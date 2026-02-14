Không khí lạnh ảnh hưởng tới Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ

PV In bài viết
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Ngày Nay) -  Gần sáng 17/2, không khí lạnh ảnh hưởng đến vùng núi phía Đông Bắc Bộ; từ chiều tối và đêm 17/2 tăng cường mạnh hơn, ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và một số nơi ở Trung Trung Bộ.
Không khí lạnh ảnh hưởng tới Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ.
Không khí lạnh ảnh hưởng tới Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, hiện phía Bắc có một bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống phía Nam. Ở Bắc Bộ có mưa vài nơi, nhiệt độ cao nhất phổ biến 24-27 độ C.

Dự báo, khoảng gần sáng 17/2, không khí lạnh ảnh hưởng đến vùng núi phía Đông Bắc Bộ; từ chiều tối và đêm 17/2 được tăng cường mạnh hơn, ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Bộ (trừ Lai Châu, Điện Biên), Bắc Trung Bộ và một số nơi ở Trung Trung Bộ. Gió chuyển hướng Đông Bắc cấp 2-3, ven biển cấp 3-4.

Từ đêm 16/2 đến 19/2, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa, mưa nhỏ rải rác. Từ đêm 17-19/2, Bắc Bộ và Thanh Hóa trời rét, vùng núi có nơi rét đậm.

Nhiệt độ thấp nhất phổ biến 16-19 độ C, vùng núi có nơi dưới 15 độ C.

Khu vực Hà Nội từ đêm 16-19/2 có mưa nhỏ rải rác; từ đêm 17–19/2 trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 17-19 độ C.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, trên biển từ gần sáng 17/2, vịnh Bắc Bộ gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8, biển động; sóng cao 1,5-2,5m.

Khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) gió Đông Bắc cấp 6, riêng phía Đông Bắc có lúc cấp 7, giật cấp 8-9; biển động mạnh; sóng cao 3-5m.

Từ 18/2, vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau và phía Tây khu vực Nam Biển Đông (bao gồm phía Tây đặc khu Trường Sa) gió Đông Bắc cấp 6, giật 7-8, biển động; sóng cao 2-4m.

Toàn bộ tàu thuyền hoạt động ở các khu vực trên chịu ảnh hưởng của gió mạnh, sóng lớn.

Để chủ động ứng phó với rét, rét đậm, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia đề nghị các tỉnh, thành phố chịu ảnh hưởng cần theo dõi chặt chẽ các bản tin cảnh báo, dự báo khí tượng thủy văn; kịp thời thông tin đến chính quyền cơ sở và nhân dân để chủ động biện pháp phòng tránh phù hợp.

Đồng thời, rà soát, cập nhật phương án ứng phó với rét đậm, rét hại; tăng cường hướng dẫn bảo đảm sức khỏe cho người dân, nhất là người già, trẻ em, học sinh tại các trường nội trú. Ban Chỉ đạo đặc biệt lưu ý không sử dụng bếp than sưởi ấm trong phòng kín nhằm tránh nguy cơ ngộ độc khí, cháy nổ gây thiệt hại về người.

Cùng với đó, các địa phương cần đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn các hộ chăn nuôi củng cố, che chắn chuồng trại; chủ động dự trữ thức ăn, giữ ấm, phòng chống dịch bệnh cho gia súc, gia cầm. Đối với sản xuất nông nghiệp, hướng dẫn nông dân triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn cho lúa, rau màu và các loại cây trồng khác, hạn chế thấp nhất thiệt hại do rét đậm, rét hại gây ra.

Đối với gió mạnh trên biển, các tỉnh, thành phố ven biển cần theo dõi sát diễn biến thời tiết, kịp thời thông báo cho thuyền trưởng, chủ phương tiện, tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết để chủ động phòng tránh, điều chỉnh kế hoạch sản xuất phù hợp; bảo đảm an toàn về người và tài sản. Đồng thời, duy trì thông tin liên lạc thường xuyên để xử lý kịp thời các tình huống xấu có thể xảy ra./.

PV
Bắc Bộ Trung Bộ Không khí lạnh Dự báo thời tiết

Đọc nhiều

Đối thoại

Longform

Cùng chuyên mục

Tin mới

Sẵn sàng đảm bảo cung cấp điện trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026
Sẵn sàng đảm bảo cung cấp điện trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026
(Ngày Nay) - Để chuẩn bị đảm bảo cung cấp điện cho dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và các đơn vị đã phối hợp chặt chẽ với Công ty Vận hành hệ thống điện và thị trường điện Quốc gia (NSMO) xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch đảm bảo điện cho sản xuất và tiêu dùng, đồng thời đảm bảo an ninh, an toàn phòng chống cháy nổ.
Chuyện gì đang diễn ra đối với tiến trình đàm n hạt nhân giữa Mỹ và Iran?
Chuyện gì đang diễn ra đối với tiến trình đàm n hạt nhân giữa Mỹ và Iran?
(Ngày Nay) - Mỹ và Iran hiện chưa thống nhất thời điểm tiến hành vòng đàm phán tiếp theo về chương trình hạt nhân của Tehran, song Tổng thống Donald Trump cho biết Washington không vội vàng sử dụng biện pháp quân sự, trong bối cảnh các nỗ lực trung gian qua Oman và trao đổi với các bên liên quan vẫn đang được duy trì.
Bảo tàng mở cửa xuyên Tết, đẩy mạnh chuyển đổi số phục vụ công chúng
Bảo tàng mở cửa xuyên Tết, đẩy mạnh chuyển đổi số phục vụ công chúng
(Ngày Nay) - Dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, nhiều bảo tàng tại TP Hồ Chí Minh duy trì hoạt động phục vụ khách tham quan, góp phần mở rộng không gian trải nghiệm văn hóa cho người dân và du khách trong những ngày đầu năm mới. Đáng chú ý, một số bảo tàng đã triển khai các giải pháp chuyển đổi số nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ và trải nghiệm công chúng.
Sun PhuQuoc Airways tiếp nhận 4 tàu bay thuộc sở hữu chỉ trong 12 ngày, nâng quy mô đội bay lên 10 chiếc
Sun PhuQuoc Airways tiếp nhận 4 tàu bay thuộc sở hữu chỉ trong 12 ngày, nâng quy mô đội bay lên 10 chiếc
(Ngày Nay) -Chỉ trong hơn 3 tháng kể từ khi cất cánh thương mại, Sun PhuQuoc Airways (SPA) đã nhanh chóng nâng tổng quy mô đội bay lên 10 chiếc. Việc liên tiếp đón 4 tàu bay thế hệ mới ngay trong dịp Tết Nguyên đán không chỉ phục vụ nhu cầu đi lại tăng cao mà còn là bước đệm quan trọng cho chiến lược phủ rộng mạng bay quốc tế trong Quý II/2026.
Ecopark tràn ngập sắc hoa tại các đại đô thị khắp 3 miền dịp Tết Bính Ngọ 2026
Ecopark tràn ngập sắc hoa tại các đại đô thị khắp 3 miền dịp Tết Bính Ngọ 2026
(Ngày Nay) - Xúng xính chụp ảnh áo dài bên những vạt hoa rộng hàng chục nghìn m2, tản bộ bên mặt hồ, chèo thuyền kayak, cắm trại giữa công viên, hít thở căng lồng ngực bầu không khí trong lành khoáng đạt… là những trải nghiệm đón năm mới tuyệt vời mà cư dân, du khách yêu thích tại các đại đô thị của nhà sáng lập Ecopark trong dịp Tết 2026 này.
Tranh cãi việc Lầu Năm Góc dùng AI "an toàn" trong chiến dịch bắt Tổng thống Maduro
Tranh cãi việc Lầu Năm Góc dùng AI "an toàn" trong chiến dịch bắt Tổng thống Maduro
(Ngày Nay) - Theo các nguồn tin từ Axios và Wall Street Journal, quân đội Mỹ đã sử dụng mô hình AI Claude trong chiến dịch bắt giữ Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro, làm dấy lên tranh cãi về việc một công nghệ được quảng bá là “an toàn” lại xuất hiện trong một chiến dịch quân sự gây chết người.
Đề nghị UNESCO ghi danh "Khối tài liệu lưu trữ về Đông Dương"
Đề nghị UNESCO ghi danh "Khối tài liệu lưu trữ về Đông Dương"
(Ngày Nay) - Tại Văn bản số 1444/VPCP-KGVX, Phó Thủ tướng Mai Văn Chính đồng ý gửi hồ sơ khoa học di sản tư liệu “Khối tài liệu lưu trữ về Đông Dương bảo quản tại Pháp và Việt Nam (1862 - 1954)” đề nghị UNESCO ghi danh vào Danh mục di sản tư liệu thế giới.