“Vùng đất kỳ bí” trở lại với “phiên bản promax”

(Ngày Nay) - “Vùng đất kỳ bí” - vở diễn tạo kỷ lục phòng vé nghệ thuật xiếc năm 2025 - chính thức tái ngộ khán giả dịp hè này với phiên bản được xem là “promax” nâng cấp toàn diện.
Khán giả hào hứng bắt tay ông thần đá tại vở xiếc "Vùng đất kỳ bí"

Tối 29/5, Vùng đất kỳ bí phiên bản promax đã khai diễn, bắt đầu hành trình mới trong mùa hè 2026.

Vùng đất kỳ bí ra mắt vào đầu năm 2025 và đã tạo thành hiện tượng biểu diễn trong năm, làm thay đổi hoàn toàn định kiến của công chúng về nghệ thuật xiếc trước đây là cũ kỹ, nhàm chán. Thừa thắng xông lên, vở Vùng đất kỳ bí tiền truyện - Ký ức hỏa thần nối tiếp sau đó khẳng định sức hút của nghệ thuật xiếc trong đời sống nghệ thuật TPHCM.

Không khí thần bí tạo nên sức hút cho vở diễn
Xiếc lửa là điểm nhấn đặc biệt của vở

Không còn là những tiết mục rời rạc, ngôn ngữ xiếc trở thành trục kết nối tình huống kịch phối hợp nhuần nhuyễn vũ đạo, biểu diễn hình thể cùng âm nhạc, kỹ thuật âm thanh, ánh sáng và nhiều hiệu ứng sân khấu khiến Vùng đất kỳ bí hay Ký ức hỏa thần mở ra một thế giới giả tưởng đầy mê hoặc cho khán giả.

Đến phiên bản promax Vùng đất kỳ bí lần này, đạo diễn Nguyễn Quốc Công và ê-kíp vở diễn không chỉ nâng cấp kỹ năng trình diễn xiếc của diễn viên mà đặc biệt là các hiệu ứng liên quan đến ánh sáng, trình chiếu laser, mapping... được nhấn nhá đậm hơn, đặc biệt hơn nhằm đảm bảo hiệu ứng thị giác và tăng cảm xúc cho người xem.

Sân khấu rạp xiếc thực sự biến thành một hồ nước
Hiệu ứng ánh sáng được nâng cấp hơn ở "Vùng đất kỳ bí" phiên bản promax đợt này

Trong đó, sức hút lớn nhất của Vùng đất kỳ bí làsự kết hợp giữa sân khấu nước và hiệu ứng lửa thật vẫn được đảm bảo, luôn làm khán giả phải trầm trồ trước cuộc đối đầu không khoan nhượng giữa 2 thái cực: dòng nước mát lạnh đan xen với những quầng lửa rực cháy.

Phần tương tác với khán giả qua 2 con rối khổng lồ trong hình tượng Thổ thần và Thủy thần cũng được đặc biệt yêu thích. Nhiều bạn nhỏ lần đầu xem vở lúc đầu còn rụt rè khi ông thần đá khổng lồ (Thổ thần) xuất hiện nhưng rồi nhanh chóng hòa vào không khí vở diễn mà chủ động kêu gọi, vươn tay ra sờ thử ông thần.

Khán giả quây lấy các diễn viên sau vở diễn

Hiện tại, Trung tâm Nghệ thuật TPHCM đã mở bán vé gần 20 suất diễn trong tháng 6. Dù đã diễn gần như suốt năm 2025 nhưng khi trở lại vở diễn vẫn giữ được sức hút. Tỷ lệ lấp ghế các suất diễn khá cao và nhanh, nhất là khu vực khán đài trung tâm với giá vé cao nhất luôn hết sớm nhất.

Phật giáo Việt Nam đồng hành cùng MTTQ đoàn kết nhân dân, gắn kết các tôn giáo
(Ngày Nay) - Nhân dịp Đại lễ Phật đản năm 2026 - Phật lịch 2570, chiều 29/5, tại Hà Nội, bà Hà Thị Nga, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam đã tới thăm, chúc mừng Hòa thượng Thích Thanh Quyết, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng ban Giáo dục Phật giáo, Viện trưởng Học viện Phật giáo Việt Nam.
Quốc tế khẩn cấp tăng viện trợ giúp CHDC Congo chống Ebola
(Ngày Nay) - Trước nguy cơ dịch Ebola bùng phát vượt tầm kiểm soát tại Cộng hòa Dân chủ Congo (CHDC Congo), ba trụ cột lớn của hệ thống ứng phó nhân đạo quốc tế gồm Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF), Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) và Liên minh châu Âu (EU) đã đồng loạt tăng tốc hỗ trợ khẩn cấp, trong bối cảnh số ca mắc đã vượt mốc 120 người và tiếp tục leo thang.
Ban hành Kiến trúc nền tảng hợp đồng lao động điện tử
(Ngày Nay) - Nền tảng Hợp đồng lao động điện tử được xây dựng theo Kiến trúc tổng thể đa lớp, bảo đảm tính nhất quán, khả năng mở rộng, an toàn, an ninh mạng, với 5 lớp chính. Đồng thời, Nền tảng tích hợp với các hệ thống nằm trong Trung tâm Dữ liệu quốc gia thông qua Trục tích hợp và chia sẻ dữ liệu nội bộ của cơ quan này.
Số hóa di sản cho công nghiệp văn hóa: Không thể thiếu dữ liệu chuẩn hóa
(Ngày Nay) - Chuyển đổi số đang mở ra cơ hội lớn để bảo tồn, lan tỏa và khai thác di sản văn hóa bằng những phương thức mới. Tuy nhiên, theo nhiều chuyên gia, nếu thiếu hệ sinh thái dữ liệu đồng bộ và cơ chế quản trị hiệu quả, quá trình số hóa có thể khiến di sản bị phân mảnh, suy giảm tính xác thực và khó phát huy giá trị trong phát triển công nghiệp văn hóa.
World Cup 2026: Mỹ điều tra FIFA vì giá vé quá cao
(Ngày Nay) -Mỹ thông báo đã mở cuộc điều tra về các hoạt động bán vé của Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA), trong bối cảnh ngày càng gia tăng chỉ trích về giá vé quá cao và thiếu minh bạch tại World Cup 2026.