Không lợi dụng biến động nhiên liệu để tăng giá cước vận tải bất hợp lý

(Ngày Nay) - Bộ Xây dựng sẽ tăng cường kiểm tra công tác kê khai, niêm yết giá cước vận tải; không để xảy ra tình trạng lợi dụng biến động giá nhiên liệu để tăng giá bất hợp lý.

Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh vừa có văn bản gửi ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố và các cục chuyên ngành của Bộ về việc tăng cường công tác quản lý giá cước trước biến động giá nhiên liệu.

Trước diễn biến căng thẳng, phức tạp của xung đột quân sự tại khu vực Trung Đông đã đẩy giá dầu thô và các sản phẩm xăng dầu tăng cao, khó lường, Bộ trưởng Trần Hồng Minh đánh giá điều này tác động trực tiếp đến chi phí vận tải, tạo áp lực lớn lên hoạt động sản xuất, kinh doanh và đời sống người dân.

Thực hiện Nghị quyết của Chính phủ tại phiên họp thường kỳ tháng 2/2026 (ban hành ngày 6/3/2026) về các giải pháp bình ổn giá nhiên liệu trong nước, Bộ Xây dựng yêu cầu các cơ quan, địa phương chủ động kiểm soát chặt chẽ giá cước vận tải.

Cụ thể, các Cục quản lý chuyên ngành (Đường bộ Việt Nam, Đường sắt Việt Nam, Hàng không Việt Nam, Hàng hải và Đường thuỷ Việt Nam) và ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố được yêu cầu theo dõi sát tác động của giá nhiên liệu đến giá cước vận tải trên địa bàn, đặc biệt là giá cước vận chuyển hành khách và hàng hóa thiết yếu; hướng dẫn doanh nghiệp phải thực hiện kê khai giá theo đúng quy định của pháp luật về giá và các quy định pháp luật liên quan, bảo đảm tính đúng, tính đủ chi phí.

"Các cơ quan trên tăng cường kiểm tra công tác kê khai, niêm yết và bán đúng giá niêm yết của các đơn vị kinh doanh vận tải, tập trung kiểm tra các đơn vị có mức tăng giá lớn, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm (nếu có) theo quy định; tuyệt đối không để xảy ra tình trạng lợi dụng biến động giá nhiên liệu để tăng giá bất hợp lý," Bộ trưởng Trần Hồng Minh khẳng định.

Bộ Xây dựng cũng yêu cầu ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố thực hiện rà soát, tối ưu hóa phương án tổ chức hoạt động vận tải, bố trí phương tiện phù hợp với nhu cầu thực tế, hạn chế tình trạng phương tiện chạy rỗng nhằm tiết kiệm nhiên liệu, nâng cao hiệu quả sử dụng phương tiện; tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số trong quản lý, điều hành nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh; đẩy mạnh chuyển đổi phương tiện sang sử dụng năng lượng điện, năng lượng sạch, giảm phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch.

Bộ Xây dựng cũng chỉ đạo các Cục quản lý chuyên ngành cần chỉ đạo các đơn vị đang thực hiện giá dịch vụ theo khung giá do nhà nước ban hành, khuyến khích giảm giá, áp dụng giá sàn đối với các dịch vụ ít hoặc không bị ảnh hưởng bởi tăng giá nhiên liệu xăng, dầu; tiếp tục theo dõi diễn biến giá nhiên liệu và tác động đến giá dịch vụ vận tải, kịp thời tổng hợp, báo cáo và đề xuất các giải pháp điều hành phù hợp nhằm hạn chế tác động tiêu cực đến hoạt động vận tải và đời sống nhân dân.