Không khí lạnh ảnh hưởng tới Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ.

(Ngày Nay) - Gần sáng 17/2, không khí lạnh ảnh hưởng đến vùng núi phía Đông Bắc Bộ; từ chiều tối và đêm 17/2 tăng cường mạnh hơn, ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và một số nơi ở Trung Trung Bộ.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, hiện phía Bắc có một bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống phía Nam. Ở Bắc Bộ có mưa vài nơi, nhiệt độ cao nhất phổ biến 24-27 độ C.

Dự báo, khoảng gần sáng 17/2, không khí lạnh ảnh hưởng đến vùng núi phía Đông Bắc Bộ; từ chiều tối và đêm 17/2 được tăng cường mạnh hơn, ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Bộ (trừ Lai Châu, Điện Biên), Bắc Trung Bộ và một số nơi ở Trung Trung Bộ. Gió chuyển hướng Đông Bắc cấp 2-3, ven biển cấp 3-4.

Từ đêm 16/2 đến 19/2, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa, mưa nhỏ rải rác. Từ đêm 17-19/2, Bắc Bộ và Thanh Hóa trời rét, vùng núi có nơi rét đậm.

Nhiệt độ thấp nhất phổ biến 16-19 độ C, vùng núi có nơi dưới 15 độ C.

Khu vực Hà Nội từ đêm 16-19/2 có mưa nhỏ rải rác; từ đêm 17–19/2 trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 17-19 độ C.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, trên biển từ gần sáng 17/2, vịnh Bắc Bộ gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8, biển động; sóng cao 1,5-2,5m.

Khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) gió Đông Bắc cấp 6, riêng phía Đông Bắc có lúc cấp 7, giật cấp 8-9; biển động mạnh; sóng cao 3-5m.

Từ 18/2, vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau và phía Tây khu vực Nam Biển Đông (bao gồm phía Tây đặc khu Trường Sa) gió Đông Bắc cấp 6, giật 7-8, biển động; sóng cao 2-4m.

Toàn bộ tàu thuyền hoạt động ở các khu vực trên chịu ảnh hưởng của gió mạnh, sóng lớn.

Để chủ động ứng phó với rét, rét đậm, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia đề nghị các tỉnh, thành phố chịu ảnh hưởng cần theo dõi chặt chẽ các bản tin cảnh báo, dự báo khí tượng thủy văn; kịp thời thông tin đến chính quyền cơ sở và nhân dân để chủ động biện pháp phòng tránh phù hợp.

Đồng thời, rà soát, cập nhật phương án ứng phó với rét đậm, rét hại; tăng cường hướng dẫn bảo đảm sức khỏe cho người dân, nhất là người già, trẻ em, học sinh tại các trường nội trú. Ban Chỉ đạo đặc biệt lưu ý không sử dụng bếp than sưởi ấm trong phòng kín nhằm tránh nguy cơ ngộ độc khí, cháy nổ gây thiệt hại về người.

Cùng với đó, các địa phương cần đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn các hộ chăn nuôi củng cố, che chắn chuồng trại; chủ động dự trữ thức ăn, giữ ấm, phòng chống dịch bệnh cho gia súc, gia cầm. Đối với sản xuất nông nghiệp, hướng dẫn nông dân triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn cho lúa, rau màu và các loại cây trồng khác, hạn chế thấp nhất thiệt hại do rét đậm, rét hại gây ra.

Đối với gió mạnh trên biển, các tỉnh, thành phố ven biển cần theo dõi sát diễn biến thời tiết, kịp thời thông báo cho thuyền trưởng, chủ phương tiện, tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết để chủ động phòng tránh, điều chỉnh kế hoạch sản xuất phù hợp; bảo đảm an toàn về người và tài sản. Đồng thời, duy trì thông tin liên lạc thường xuyên để xử lý kịp thời các tình huống xấu có thể xảy ra./.