Phạm Minh Tuấn, Trần Nhân Nghị và Vũ Thùy Linh. Không chỉ là nơi tranh tài, YOU CAN 14 còn là nơi lưu giữ những kỷ niệm đáng nhớ của tuổi trẻ - nơi những người xa lạ gặp gỡ, đồng hành và cùng nhau trưởng thành. Mỗi thí sinh, mỗi thành viên Ban Tổ chức hay mỗi khán giả theo dõi chương trình đều đã góp phần tạo nên một mùa YOU CAN đầy cảm xúc, nhiệt huyết và đáng nhớ.

14 mùa đi qua, YOU CAN không còn đơn thuần là một cuộc thi mà đã trở thành hành trình truyền cảm hứng cho hàng nghìn sinh viên. Đó là nơi những ước mơ được chắp cánh, những giới hạn được phá vỡ và những phiên bản tốt hơn của bản thân được hình thành.