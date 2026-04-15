Khu vực Mỹ Latinh đạt được những tiến bộ trong việc ngăn chặn bạo lực giới trên mạng đối với các nhà báo nữ

(Ngày Nay) - Thông qua Chương trình Phát triển Truyền thông Quốc tế (IPDC), UNESCO đang hỗ trợ khởi động một dự án khu vực mới nhằm tăng cường phòng ngừa và ứng phó với bạo lực giới trên mạng đối với các nhà báo nữ ở khu vực Mỹ Latinh và Caribe.

Sáng kiến ​​này do Liên minh Khu vực vì Tự do Ngôn luận và Thông tin (Alianza Regional por la Libre Expresión e Información) dẫn đầu, nhằm mục đích thúc đẩy việc áp dụng và cải thiện các quy trình trong các tổ chức truyền thông, góp phần tạo ra môi trường làm việc an toàn hơn, toàn diện hơn và dựa trên quyền con người.

Trong những năm gần đây, bạo lực giới trên mạng đã trở thành một trong những mối đe dọa chính đối với báo chí trong khu vực. Hiện tượng này không chỉ ảnh hưởng đến sự an toàn và tính liêm chính của các nhà báo nữ, mà còn làm suy yếu chất lượng tranh luận công khai và sự vận hành của các xã hội dân chủ.

Nghiên cứu “Truyền thông không bạo lực” năm 2024 của UNESCO cho thấy gần 60% các phương tiện truyền thông trong khu vực thiếu các quy trình cụ thể để ngăn chặn và giải quyết loại bạo lực này, nhấn mạnh nhu cầu cấp thiết phải tăng cường năng lực thể chế và khuôn khổ ứng phó.

Dự án sẽ đặc biệt chú trọng đến các nhà báo đang sống lưu vong hoặc bị buộc phải di dời, một nhóm người rất dễ bị tổn thương và vẫn chưa được chú ý đầy đủ. Phối hợp với các mạng lưới khu vực và các tổ chức đối tác, các công cụ và phương pháp luận sẽ được điều chỉnh để đáp ứng những bối cảnh phức tạp này.

Sáng kiến ​​này sẽ hợp tác trực tiếp với các tổ chức truyền thông trong khu vực để tăng cường hoặc phát triển các quy trình thể chế thông qua các hoạt động tham gia như đào tạo, trao đổi và đồng sáng tạo.

Dự án được cấu trúc thành nhiều giai đoạn:

- Xác định và đánh giá với các phương tiện truyền thông tham gia

- Các hội thảo đào tạo và cùng nhau xây dựng các quy trình

- Phát triển các khuyến nghị khu vực

- Hỗ trợ kỹ thuật để triển khai hiệu quả

Quá trình này dựa trên những kinh nghiệm trước đây, chẳng hạn như dự án “Truyền thông không bạo lực” đã phát triển các công cụ được kiểm chứng để giải quyết vấn nạn bạo lực giới trong môi trường truyền thông.

Thông qua sáng kiến ​​này, UNESCO và các đối tác tái khẳng định cam kết của mình đối với sự an toàn của các nhà báo và việc thúc đẩy bình đẳng giới, giúp đảm bảo phụ nữ có thể thực hiện đầy đủ quyền tự do ngôn luận của mình. Tăng cường an toàn cho các nhà báo nữ không chỉ là vấn đề quyền cá nhân mà còn là điều thiết yếu để xây dựng những xã hội dân chủ, toàn diện và kiên cường hơn.