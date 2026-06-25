Vàng mất “phong độ”, nhà đầu tư tìm cơ hội tích sản, sinh dòng tiền tại Vịnh Bình Minh 1

(Ngày Nay) - Chỉ riêng từ đầu năm đến nay, giá vàng đã “bốc hơi” hơn 40 triệu đồng/lượng. Khi kim loại quý không còn hấp dẫn, nhiều nhà đầu tư đã tìm đến dòng sản phẩm hoàn thiện tại Vịnh Bình Minh 1 để “chọn mặt gửi vàng”. Với lợi thế bàn giao sớm nhất Vinhomes Global Gate Hạ Long, cơ hội đón đầu 21 triệu lượt du khách/năm đang rộng mở trước mắt.Chỉ riêng từ đầu năm đến nay, giá vàng đã “bốc hơi” hơn 40 triệu đồng/lượng.

Khi kim loại quý không còn hấp dẫn, nhiều nhà đầu tư đã tìm đến dòng sản phẩm hoàn thiện tại Vịnh Bình Minh 1 để “chọn mặt gửi vàng”. Với lợi thế bàn giao sớm nhất Vinhomes Global Gate Hạ Long, cơ hội đón đầu 21 triệu lượt du khách/năm đang rộng mở trước mắt.

Vàng ngủ đông, bất động sản dòng tiền thức giấc

Gần 1/4 giá trị tài sản của nhà đầu tư đã “bốc hơi” nếu trót "đu đỉnh" vàng vào tháng 1/2026. Sau giai đoạn tăng nóng, thị trường đang lo ngại về một chu kỳ vàng sập giá và ngủ đông kéo dài như giai đoạn 2013 - 2018.

Với một tài sản không thể tạo ra dòng tiền như vàng, việc đi ngang trong nửa thập kỷ chính là sự tổn thất khổng lồ về chi phí cơ hội.

Trước biến động trồi sụt khó lường của giá vàng, dòng tiền tích sản đang tái cấu trúc mạnh mẽ, dịch chuyển thẳng tới những kênh tài sản có khả năng tạo dòng tiền bền vững với tỷ suất lợi nhuận hấp dẫn hơn. Không riêng Việt Nam, điều này đã trở thành xu hướng chung trên toàn cầu.

Theo ông Neil Brookes, Giám đốc Điều hành kiêm Trưởng bộ phận Thị trường Vốn châu Á - Thái Bình Dương của Savills, tổng khối lượng đầu tư bất động sản trong toàn khu vực hiện đã tăng 19,2% so với cùng kỳ năm trước.

“Tại Việt Nam, thị trường địa ốc cũng đang hưởng lợi lớn từ các yếu tố nền tảng như tăng trưởng kinh tế, tốc độ đô thị hóa nhanh và xu hướng tái cấu trúc dòng vốn trong khu vực. Đáng chú ý, trong chu kỳ mới, nhà đầu tư đang ngày càng chú trọng đến khả năng khai thác dòng tiền của bất động sản”, ông Neil Brookes nhận định.

Khi “dòng tiền” trở thành từ khóa quyết định cục diện thị trường, khẩu vị rót vốn của các nhà đầu tư cũng thay đổi rõ rệt. Theo dữ liệu từ Batdongsan.com.vn, có đến 64% khách hàng ưu tiên lựa chọn các sản phẩm có khả năng khai thác dòng tiền ngay.

Tại siêu đô thị Vinhomes Global Gate Hạ Long, tâm điểm của thị trường miền Bắc hiện nay, ông Nguyễn Ngọc Quang, Giám đốc SSM Group chi nhánh Quảng Ninh cho biết, một tỷ lệ không nhỏ nhà đầu tư ưu tiên chọn dòng căn hoàn thiện.

“Rất nhiều khách hàng lựa chọn dòng sản phẩm hoàn thiện tại Vịnh Bình Minh 1 để không phải mất thêm thời gian thi công và sẵn sàng kinh doanh lưu trú ngay sau khi nhận nhà. Với vị trí sát biển, các căn nhà phố resort 60 m2 tại đây có thể mang về khoản doanh thu hơn 6 triệu đồng/đêm. Đây là con số rất hấp dẫn tại thị trường Hạ Long”, ông Quang chia sẻ.

Đỉnh tăng trưởng lợi nhuận nối tiếp nhau tại Vịnh Bình Minh 1

Những căn nhà phố resort tại Vịnh Bình Minh 1 không chỉ được hoàn thiện đồng bộ từ trong ra ngoài, mà còn được bàn giao sớm nhất siêu đô thị, dự kiến vào quý III/2027. Nhờ đó, các chủ sở hữu sẽ đi trước một bước trong việc tiếp cận hơn 21 triệu lượt du khách tới Quảng Ninh mỗi năm.

Sau khi nhận chìa khóa trao tay, nhà đầu tư có thể triển khai ngay mô hình homestay và “mở hàng” đúng mùa du lịch cao điểm cũng như dịp nghỉ lễ 2/9. Xung lực này tiếp tục bứt phá vào cuối năm 2027 khi cụm 3 sân golf kế bên được khai trương, mở ra cơ hội đón dòng du khách cao cấp và golfer quốc tế.

Cũng trong cuối năm 2027, siêu công viên giải trí VinWonders 81ha sẽ “trình làng” với điểm nhấn là thủy cung 24ha lớn bậc nhất thế giới. Tiện ích này đủ sức thuyết phục các gia đình đa thế hệ xách vali tới du lịch tại Vinhomes Global Gate Hạ Long vào bất cứ thời điểm nào trong năm.

Khi sân golf và VinWonders đi vào hoạt động, nhà đầu tư có thể mở rộng mô hình kinh doanh sang các loại hình giàu biên lợi nhuận, như cafe cao cấp, lounge, beach club và spa/wellness.

Tuy nhiên, đây vẫn chưa phải là đỉnh của chu kỳ tăng trưởng.

Đến năm 2028, khi Làng Đại học tuyển sinh và tuyến đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Quảng Ninh chính thức vận hành, làn sóng hàng nghìn sinh viên, giảng viên và hàng triệu du khách sẽ tạo nên một cú hích giao thương bùng nổ. Khi đó, dòng tiền sẽ đổ về mọi ngách kinh doanh. Thậm chí, chủ sở hữu có thể tự tin tính đến giải pháp ghép cặp các căn nhà phố resort để xây dựng khách sạn boutique quy mô lớn.

Với nhà đầu tư, dòng tiền khai thác đều đặn mới chỉ là bước đầu. Đà tăng giá vốn mới đích thực là yếu tố khiến giá trị của Vịnh Bình Minh 1 tăng vọt. Sự tăng trưởng này xuất phát từ chính cuộc cách mạng trong hệ thống giao thông khối lượng lớn tại Việt Nam - đường sắt cao tốc.

Từ kinh nghiệm quốc tế, PGS.TS. Trần Kim Chung, nguyên Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Quản lý kinh tế Trung ương (CIEM) chỉ rõ, mỗi dự án mà tuyến đường sắt cao tốc đi qua đều chứng kiến sự thay đổi ngoạn mục về giá trị, tạo ra ranh giới rõ ràng giữa một tài sản tăng giá ảo và một tài sản tăng trưởng thực.

“Thông thường, thị trường bất động sản vận hành theo chu kỳ 10 năm, với các cột mốc thăng hoa vào năm 2003, 2013, 2024. Tuy nhiên, với tuyến đường sắt cao tốc Hà Nội - Quảng Ninh, chu kỳ này có thể sẽ thay đổi. Kinh tế Quảng Ninh sẽ bứt tốc sớm hơn và giá trị bất động sản cũng sẽ tăng như một điều nghiễm nhiên phải đến”, PGS. TS Trần Kim Chung bình luận.

Khi các kênh đầu tư khác ngày càng khó đoán định, việc sở hữu một căn nhà hoàn thiện tại Vịnh Bình Minh 1 chính là chiến lược tích sản an toàn và nhạy bén. Đặc biệt, khi các “siêu đòn bẩy” hạ tầng và tiện ích đồng loạt cán đích trong giai đoạn 2027 - 2028, giá trị bất động sản tại Vinhomes Global Gate Hạ Long sẽ có sự thay đổi lớn, mang lại dòng tiền bền vững cho nhà đầu tư.

Giới thiệu khách mua nhà Vinhomes Global Gate Hạ Long, nhận ngay ưu đãi 1,5% Từ nay đến hết ngày 19/9/2026, Vinhomes Global Gate Hạ Long triển khai chính sách “Thưởng người giới thiệu” dành cho toàn bộ khách hàng đang sở hữu bất động sản tại dự án. Khi giao dịch thành công, người giới thiệu sẽ nhận được mức thưởng 1,5% giá trị sản phẩm trước VAT (không gồm chi phí xây dựng với dòng căn giãn xây), không giới hạn số lượng khách được giới thiệu. Đồng thời, các đội bán hàng vẫn được hưởng nguyên 100% hoa hồng môi giới theo chính sách của từng dự án.