Sun PhuQuoc Airways đón tàu bay thứ 11, tăng tốc mở rộng mạng bay mùa cao điểm hè

(Ngày Nay) - Ngày 23/6/2026, Sun PhuQuoc Airways (SPA) - hãng hàng không thành viên của Tập đoàn Sun Group - chính thức tiếp nhận tàu bay thứ 11, tiếp tục bổ sung thêm một tàu bay Airbus A320neo vào đội hình khai thác. Sự kiện đánh dấu bước phát triển mới trong chiến lược tăng cường năng lực đội tàu, tạo nền tảng để hãng mở rộng mạnh mẽ mạng bay nội địa và quốc tế ngay trong giai đoạn cao điểm hè 2026.

Từ 11 lên 26 tàu bay trong hơn hai tháng

Được sản xuất năm 2025, chiếc A320neo tiếp tục khẳng định định hướng xây dựng đội bay trẻ, hiện đại và phát triển bền vững của Sun PhuQuoc Airways. Thuộc thế hệ tàu bay thân hẹp mới của Airbus, A320neo có khả năng tiết kiệm tới 20% nhiên liệu, giảm phát thải và tiếng ồn so với thế hệ trước, phù hợp với xu hướng hàng không xanh đang được nhiều hãng hàng không trên thế giới theo đuổi.

Sự gia nhập của A320neo tạo thêm dư địa để Sun PhuQuoc Airways tăng tần suất khai thác, triển khai các đường bay mới và phục vụ tốt hơn nhu cầu di chuyển đang gia tăng trong mùa cao điểm hè 2026.

Theo kế hoạch, từ nay đến hết tháng 8/2026, Sun PhuQuoc Airways sẽ tiếp nhận thêm 16 tàu bay thuộc gia đình Airbus A320/A321, nâng tổng quy mô đội bay lên 26 chiếc. Toàn bộ số tàu bay mới sẽ được đưa vào khai thác ngay trong mùa cao điểm hè.

Trong bối cảnh nguồn cung tàu bay toàn cầu vẫn còn nhiều thách thức kể từ năm 2024, việc liên tục bổ sung tàu bay mới trong thời gian ngắn cho thấy năng lực triển khai và cam kết đầu tư dài hạn của Sun PhuQuoc Airways nhằm nâng cao năng lực vận chuyển và mở rộng kết nối trong nước cũng như khu vực.

Mở rộng mạng bay, gia tăng lựa chọn cho hành khách

Song hành với việc tăng cường đội tàu, Sun PhuQuoc Airways tiếp tục mở rộng mạng bay nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại và du lịch gia tăng trong mùa cao điểm.

Tại thị trường nội địa, hãng đã mở bán đường bay Hà Nội - Cam Ranh và sẽ khai thác từ ngày 20/7 với tần suất 3 chuyến khứ hồi mỗi ngày. Từ ngày 25/7, các đường bay TP.HCM - Hải Phòng và Phú Quốc - Hải Phòng sẽ được đưa vào khai thác với tần suất một chuyến khứ hồi mỗi ngày.

Trong giai đoạn tiếp theo, Sun PhuQuoc Airways dự kiến mở các đường bay Hà Nội - Đà Lạt và Hà Nội - Buôn Ma Thuột từ ngày 22/8 với tần suất một chuyến khứ hồi mỗi ngày, đồng thời khai thác đường bay Hà Nội - Cần Thơ vào cuối tháng 8 với tần suất hai chuyến khứ hồi mỗi ngày.

Ở thị trường quốc tế, hãng sẽ khai thác đường bay Phú Quốc - Thành Đô từ ngày 16/7 với tần suất 3 chuyến khứ hồi mỗi tuần; tiếp đó là đường bay TP.HCM - Thành Đô từ ngày 22/8 với 4 chuyến khứ hồi mỗi tuần. Hai đường bay Hà Nội - Incheon và TP.HCM - Incheon cũng dự kiến được đưa vào khai thác từ ngày 25/8 với tần suất một chuyến khứ hồi mỗi ngày.

Sun PhuQuoc Airways đồng thời xúc tiến kế hoạch mở rộng mạng bay tới Kuala Lumpur (Malaysia), các thành phố tại Ấn Độ, Bangkok (Thái Lan) và Hong Kong (Trung Quốc). Đến cuối tháng 8/2026, mạng bay quốc tế của hãng dự kiến đạt 10 đường bay, với Phú Quốc, Hà Nội và TP.HCM trở thành ba đầu mối khai thác trọng điểm kết nối Việt Nam với các thị trường trong khu vực.

Việc bổ sung đội tàu ngay trong mùa cao điểm được kỳ vọng mang đến cho hành khách thêm nhiều lựa chọn bay dịch vụ đầy đủ với lịch trình thuận tiện và chi phí hợp lý. Từ phòng chờ Sun Executive Lounge, dịch vụ mặt đất đến trải nghiệm trên chuyến bay, Sun PhuQuoc Airways tiếp tục theo đuổi tiêu chuẩn dịch vụ đồng nhất theo triết lý “Resort in the Sky”, mang đến hành trình liền mạch ở mọi điểm chạm.

Đồng hành cùng Sun PhuQuoc Airways, hành khách còn được kết nối với Sun Signature - chương trình khách hàng thân thiết của hệ sinh thái Sun Group. Thông qua sự hợp tác với NCB và Visa, điểm thưởng tích lũy từ mỗi chuyến bay có thể quy đổi tại các điểm chạm, từ vé máy bay, nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí đến các dịch vụ thường nhật, đồng thời tích hợp tiện ích thanh toán toàn cầu trên cùng một thẻ hội viên.

Đại diện Sun PhuQuoc Airways cho biết: “Việc tăng cường đội tàu và mở rộng mạng bay là nền tảng để chúng tôi nâng cao năng lực kết nối và mang đến nhiều lựa chọn hơn cho hành khách. Cùng với Sun Signature và hệ sinh thái Sun Group, Sun PhuQuoc Airways hướng tới việc tạo ra những hành trình 5 sao đẳng cấp, thuận tiện, liền mạch và giàu giá trị hơn cho khách hàng.”