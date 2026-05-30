“Vùng đất kỳ bí” trở lại với “phiên bản promax”

(Ngày Nay) - “Vùng đất kỳ bí” - vở diễn tạo kỷ lục phòng vé nghệ thuật xiếc năm 2025 - chính thức tái ngộ khán giả dịp hè này với phiên bản được xem là “promax” nâng cấp toàn diện.

Tối 29/5, Vùng đất kỳ bí phiên bản promax đã khai diễn, bắt đầu hành trình mới trong mùa hè 2026.

Vùng đất kỳ bí ra mắt vào đầu năm 2025 và đã tạo thành hiện tượng biểu diễn trong năm, làm thay đổi hoàn toàn định kiến của công chúng về nghệ thuật xiếc trước đây là cũ kỹ, nhàm chán. Thừa thắng xông lên, vở Vùng đất kỳ bí tiền truyện - Ký ức hỏa thần nối tiếp sau đó khẳng định sức hút của nghệ thuật xiếc trong đời sống nghệ thuật TPHCM.

Không còn là những tiết mục rời rạc, ngôn ngữ xiếc trở thành trục kết nối tình huống kịch phối hợp nhuần nhuyễn vũ đạo, biểu diễn hình thể cùng âm nhạc, kỹ thuật âm thanh, ánh sáng và nhiều hiệu ứng sân khấu khiến Vùng đất kỳ bí hay Ký ức hỏa thần mở ra một thế giới giả tưởng đầy mê hoặc cho khán giả.

Đến phiên bản promax Vùng đất kỳ bí lần này, đạo diễn Nguyễn Quốc Công và ê-kíp vở diễn không chỉ nâng cấp kỹ năng trình diễn xiếc của diễn viên mà đặc biệt là các hiệu ứng liên quan đến ánh sáng, trình chiếu laser, mapping... được nhấn nhá đậm hơn, đặc biệt hơn nhằm đảm bảo hiệu ứng thị giác và tăng cảm xúc cho người xem.

Trong đó, sức hút lớn nhất của Vùng đất kỳ bí làsự kết hợp giữa sân khấu nước và hiệu ứng lửa thật vẫn được đảm bảo, luôn làm khán giả phải trầm trồ trước cuộc đối đầu không khoan nhượng giữa 2 thái cực: dòng nước mát lạnh đan xen với những quầng lửa rực cháy.

Phần tương tác với khán giả qua 2 con rối khổng lồ trong hình tượng Thổ thần và Thủy thần cũng được đặc biệt yêu thích. Nhiều bạn nhỏ lần đầu xem vở lúc đầu còn rụt rè khi ông thần đá khổng lồ (Thổ thần) xuất hiện nhưng rồi nhanh chóng hòa vào không khí vở diễn mà chủ động kêu gọi, vươn tay ra sờ thử ông thần.

Hiện tại, Trung tâm Nghệ thuật TPHCM đã mở bán vé gần 20 suất diễn trong tháng 6. Dù đã diễn gần như suốt năm 2025 nhưng khi trở lại vở diễn vẫn giữ được sức hút. Tỷ lệ lấp ghế các suất diễn khá cao và nhanh, nhất là khu vực khán đài trung tâm với giá vé cao nhất luôn hết sớm nhất.