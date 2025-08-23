Đưa vào sử dụng Không gian văn hoá di sản gốm sứ

(Ngày Nay) - Nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9, chiều 22/8, tại Hà Nội, Tổ chức “Trái tim người lính” giới thiệu Không gian văn hóa di sản gốm sứ của cựu chiến binh, kỷ lục gia, Tiến sĩ Lê Duy Hảo tại phường Bạch Mai, Hà Nội.

Năm 2010, cựu chiến binh Lê Duy Hảo bắt đầu khởi nghiệp nghề gốm sứ. Ông tìm về các làng gốm sứ nổi tiếng nhất Việt Nam để học hỏi kỹ thuật của các nghệ nhân và mời những người thợ cao tay nhất về Đào Xá (Phú Thọ) truyền nghề. Ông Lê Duy Hảo đã trực tiếp tham gia tạo mẫu, vẽ trang trí, pha men.

Từ đó, ông sản xuất dòng gốm sứ văn hóa tâm linh với thương hiệu là NASON. Năm 2018, ông vinh dự được Tổ chức Kỷ lục Việt Nam (VietKings) và Liên minh Kỷ lục Thế giới (WorldKings) công nhận Gốm sứ NASON - Sản phẩm sứ có tỷ lệ thạch anh cao nhất Việt Nam và thế giới.

Việc đưa vào Không gian Văn hoá di sản gốm sứ tai Hà Nội tạo thêm một điểm đến du lịch cho du khách khi đến Thủ đô.