Phút Cuối 2026: Điểm dừng chân cuối cùng của sinh viên khoá 42 trường Báo

(Ngày Nay) - Sau 12 mùa tổ chức với nhiều dấu ấn mạnh mẽ, Phút Cuối 2026 chính thức trở lại với chủ đề “Ký Ức Tầng Không”. Đây chính là món quà ý nghĩa gửi gắm đến sinh viên khoá 42 (K42) - Học viện Báo chí và Tuyên truyền.

Phút Cuối là sự kiện thường niên được tổ chức dưới sự chỉ đạo của Đảng uỷ, Ban Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền, do Đoàn Thanh niên phối hợp thực hiện. Chương trình như một thước phim tua chậm chặng đường của K42 trong suốt 4 năm học tập tại trường Báo.

Lấy cảm hứng từ hình ảnh “máy bay giấy” và “ngôi nhà chung”, Phút Cuối 2026 giúp K42 nhìn lại quãng thời gian tuổi trẻ đã qua. Phía sau mỗi “căn phòng” là bao hoài bão, ước mơ được các bạn trẻ nuôi dưỡng theo từng năm tháng. Khi tiến đến “tầng thượng” của “ngôi nhà”, họ sẽ tự mình phóng đi chiếc máy bay giấy gói gọn hành trình 4 năm về nơi khoảng không rộng lớn để bắt đầu một trang mới của cuộc đời.

Với khâu tổ chức chỉn chu và chuyên nghiệp, Phút Cuối 2026 - Ký Ức Tầng Không đem đến nhiều hoạt động đồng hành hấp dẫn. Sự kiện đồng hành của Phút Cuối 2026 dự kiến diễn ra trong tháng 5 là nơi các bạn sinh viên năm cuối lưu giữ những kỷ niệm cuối cùng tại mái trường thân thuộc. Bên cạnh đó, hoạt động Check-in Photobooth mở ra không gian tương tác cởi mở, mang đến cơ hội nhận vé tham dự đêm nhạc tri ân sinh viên khoá 42 Học viện Báo chí và Tuyên truyền.

Điểm dừng chân được mong chờ nhất của sự kiện là đêm nhạc Phút Cuối 2026: Ký Ức Tầng Không. Đêm nhạc hội quy tụ những màn trình diễn nghệ thuật mãn nhãn, là món quà ý nghĩa nhất dành tặng sinh viên K42. Đặc biệt, Ban Tổ chức cũng đầu tư hệ thống âm thanh, ánh sáng quy mô lớn và màn hình LED sống động nhằm mang đến trải nghiệm đặc sắc và giàu cảm xúc.

Qua sự đầu tư chỉn chu cùng nhiều hoạt động thú vị, Phút Cuối 2026 gửi gắm nhiều ký ức bồi hồi về hành trình trưởng thành của thế hệ sinh viên sắp rời xa giảng đường. Chương trình hứa hẹn sẽ tạo nên khoảnh khắc trọn vẹn dành cho sinh viên K42 trước khi khép lại 4 năm thanh xuân tại trường Báo.