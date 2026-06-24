Tăng cường hợp tác Việt Nam - UNICEF vì sự phát triển toàn diện của trẻ em Việt Nam

(Ngày Nay) - Sáng 24/6, tại Trụ sở Chính phủ, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà đã tiếp và làm việc với bà Silvia Danailov, Trưởng Đại diện Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) tại Việt Nam.

Tại buổi tiếp, đánh giá cao sự đồng hành, hỗ trợ của UNICEF với Chính phủ Việt Nam, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà nhấn mạnh năm 2025 là cột mốc ý nghĩa đánh dấu 50 năm quan hệ hợp tác giữa Chính phủ Việt Nam và UNICEF, để cùng thực hiện một nhiệm vụ hết sức có ý nghĩa là bảo vệ và chăm sóc, giáo dục trẻ em; trong đó, giai đoạn hợp tác từ 2017 - 2025 đã chứng kiến những chương trình, dự án rất thiết thực trên các lĩnh vực từ chăm sóc sức khỏe, dinh dưỡng đến những nội dung liên quan đến hoàn thiện thể chế chính sách cho công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em.

Phó Thủ tướng khẳng định, Đảng và Nhà nước Việt Nam luôn dành sự quan tâm đặc biệt cho trẻ em và luôn xác định "trẻ em hôm nay là thế giới của ngày mai", coi trẻ em là đối tượng ưu tiên hàng đầu và là nguồn nhân lực quyết định tương lai của đất nước.

Thời gian tới, Phó Thủ tướng cho biết Việt Nam sẽ ưu tiên triển khai 4 nhiệm vụ trọng tâm cơ bản trong công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em: Thứ nhất, tiếp tục rà soát, hoàn thiện toàn bộ hệ thống thể chế, chính sách để bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em tốt hơn trong kỷ nguyên mới. Thứ hai, kiện toàn hệ thống quản lý nhà nước liên thông đồng bộ giữa 3 cấp (Trung ương, tỉnh, xã), cùng với đó là sự phối hợp rất chặt chẽ của cả hệ thống chính trị, lấy sự tham gia của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp, các tổ chức chính trị-xã hội thành viên làm nòng cốt để chung tay bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em. Thứ ba, ưu tiên dành nguồn lực và cơ chế để kiểm soát, đảm bảo an toàn cho trẻ em trên môi trường mạng và trong đời sống, hướng tới chấm dứt bạo lực đối với trẻ em. Thứ tư, chú trọng đầu tư phát triển toàn diện (đức, trí, thể, mỹ) cho trẻ em từ giai đoạn còn trong bụng mẹ đến 18 tuổi, trong đó ưu tiên đặc biệt cho trẻ em dân tộc thiểu số, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, vùng biên giới, hải đảo và trẻ khuyết tật.

Trên cơ sở đó, Phó Thủ tướng đề nghị UNICEF tiếp tục đồng hành, chia sẻ kinh nghiệm quốc tế và hỗ trợ kỹ thuật giúp Việt Nam hoàn thiện hệ thống thể chế, chính sách; hợp tác bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng trước sự bùng nổ của khoa học công nghệ, phòng chống bạo lực đối với trẻ em cũng như giảm thiểu những rủi ro, tai nạn với trẻ em; đồng hành chăm sóc sức khỏe thể chất, dinh dưỡng để phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; chia sẻ các phương pháp tạo lập môi trường gia đình, nhà trường, xã hội tốt nhất cho trẻ em.

Trân trọng cảm ơn sự đón tiếp của Phó Thủ tướng, Trưởng Đại diện UNICEF Silvia Danailov chúc mừng những thành tựu của Việt Nam – quốc gia đầu tiên trong khu vực châu Á và thứ hai trên thế giới phê chuẩn Công ước về Quyền trẻ em và gần đây đã có nhiều sáng kiến, cam kết trong thực hiện quyền trẻ em. Bà Silvia Danailov cho biết UNICEF đang phối hợp cơ quan chức năng Việt Nam xây dựng chương trình hợp tác với Chính phủ Việt Nam trong 5 năm tới (2027-2031) để phù hợp với mức độ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Bà Silvia Danailov đã nêu lên một số khuyến nghị trọng điểm nhằm hỗ trợ Việt Nam. Trong đó, đề xuất Việt Nam tiếp tục rà soát, sửa đổi để thống nhất định nghĩa trẻ em là những người dưới 18 tuổi trong các luật, tương đồng với Công ước quốc tế. Trưởng Đại diện UNICEF cũng khuyến nghị Việt Nam tăng cường phân bổ ngân sách nhà nước, bố trí đội ngũ nhân viên công tác xã hội chuyên trách tại tuyến tỉnh, xã; tăng cường khung pháp lý, xem xét hình sự hóa các hành vi tội phạm mới để bảo vệ trẻ em trên không gian mạng. Đồng thời, UNICEF đề xuất Việt Nam tiếp tục đầu tư vào an sinh xã hội cho nhóm dân số yếu thế, quan tâm đến sức khỏe tâm thần của người trẻ, và có chiến lược hỗ trợ thanh thiếu niên (đặc biệt nhóm từ 15-24 tuổi) tiếp cận kỹ năng nghề nghiệp, chuyển đổi từ học tập sang việc làm.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà khẳng định các khuyến nghị của UNICEF cơ bản trùng khớp với những định hướng, ưu tiên mà Việt Nam đang hướng tới.

Hai bên nhất trí sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ, thiết lập quan hệ đối tác bình đẳng, hiệu quả vì mục tiêu cao đẹp nhất là sự phát triển toàn diện của trẻ em Việt Nam.