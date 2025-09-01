Khuyến cáo thay đổi lộ trình tránh ùn tắc khi đến triển lãm thành tựu đất nước

(Ngày Nay) - Hướng đi Cầu Thăng Long: phương tiện từ khu vực Cầu Giấy, Tây Hồ, Từ Liêm nên di chuyển theo đường vành đai 2 trên cao và vành đai 3 để qua cầu Thăng Long sang Đông Anh.

Càng gần Quốc khánh 2/9, người dân đổ về Triển lãm thành tựu đất nước tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (xã Đông Anh, thành phố Hà Nội) càng đông, dẫn đến tình trạng quá tải, ùn tắc tại hầu hết các tuyến đường dẫn về Triển lãm.

Căn cứ tình hình thực tế, để giảm tải và giúp người dân có lộ trình di chuyển phù hợp, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an thành phố Hà Nội khuyến cáo người dân nên chủ động thay đổi lộ trình từ sớm để tránh bị kẹt lại trong khu vực ùn tắc. Lộ trình thay thế được khuyến cáo bao gồm:

Hướng đi Cầu Thăng Long: phương tiện từ khu vực Cầu Giấy, Tây Hồ, Từ Liêm nên di chuyển theo đường vành đai 2 trên cao và vành đai 3 để qua cầu Thăng Long sang Đông Anh.

Hướng đi cầu Chương Dương hoặc cầu Vĩnh Tuy, xe từ khu vực trung tâm (Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng) và phía Nam thành phố nên chọn đi qua Cầu Chương Dương hoặc Cầu Vĩnh Tuy, sau đó di chuyển theo đường Nguyễn Văn Cừ, Ngô Gia Tự để sang Đông Anh.

Hướng cầu Nhật Tân được Cơ quan Công an khuyến cáo người dân hạn chế lưu thông.

Thời điểm 17 giờ ngày 31/8, đường Trường Sa, tuyến đường chính dẫn tới Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia ùn tắc kéo dài nhiều km ở cả 2 hướng, đặc biệt là hướng từ Long Biên qua và đoạn trước lối vào Trung tâm. Các tuyến đường như Lý Sơn, Hoàng Sa… cũng trong tình trạng tương tự.

Mặc dù Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 15 (Phòng Cảnh sát giao thông, Công an thành phố Hà Nội) đã tổ chức phân luồng, điều tiết giao thông nhưng vẫn xảy ra tình trạng ùn tắc kéo dài tại hầu hết các tuyến đường quanh Triển lãm.

Dòng xe ôtô ùn tắc kéo dài, có thời điểm khoảng 5km, xe máy đi tràn lên vỉa hè, thậm chí đi ngược chiều. Nhiều người phải gửi xe cách xa hàng km để đi bộ vào Triển lãm. Anh Nguyễn Quang Huy (sinh năm 1986, trú tại Triều Khúc, phường Thanh Xuân, Hà Nội) chia sẻ, khi ra về anh mất khoảng 2 giờ đồng hồ cho quãng đường khoảng 3km từ Triển lãm ra đường lớn.

Trước đó, Công an thành phố Hà Nội đã lên phương án phân luồng giao thông phục vụ Triển lãm.

Theo đó, trong khung giờ từ 6 giờ đến 24 giờ hàng ngày (từ ngày 28/8-5/9/2025): Công an thành phố tạm cấm các xe ôtô chở hàng có khối lượng hàng hóa chuyên chở từ 3,5 tấn trở lên, xe ôtô chở khách từ 29 chỗ trở lên (trừ xe buýt, xe thu gom rác, xe giải quyết sự cố, xe có phù hiệu bảo vệ, xe của lực lượng Công an, Quân đội và các phương tiện ưu tiên khác theo quy định của pháp luật) và hạn chế đối với xe tải khối lượng hàng hóa chuyên chở dưới 3,5 tấn, xe khách dưới 29 chỗ và xe ôtô cá nhân, xe môtô hoạt động trên một số tuyến đường như: Lý Sơn, Trường Sa, Hoàng Sa.