Chọn Tạp chí điện tử Ngày Nay làm nguồn ưu tiên trên Google Search

  • Bước 1: Bấm vào nút ‘Thêm Ngày Nay trên Google’, hoặc truy cập đường dẫn
    https://www.google.com/preferences/source?q=ngaynay.vn
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải Tạp chí điện tử Ngày Nay để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh Tạp chí điện tử Ngày Nay là đã hoàn thành.

Sun PhuQuoc Airways đón tàu bay thứ 11, tăng tốc mở rộng mạng bay mùa cao điểm hè

In bài viết
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Ngày Nay) - Ngày 23/6/2026, Sun PhuQuoc Airways (SPA) - hãng hàng không thành viên của Tập đoàn Sun Group - chính thức tiếp nhận tàu bay thứ 11, tiếp tục bổ sung thêm một tàu bay Airbus A320neo vào đội hình khai thác. Sự kiện đánh dấu bước phát triển mới trong chiến lược tăng cường năng lực đội tàu, tạo nền tảng để hãng mở rộng mạnh mẽ mạng bay nội địa và quốc tế ngay trong giai đoạn cao điểm hè 2026.
Tàu bay thứ 11 của Sun PhuQuoc Airways hạ cánh tại sân bay Nội Bài
Tàu bay thứ 11 của Sun PhuQuoc Airways hạ cánh tại sân bay Nội Bài

Từ 11 lên 26 tàu bay trong hơn hai tháng

Được sản xuất năm 2025, chiếc A320neo tiếp tục khẳng định định hướng xây dựng đội bay trẻ, hiện đại và phát triển bền vững của Sun PhuQuoc Airways. Thuộc thế hệ tàu bay thân hẹp mới của Airbus, A320neo có khả năng tiết kiệm tới 20% nhiên liệu, giảm phát thải và tiếng ồn so với thế hệ trước, phù hợp với xu hướng hàng không xanh đang được nhiều hãng hàng không trên thế giới theo đuổi.

Sự gia nhập của A320neo tạo thêm dư địa để Sun PhuQuoc Airways tăng tần suất khai thác, triển khai các đường bay mới và phục vụ tốt hơn nhu cầu di chuyển đang gia tăng trong mùa cao điểm hè 2026.

Theo kế hoạch, từ nay đến hết tháng 8/2026, Sun PhuQuoc Airways sẽ tiếp nhận thêm 16 tàu bay thuộc gia đình Airbus A320/A321, nâng tổng quy mô đội bay lên 26 chiếc. Toàn bộ số tàu bay mới sẽ được đưa vào khai thác ngay trong mùa cao điểm hè.

Trong bối cảnh nguồn cung tàu bay toàn cầu vẫn còn nhiều thách thức kể từ năm 2024, việc liên tục bổ sung tàu bay mới trong thời gian ngắn cho thấy năng lực triển khai và cam kết đầu tư dài hạn của Sun PhuQuoc Airways nhằm nâng cao năng lực vận chuyển và mở rộng kết nối trong nước cũng như khu vực.

Mở rộng mạng bay, gia tăng lựa chọn cho hành khách

Song hành với việc tăng cường đội tàu, Sun PhuQuoc Airways tiếp tục mở rộng mạng bay nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại và du lịch gia tăng trong mùa cao điểm.

Tại thị trường nội địa, hãng đã mở bán đường bay Hà Nội - Cam Ranh và sẽ khai thác từ ngày 20/7 với tần suất 3 chuyến khứ hồi mỗi ngày. Từ ngày 25/7, các đường bay TP.HCM - Hải Phòng và Phú Quốc - Hải Phòng sẽ được đưa vào khai thác với tần suất một chuyến khứ hồi mỗi ngày.

Sun PhuQuoc Airways đón tàu bay thứ 11, tăng tốc mở rộng mạng bay mùa cao điểm hè ảnh 1
Sự kiện đánh dấu bước phát triển mới trong chiến lược tăng cường năng lực đội tàu

Trong giai đoạn tiếp theo, Sun PhuQuoc Airways dự kiến mở các đường bay Hà Nội - Đà Lạt và Hà Nội - Buôn Ma Thuột từ ngày 22/8 với tần suất một chuyến khứ hồi mỗi ngày, đồng thời khai thác đường bay Hà Nội - Cần Thơ vào cuối tháng 8 với tần suất hai chuyến khứ hồi mỗi ngày.

Ở thị trường quốc tế, hãng sẽ khai thác đường bay Phú Quốc - Thành Đô từ ngày 16/7 với tần suất 3 chuyến khứ hồi mỗi tuần; tiếp đó là đường bay TP.HCM - Thành Đô từ ngày 22/8 với 4 chuyến khứ hồi mỗi tuần. Hai đường bay Hà Nội - Incheon và TP.HCM - Incheon cũng dự kiến được đưa vào khai thác từ ngày 25/8 với tần suất một chuyến khứ hồi mỗi ngày.

Sun PhuQuoc Airways đón tàu bay thứ 11, tăng tốc mở rộng mạng bay mùa cao điểm hè ảnh 2
Hãng dự kiến đạt 10 đường bay quốc tế vào cuối tháng 8/2026

Sun PhuQuoc Airways đồng thời xúc tiến kế hoạch mở rộng mạng bay tới Kuala Lumpur (Malaysia), các thành phố tại Ấn Độ, Bangkok (Thái Lan) và Hong Kong (Trung Quốc). Đến cuối tháng 8/2026, mạng bay quốc tế của hãng dự kiến đạt 10 đường bay, với Phú Quốc, Hà Nội và TP.HCM trở thành ba đầu mối khai thác trọng điểm kết nối Việt Nam với các thị trường trong khu vực.

Việc bổ sung đội tàu ngay trong mùa cao điểm được kỳ vọng mang đến cho hành khách thêm nhiều lựa chọn bay dịch vụ đầy đủ với lịch trình thuận tiện và chi phí hợp lý. Từ phòng chờ Sun Executive Lounge, dịch vụ mặt đất đến trải nghiệm trên chuyến bay, Sun PhuQuoc Airways tiếp tục theo đuổi tiêu chuẩn dịch vụ đồng nhất theo triết lý “Resort in the Sky”, mang đến hành trình liền mạch ở mọi điểm chạm.

Sun PhuQuoc Airways đón tàu bay thứ 11, tăng tốc mở rộng mạng bay mùa cao điểm hè ảnh 3
Du khách trải nghiệm dịch vụ bay nghỉ dưỡng với Sun PhuQuoc Airways

Đồng hành cùng Sun PhuQuoc Airways, hành khách còn được kết nối với Sun Signature - chương trình khách hàng thân thiết của hệ sinh thái Sun Group. Thông qua sự hợp tác với NCB và Visa, điểm thưởng tích lũy từ mỗi chuyến bay có thể quy đổi tại các điểm chạm, từ vé máy bay, nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí đến các dịch vụ thường nhật, đồng thời tích hợp tiện ích thanh toán toàn cầu trên cùng một thẻ hội viên.

Đại diện Sun PhuQuoc Airways cho biết: “Việc tăng cường đội tàu và mở rộng mạng bay là nền tảng để chúng tôi nâng cao năng lực kết nối và mang đến nhiều lựa chọn hơn cho hành khách. Cùng với Sun Signature và hệ sinh thái Sun Group, Sun PhuQuoc Airways hướng tới việc tạo ra những hành trình 5 sao đẳng cấp, thuận tiện, liền mạch và giàu giá trị hơn cho khách hàng.”

Sun PhuQuoc Airways hàng không Sun Group

Đọc nhiều

Đối thoại

Longform

Cùng chuyên mục

Tin mới

Khán giả Pháp ấn tượng với diễu hành Việt phục tại thành phố Lorient
Khán giả Pháp ấn tượng với diễu hành Việt phục tại thành phố Lorient
(Ngày Nay) - Từ ngày 16 đến 19/6/2026, tại thành phố Lorient, tỉnh Morbihan, Cộng hòa Pháp, đã diễn ra Festival Vietnam lần thứ tư nhằm giới thiệu và quảng bá văn hóa Việt Nam tới công chúng Pháp và bạn bè quốc tế. Sự kiện do Hiệp hội ART SPACE, phối hợp cùng Tòa thị chính thành phố Lorient, Hiệp hội Vietnam Bretagne Sud, Hiệp hội Appel Lorient,... mang đến nhiều hoạt động giao lưu văn hóa, nghệ thuật và cộng đồng.
World Cup 2026: Mỹ nới quy định di chuyển đối với đội tuyển Iran
World Cup 2026: Mỹ nới quy định di chuyển đối với đội tuyển Iran
(Ngày Nay) - Bộ An ninh Nội địa Mỹ (DHS) đang thay đổi các quy định áp dụng đối với đội tuyển bóng đá quốc gia Iran trước trận đấu thứ 3 tại vòng bảng World Cup vào ngày 26/6 nhằm tạo điều kiện cho đội tuyển này có thêm thời gian tương tự như các quốc gia khác tham dự giải đấu. Sự thay đổi này diễn ra trong bối cảnh Liên đoàn Bóng đá Iran cho biết họ dự định gửi đơn khiếu nại chính thức lên FIFA về cách đội tuyển nước này đã bị đối xử tại Mỹ cho đến nay.
Chính quyền Mỹ đề xuất tăng mạnh lệ phí nhập quốc tịch
Chính quyền Mỹ đề xuất tăng mạnh lệ phí nhập quốc tịch
(Ngày Nay) - Bộ An ninh Nội địa Mỹ (DHS) ngày 23/6 công bố đề xuất tăng đáng kể lệ phí nhập quốc tịch và chấm dứt một số chương trình miễn, giảm phí dành cho người có thu nhập thấp, trong khuôn khổ các biện pháp của chính quyền Tổng thống Donald Trump nhằm siết chặt chính sách di trú.
Nắng nóng thúc đẩy việc thay đổi xu hướng nghỉ dưỡng tại Pháp
Nắng nóng thúc đẩy việc thay đổi xu hướng nghỉ dưỡng tại Pháp
(Ngày Nay) - Sau vài năm tăng trưởng chững lại, thị trường hồ bơi tại Pháp đang cho thấy dấu hiệu phục hồi rõ rệt trong năm 2026. Những đợt nắng nóng đến sớm cùng với sự bất ổn của tình hình quốc tế đã khiến nhiều gia đình lựa chọn đầu tư vào không gian sống tại nhà thay vì chi tiền cho các chuyến du lịch nước ngoài.
Phó bí thư thường trực Thành ủy TP Lê Quốc Phong, Phó bí thư Thành ủy TP Văn Thị Bạch Tuyết trao quyết định và hoa chúc mừng Tổng giám đốc và 4 Phó tổng giám đốc, cùng Hội đồng biên tập Báo và Phát thanh, Truyền hình TP Hồ Chí Minh
TP Hồ Chí Minh thành lập Báo và Phát thanh, Truyền hình TP Hồ Chí Minh
(Ngày Nay) - Sáng 20/6, Thành ủy TP Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị công bố quyết định thành lập Báo và Phát thanh, Truyền hình TP Hồ Chí Minh, đánh dấu bước chuyển mới trong quá trình sắp xếp, tinh gọn hệ thống báo chí thành phố theo chủ trương, chỉ đạo của Trung ương, của thành phố.