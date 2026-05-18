Khởi nguyên của Ngũ thể – Cuộc phóng chiếu nội tâm của năm họa sĩ trẻ

(Ngày Nay) - Trong bối cảnh mỹ thuật Việt Nam đương đại, khi dòng chảy sáng tạo ngày càng bị phân cực giữa xu hướng phục vụ thị trường đại chúng và con đường nghệ thuật cá nhân đầy thử thách, triển lãm “Khởi nguyên của Ngũ thể” hiện lên như một điểm sáng đáng trân trọng.

Triển lãm tập hợp năm nghệ sĩ trẻ cùng thế hệ, cùng tốt nghiệp Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam: Mai Khánh Hiển, Nguyễn Trần Thảo Nguyên, Vương Mộc Lan Nhi, Ngọc Thu Trang và Trịnh Thu Vân. Đây là lần đầu tiên họ chung sức tổ chức một triển lãm nhóm được đầu tư bài bản, đánh dấu cột mốc quan trọng trên hành trình chuyển mình từ không gian học đường sang hoạt động nghệ thuật chuyên nghiệp.

Chia sẻ về triển lãm, họa sĩ Nguyễn Xuân Tiệp, người thầy, người tuyển chọn và đồng hành cùng các tác giả, bày tỏ sự đánh giá cao nhất của ông đối với ở năm nghệ sĩ trẻ chính là sự dũng cảm. Ông chia sẻ: “Có thể nói, đây mới chỉ là những bước đi đầu tiên trên hành trình nghệ thuật của 5 họa sĩ trẻ, dù chưa thể khẳng định được quan niệm nghệ thuật riêng biệt của từng người. Chính vì vậy, điều tôi đánh giá cao nhất ở các bạn chính là sự dũng cảm – dám rời bỏ những thứ bên ngoài, quay vào khai thác chính bản thân mình. Tôi tin rằng, với tinh thần ấy, các bạn hoàn toàn có thể đi được một chặng đường dài".

Họa sĩ Nguyễn Xuân Tiệp cũng cho biết đặc biệt thán phục trước sự liều lĩnh của các nghệ sĩ trẻ khi họ dám chọn con đường khó khăn, dám khác biệt và dám là chính mình – điều mà ông coi là mục đích cốt lõi của triển lãm.

Dù trong Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam có nhiều họa sĩ trẻ, việc chọn lọc năm gương mặt này không chỉ dựa trên kỹ thuật mà còn đòi hỏi sự nghiêm túc trong tư duy và khả năng đồng hành lâu dài. Triển lãm chỉ là bước mở đường, tạo điều kiện ban đầu; chặng đường phía trước vẫn cần thời gian và nỗ lực để khẳng định giá trị thực sự.

Màn trình hiện của năm cá tính

Điều dễ nhận thấy nhất ở triển lãm “Khởi nguyên của Ngũ thể” chính là tinh thần hướng nội mạnh mẽ. Các tác phẩm không theo đuổi những câu chuyện hoành tráng hay hiệu ứng thị giác ấn tượng, mà thay vào đó là những lát cắt tâm lý tinh tế, ký ức cá nhân, nỗi ám ảnh và những độc thoại nội tâm được thể hiện qua ngôn ngữ hội họa sâu lắng.

Mỗi nghệ sĩ hiện lên với một giọng điệu riêng biệt, nhưng tất cả đều xoay quanh hành trình tìm kiếm bản ngã. Mai Khánh Hiển tạo nên một thế giới nghệ thuật tràn đầy năng lượng nguyên sơ, dữ dội và huyền ảo. Những bức tranh của anh mang đậm chất biểu hiện, như dòng nham thạch cuồn cuộn từ chiều sâu vô thức.

Ngược lại, Nguyễn Trần Thảo Nguyên tìm kiếm sự bình yên giữa những suy tư về sinh-tử. Những mất mát trong đời sống đã khiến cô day dứt trước ranh giới mong manh giữa tồn tại và hư không. Tác phẩm của cô mang cảm giác mơ hồ, như những giấc mộng nửa tỉnh nửa mê, vừa mong manh vừa cuốn hút.

Vương Mộc Lan Nhi lại lấy “đôi mắt” làm trung tâm ngôn ngữ nghệ thuật. Trên nền lụa và màu nước, những nhãn cầu liên tục xuất hiện, bị bao quanh bởi tín hiệu, vết xước và đàn ong – biểu tượng cho những va chạm tinh thần của con người hiện đại.

Ngọc Thu Trang lựa chọn chất liệu in khắc gỗ kết hợp hội họa để tái hiện ký ức Hà Nội xưa của gia đình mình. Những lớp hình ảnh chồng lớp, không gian mờ ảo tạo nên cảm giác hoài niệm xen lẫn bất định. Còn Trịnh Thu Vân thì trực diện đối mặt với những dằn vặt nội tâm của thế hệ trẻ: cô đơn, cảm giác bị giới hạn, tổn thương sau đại dịch và áp lực cuộc sống đương đại.

Phóng chiếu thế giới nội tâm

Là một trong năm nghệ sĩ tham gia, Nguyễn Trần Thảo Nguyên – người từng có triển lãm solo đầu tiên cách đây ba năm – chia sẻ rằng cả nhóm đều đang theo đuổi hành trình quay trở lại với chính bản thân mình, tìm kiếm những cảm xúc nội tâm để định nghĩa lại con người và góc nhìn riêng của mỗi người.

Sau triển lãm cá nhân trước đó, cách tiếp cận của Thảo Nguyên cũng có sự chuyển biến rõ nét. Cô cho biết nếu trước đây cô gần như trút bỏ hết những cảm xúc dồn nén, thì ở triển lãm lần này, cô hướng đến sự tĩnh lặng và chiêm nghiệm sâu hơn về chính nghệ thuật của mình.

Dù mỗi nghệ sĩ vẫn đang trong quá trình hoàn thiện, cả năm người đều có chính kiến cá nhân khá rõ ràng. Khi làm việc cùng họa sĩ Nguyễn Xuân Tiệp, họ thường trao đổi rằng không chỉ dừng lại ở việc tranh có đẹp hay kỹ thuật thể hiện ra sao, mà quan trọng hơn là cảm xúc và ý tưởng phía sau có đủ sâu sắc, và cuộc sống mà tác phẩm phản ánh có thực sự đáng để chiêm nghiệm hay không.

Thảo Nguyên chia sẻ: “Mẹ tôi cũng là một họa sĩ những đã nhiều lần tôi tự hỏi sáng tạo là gì? Nhất là khi mọi trường phái và phong cách dường như đều đã hiện hữu. Có lúc tôi thấy bơ vơ rồi nghĩ mình không thể trở thành họa sĩ. Nhưng rồi tôi nhận ra điều quan trọng nhất không phải tìm vị trí giữa dòng đời, mà là kể câu chuyện của mình theo cách riêng".

Có lẽ chính hành trình đầy trăn trở nêu trên đã giúp các nghệ sĩ trẻ đến gần hơn với mỹ thuật, nhận ra rằng cảm xúc con người qua các thời kỳ thực chất là một sự thừa kế tiếp nối. Năm nghệ sĩ của “Khởi nguyên của Ngũ thể” đều đang ở giữa hành trình đi tìm bản ngã. Như Thảo Nguyên khẳng định: “Để khẳng định chúng tôi đã trở thành một điều gì đó thì có lẽ còn quá sớm. Nhưng chúng tôi biết mình đang đi đúng với điều sâu thẳm bên trong thực sự mong muốn".

Một số hình ảnh ghi nhận tại triển lãm: