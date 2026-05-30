Việt Nam-Singapore và “mảnh ghép” quan trọng trong hệ sinh thái trung tâm tài chính quốc tế

(Ngày Nay) - Việt Nam đang đẩy mạnh nghiên cứu, học hỏi kinh nghiệm để vận hành tòa án chuyên biệt trong Trung tâm Tài chính quốc tế mới thành lập. Trong bối cảnh hợp tác tư pháp giữa Việt Nam và Singapore đang mở ra triển vọng cho “mảnh ghép” quan trọng này trong hệ sinh thái trung tâm tài chính quốc tế, chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Singapore tạo thêm động lực ý nghĩa cho sự hợp tác đó.

Với mô hình Tòa án Thương mại Quốc tế Singapore (SICC) thành công bậc nhất thế giới, Singapore chính là hình mẫu lý tưởng không chỉ đối với Việt Nam trong vận hành hiệu quả trung tâm tài chính quốc tế. Trong chuyến thăm Singapore mới đây, đoàn đại biểu cấp cao Tòa án nhân dân tối cao Việt Nam và đối tác Singapore đã nhất trí thời gian tới sẽ tiếp tục trao đổi thông tin, kinh nghiệm, đặc biệt là hợp tác trong đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tòa án, thẩm phán Việt Nam trong lĩnh vực liên quan đến kinh nghiệm giải quyết tranh chấp thương mại quốc tế.

Phó Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao Lê Tiến cho biết: “Lãnh đạo hai bên cũng đã thống nhất chủ trương sẽ nghiên cứu, xây dựng một thỏa thuận hợp tác giữa hai cơ quan tòa án tối cao hai nước trong hợp tác, trao đổi kinh nghiệm, tổ chức cũng như vận hành tòa án chuyên biệt tại Trung tâm Tài chính quốc tế, cũng như các hoạt động liên quan đến hợp tác giải quyết công việc liên quan đến phá sản, có yếu tố xuyên biên giới”.

Trung tâm Trọng tài Quốc tế Singapore (SIAC) là tổ chức giải quyết tranh chấp thương mại hàng đầu thế giới. SIAC nổi tiếng với tính trung lập, minh bạch và chuyên môn sâu rộng, là lựa chọn phổ biến của các doanh nghiệp quốc tế, trong đó có các công ty Việt Nam.

Bà Gloria Lim - Giám đốc điều hành SIAC cho biết trong 5 năm qua, SIAC đã xử lý các vụ việc quốc tế xuyên biên giới liên quan đến hơn 100 quốc gia, trong đó có Việt Nam, thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau, bao gồm cả tranh chấp tài chính và thương mại. Bà Gloria Lim khẳng định tiềm năng hợp tác lớn với các cơ quan tư pháp và các tổ chức giải quyết tranh chấp khác tại Việt Nam, đồng thời mong muốn tiếp tục có những cơ hội hợp tác và chia sẻ kinh nghiệm để hỗ trợ các doanh nghiệp kinh doanh tại hoặc với Việt Nam.

Tham gia hoạt động tại trung tâm tài chính quốc tế, lãnh đạo doanh nghiệp thường chỉ muốn tập trung vào công việc cốt lõi là điều hành doanh nghiệp. Khi tranh chấp xảy ra, họ có xu hướng tìm cách giải quyết nhanh chóng và vẫn giữ được quan hệ với bên xung đột. Khi đó, vai trò của trung tâm hòa giải quốc tế là rất quan trọng.

Nhận định về khả năng hợp tác, ông George Lim SC - Chủ tịch Trung tâm Hòa giải quốc tế Singapore cho rằng Singapore có thể chia sẻ kinh nghiệm với Việt Nam thông qua đào tạo. Ông nhấn mạnh: “Chúng tôi đã đào tạo nhân lực trên toàn thế giới trong 12 năm qua. Đó là điều chúng tôi có thể hợp tác với các bạn. Chúng ta cũng đã thảo luận về Công ước Hòa giải Singapore, cho phép thực thi các thỏa thuận hòa giải thương mại quốc tế. Chúng tôi hy vọng Việt Nam sẽ sớm trở thành một bên ký kết”.

Sự cộng hưởng giữa tư duy đổi mới của tư pháp Việt Nam và nền tảng pháp lý vững chắc của Singapore được kỳ vọng sẽ biến Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam thành “điểm đến an toàn” hàng đầu cho dòng vốn toàn cầu. Sự thúc đẩy hợp tác thông qua chuyến thăm của lãnh đạo cấp cao đang tiếp tục tạo đà cho những thành tựu mới giữa hai nước trong tương lai.