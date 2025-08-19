Khơi dậy tình yêu di sản văn hóa trong trường học

(Ngày Nay) - Sáng 19/8, tại Di sản Văn hóa Thế giới Mỹ Sơn, xã Thu Bồn, thành phố Đà Nẵng, Ban Quản lý Di sản Văn hóa Mỹ Sơn và các trường học trên địa bàn đã tổng kết chương trình giáo dục di sản năm học 2024-2025 và xây dựng kế hoạch chương trình đưa di sản vào trường học năm học 2025-2026.

Phó Giám đốc phụ trách Ban Quản lý Di sản Văn hóa Thế giới Mỹ Sơn Nguyễn Công Khiết cho biết, năm học 2024 - 2025, Ban Quản lý tích cực tổ chức và phối hợp tổ chức nhiều chương trình giáo dục di sản dành cho học sinh đến các Trường Tiểu học, Trung học cơ sở, Trung học phổ thông và các trường đại học, cao đẳng trong khu vực và cả nước.

Có 6 chương trình, trong đó có chương trình liên quan đến năng lực số và ngôn ngữ với sự tham gia của hơn 5.100 học sinh đến từ 49 Trường Tiểu học, Trung học cơ sở, Phổ thông trung học, Trung tâm Anh ngữ Hi Kids, Ely và 5.000 sinh viên các trường đại học tham gia; qua đó góp phần nâng cao trình độ ngoại ngữ cho học sinh, sinh viên.

Đối với học sinh Tiểu học và Trung học cơ sở, có gần 3.000 học sinh đến từ 31 Trường Tiểu học và Trung học cơ sở trên địa bàn tham gia hoạt động gồm, tham quan, tìm hiểu lịch sử - văn hóa Sa Huỳnh và Champa tại bảo tàng và Mỹ Sơn.

Thạc sĩ Nguyễn Văn Thọ, Trưởng phòng Bảo tồn bảo tàng, Ban Quản lý Di sản Văn hóa Thế giới Mỹ Sơn chia sẻ, với chương trình liên quan đến năng lực số và ngôn ngữ, dưới sự hướng dẫn của các chuyên gia, giáo viên tiếng Anh và hướng dẫn viên, các em tham gia cuộc thi làm video giới thiệu di sản văn hóa thế giới Mỹ Sơn bằng song ngữ Việt - Anh dành cho đối tượng là học sinh Trung học cơ sở và cấp Trung học phổ thông.

Các video này được trình chiếu trên trang web, fanpage của Di sản Văn hóa Thế giới Mỹ Sơn. Cuộc thi làm video quảng bá bảo tàng của quê hương - Bảo tàng Văn hóa Sa Huỳnh-Champa dành cho đối tượng là học sinh Trung học phổ thông được chia sẻ trên mạng xã hội và các nền tảng số. Chương trình học tiếng Anh, thi “Em làm hướng dẫn viên di sản” (thuyết minh tiếng Anh) - thực hành kỹ năng thuyết minh, dẫn tour.

Em Lê Nguyễn Hà Thanh, lớp 7/2, Trường Trung học cơ sở Nguyễn Thành Hãn, xã Duy Xuyên, thành phố Đà Nẵng mong muốn tiếp tục tổ chức chương trình này để các trường học trên địa bàn vùng phụ cận của di sản Mỹ Sơn và Bảo tàng Văn hóa Sa Huỳnh Champa được tham gia.

Đánh giá về chương trình, ông Nguyễn Thanh Minh, Hiệu trưởng Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Nguyễn Chí Thanh, xã Thu Bồn, thành phố Đà Nẵng khẳng định: Có thể thấy rằng, các hoạt động giúp học sinh và sinh viên trải nghiệm, mang lại hiệu ứng tích cực.

Nhiều thầy cô tham gia rất tích cực, nhiều em có những trải nghiệm qua các hoạt động đầy tính sáng tạo và bổ ích, Hiệu trưởng Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Nguyễn Chí Thanh Nguyễn Thanh Minh chia sẻ thêm.