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MSB vinh dự nhận bằng khen cửa Bộ Công an về các giải pháp phòng, chống tội phạm công nghệ cao

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(Ngày Nay) - Tại Hội nghị ký kết và triển khai Kế hoạch thực hiện Quy chế phối hợp giữa Bộ Công an và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trong công tác phòng, chống lừa đảo trực tuyến, Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB) vinh dự là một trong những đơn vị được Bộ trưởng Bộ Công an trao tặng Bằng khen bởi những đóng góp trong việc nghiên cứu, phối hợp triển khai thử nghiệm các giải pháp phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao.
MSB vinh dự nhận bằng khen cửa Bộ Công an về các giải pháp phòng, chống tội phạm công nghệ cao

Trong bối cảnh chuyển đổi số và thanh toán điện tử phát triển mạnh mẽ, các hành vi lừa đảo trực tuyến, gian lận tài chính và tội phạm công nghệ cao ngày càng diễn biến phức tạp, gây ảnh hưởng đến an ninh mạng, an toàn hệ thống tài chính và quyền lợi của người dân. Trước yêu cầu đó, việc tăng cường phối hợp giữa lực lượng Công an và ngành Ngân hàng được xác định là một trong những giải pháp trọng tâm nhằm chủ động phòng ngừa, phát hiện và ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật trên không gian mạng.

Là một trong những tổ chức tín dụng tiên phong trong chuyển đổi số, MSB đã chủ động tham mưu, tổ chức triển khai nghiêm túc các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và các định hướng chỉ đạo của Bộ Công an trong công tác bảo đảm an ninh mạng, phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao. Ngân hàng đã tích cực phối hợp với các đơn vị chức năng trong nghiên cứu, xây dựng và triển khai các giải pháp công nghệ phục vụ công tác phòng ngừa, phát hiện và xử lý các hành vi gian lận, lừa đảo trực tuyến.

Đặc biệt, thông qua việc triển khai các giải pháp cảnh báo sớm, MSB đã thực hiện cảnh báo đối với 41.388 lượt khách hàng, qua đó kịp thời ngăn chặn các giao dịch có dấu hiệu rủi ro, góp phần bảo vệ 167,3 tỷ đồng tài sản của khách hàng trước nguy cơ bị chiếm đoạt. Đồng thời, MSB đã triển khai hiệu quả hệ thống tiếp nhận và trả lời yêu cầu cung cấp thông tin bằng văn bản điện tử, góp phần nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các cơ quan chức năng trong công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao. Nhiều sáng kiến, giải pháp MSB triển khai đã mang lại hiệu quả thiết thực, được đánh giá cao trong thực tiễn và góp phần nâng cao năng lực bảo vệ khách hàng, bảo đảm an toàn hoạt động ngân hàng trên môi trường số.

Việc được Bộ trưởng Bộ Công an trao tặng Bằng khen là sự ghi nhận đối với những nỗ lực và đóng góp của MSB trong công tác bảo đảm an ninh mạng, phòng, chống tội phạm công nghệ cao; đồng thời là động lực để MSB tiếp tục đầu tư công nghệ, nâng cao năng lực quản trị rủi ro và tăng cường phối hợp với các cơ quan chức năng nhằm xây dựng môi trường tài chính số an toàn, minh bạch, góp phần bảo vệ quyền lợi của người dân và thúc đẩy phát triển kinh tế số quốc gia.

Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an là sự ghi nhận đầy ý nghĩa đối với những nỗ lực bền bỉ của MSB trong suốt 35 năm phát triển, đồng thời khẳng định trách nhiệm của ngân hàng trong việc bảo vệ khách hàng trước các nguy cơ lừa đảo trên không gian mạng.

“Đây là niềm tự hào, cũng là động lực để MSB tiếp tục đổi mới, nâng cao năng lực phòng ngừa rủi ro và mang đến những trải nghiệm tài chính số an toàn hơn cho khách hàng. Xác định an toàn và niềm tin của khách hàng là nền tảng cốt lõi cho chiến lược chuyển đổi số, MSB sẽ không ngừng hoàn thiện các giải pháp công nghệ và tăng cường hợp tác liên ngành nhằm góp phần xây dựng hệ sinh thái tài chính số an toàn, hiện đại, đồng hành cùng mục tiêu phát triển kinh tế số và xã hội số tại Việt Nam”, đại diện MSB khẳng định.

MSB Bộ Công an tội phạm công nghệ cao

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