Phút Cuối 2026: Điểm dừng chân cuối cùng của sinh viên khoá 42 trường Báo

Anh Huy In bài viết
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Ngày Nay) - Sau 12 mùa tổ chức với nhiều dấu ấn mạnh mẽ, Phút Cuối 2026 chính thức trở lại với chủ đề “Ký Ức Tầng Không”. Đây chính là món quà ý nghĩa gửi gắm đến sinh viên khoá 42 (K42) - Học viện Báo chí và Tuyên truyền.
Phút Cuối 2025 - Hồi ức sân ga để lại nhiều dư âm sâu lắng đối với các bạn sinh viên khóa 41.
Phút Cuối 2025 - Hồi ức sân ga để lại nhiều dư âm sâu lắng đối với các bạn sinh viên khóa 41.

Phút Cuối là sự kiện thường niên được tổ chức dưới sự chỉ đạo của Đảng uỷ, Ban Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền, do Đoàn Thanh niên phối hợp thực hiện. Chương trình như một thước phim tua chậm chặng đường của K42 trong suốt 4 năm học tập tại trường Báo.

Lấy cảm hứng từ hình ảnh “máy bay giấy” và “ngôi nhà chung”, Phút Cuối 2026 giúp K42 nhìn lại quãng thời gian tuổi trẻ đã qua. Phía sau mỗi “căn phòng” là bao hoài bão, ước mơ được các bạn trẻ nuôi dưỡng theo từng năm tháng. Khi tiến đến “tầng thượng” của “ngôi nhà”, họ sẽ tự mình phóng đi chiếc máy bay giấy gói gọn hành trình 4 năm về nơi khoảng không rộng lớn để bắt đầu một trang mới của cuộc đời.

Phút Cuối 2026: Điểm dừng chân cuối cùng của sinh viên khoá 42 trường Báo ảnh 1

Phút Cuối 2026 đem đến thông điệp về sự cố gắng, nỗ lực theo đuổi đam mê của người trẻ.

Với khâu tổ chức chỉn chu và chuyên nghiệp, Phút Cuối 2026 - Ký Ức Tầng Không đem đến nhiều hoạt động đồng hành hấp dẫn. Sự kiện đồng hành của Phút Cuối 2026 dự kiến diễn ra trong tháng 5 là nơi các bạn sinh viên năm cuối lưu giữ những kỷ niệm cuối cùng tại mái trường thân thuộc. Bên cạnh đó, hoạt động Check-in Photobooth mở ra không gian tương tác cởi mở, mang đến cơ hội nhận vé tham dự đêm nhạc tri ân sinh viên khoá 42 Học viện Báo chí và Tuyên truyền.

Điểm dừng chân được mong chờ nhất của sự kiện là đêm nhạc Phút Cuối 2026: Ký Ức Tầng Không. Đêm nhạc hội quy tụ những màn trình diễn nghệ thuật mãn nhãn, là món quà ý nghĩa nhất dành tặng sinh viên K42. Đặc biệt, Ban Tổ chức cũng đầu tư hệ thống âm thanh, ánh sáng quy mô lớn và màn hình LED sống động nhằm mang đến trải nghiệm đặc sắc và giàu cảm xúc.

Qua sự đầu tư chỉn chu cùng nhiều hoạt động thú vị, Phút Cuối 2026 gửi gắm nhiều ký ức bồi hồi về hành trình trưởng thành của thế hệ sinh viên sắp rời xa giảng đường. Chương trình hứa hẹn sẽ tạo nên khoảnh khắc trọn vẹn dành cho sinh viên K42 trước khi khép lại 4 năm thanh xuân tại trường Báo.

Anh Huy
Phút Cuối 2026

Đọc nhiều

Đối thoại

Longform

Cùng chuyên mục

Tin mới

Đại biểu và khách mời chia sẻ nhiều nghiên cứu, tham luận có giá trị tại Hội thảo Di sản và chuyển đổi số: Thách thức và cơ hội.
Số hóa di sản cho công nghiệp văn hóa: Không thể thiếu dữ liệu chuẩn hóa
(Ngày Nay) - Chuyển đổi số đang mở ra cơ hội lớn để bảo tồn, lan tỏa và khai thác di sản văn hóa bằng những phương thức mới. Tuy nhiên, theo nhiều chuyên gia, nếu thiếu hệ sinh thái dữ liệu đồng bộ và cơ chế quản trị hiệu quả, quá trình số hóa có thể khiến di sản bị phân mảnh, suy giảm tính xác thực và khó phát huy giá trị trong phát triển công nghiệp văn hóa.
Ảnh minh họa
World Cup 2026: Mỹ điều tra FIFA vì giá vé quá cao
(Ngày Nay) -Mỹ thông báo đã mở cuộc điều tra về các hoạt động bán vé của Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA), trong bối cảnh ngày càng gia tăng chỉ trích về giá vé quá cao và thiếu minh bạch tại World Cup 2026.
Ban tổ chức trao các giải vàng tại Liên hoan Phim ngắn TPHCM lần I - năm 2023
Kiến tạo “Thành phố điện ảnh” từ Liên hoan Phim ngắn TPHCM lần II
(Ngày Nay) -Liên hoan phim ngắn TPHCM lần II - năm 2026 sẽ diễn ra từ ngày 6 đến 8/6 với nhiều hoạt động hướng đến kiến tạo và hoàn thiện hệ sinh thái góp phần xây dựng thương hiệu “Thành phố điện ảnh” của TPHCM trong tiến trình phát triển công nghiệp văn hóa và đô thị sáng tạo.
Ban Tổ chức cùng các giám khảo đồng hành tại vòng sơ khảo cuộc thi “Ngôi nhà mơ ước” mùa 4.
Cuộc thi vẽ tranh "Ngôi nhà mơ ước" bùng nổ với gần 80.000 tác phẩm dự thi
(Ngày Nay) - Sau hơn 2 tháng phát động (18/3 - 25/5/2026), cuộc thi vẽ tranh toàn quốc “Ngôi nhà mơ ước” mùa 4 (chủ đề Đô thị xanh hạnh phúc) đã thu hút gần 80.000 tác phẩm từ 34 tỉnh, thành trên cả nước. Không chỉ tăng mạnh về số lượng, nhiều bài dự thi còn gây ấn tượng bởi tư duy sáng tạo, cảm xúc chân thật và những góc nhìn đầy bất ngờ.