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Giám đốc Nhà hát Kịch Việt Nam: Sinh viên trường Đại học Thăng Long trở thành “thành phần sáng tạo thứ tư” của sân khấu

Quỳnh Hoa Quỳnh Hoa In bài viết
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(Ngày Nay) - Không chỉ thưởng thức chương trình nghệ thuật “Bác Hồ - Hai tiếng thiêng liêng” , hàng trăm sinh viên Trường Đại học Thăng Long còn trực tiếp tham gia đối thoại với các nghệ sĩ về hình tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh và vai trò của sân khấu trong đời sống hôm nay. Theo NSƯT Kiều Minh Hiếu, Giám đốc Nhà hát Kịch Việt Nam, chính sự tương tác của khán giả trẻ đã góp phần hoàn thiện tác phẩm và tạo nên sức sống cho sân khấu.
Giám đốc Nhà hát Kịch Việt Nam, NSƯT Kiều Minh Hiếu trả lời phỏng vấn báo chí về chương trình _Bác Hồ - Hai tiếng thiêng liêng
Giám đốc Nhà hát Kịch Việt Nam, NSƯT Kiều Minh Hiếu trả lời phỏng vấn báo chí về chương trình _Bác Hồ - Hai tiếng thiêng liêng

Sau chương trình nghệ thuật đặc biệt “Bác Hồ - Hai tiếng thiêng liêng” diễn ra tại Trường Đại học Thăng Long, phần giao lưu giữa các nghệ sĩ Nhà hát Kịch Việt Nam và sinh viên đã để lại nhiều dấu ấn. Những câu hỏi, chia sẻ của người trẻ không chỉ xoay quanh cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh mà còn mở ra những trao đổi về cách nghệ thuật sân khấu có thể tiếp cận công chúng trong bối cảnh hiện nay.

Được tổ chức tại ngôi trường đại học ngoài công lập đầu tiên của Việt Nam, chương trình quy tụ gần 50 nghệ sĩ Nhà hát Kịch Việt Nam cùng hơn 500 cán bộ, giảng viên, sinh viên tham dự. Bên cạnh các tiết mục ca nhạc, điểm nhấn của chương trình là vở kịch ngắn “Miền Nam trong trái tim Bác”, tái hiện hình tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh bằng ngôn ngữ sân khấu giàu cảm xúc.

Giám đốc Nhà hát Kịch Việt Nam: Sinh viên trường Đại học Thăng Long trở thành “thành phần sáng tạo thứ tư” của sân khấu ảnh 1
Giám đốc Nhà hát Kịch Việt Nam: Sinh viên trường Đại học Thăng Long trở thành “thành phần sáng tạo thứ tư” của sân khấu ảnh 2

Điều đáng chú ý là ngay sau buổi diễn, hội trường không vội khép lại mà tiếp tục trở thành không gian đối thoại giữa nghệ sĩ và khán giả. Nhiều sinh viên đã chủ động đặt câu hỏi, chia sẻ cảm nhận về những giá trị mà chương trình mang lại. Với họ, hình tượng Bác Hồ hiện lên không chỉ như một lãnh tụ vĩ đại trong lịch sử mà còn là một con người gần gũi, truyền cảm hứng học tập, cống hiến và phụng sự cộng đồng.

Giám đốc Nhà hát Kịch Việt Nam: Sinh viên trường Đại học Thăng Long trở thành “thành phần sáng tạo thứ tư” của sân khấu ảnh 3
Tiết mục trò chuyện giao lưu với khán giả.

Chia sẻ với phóng viên Tạp chí Ngày Nay bên lề sự kiện, NSƯT Kiều Minh Hiếu, Giám đốc Nhà hát Kịch Việt Nam cho rằng dù sân khấu đang đứng trước nhiều thay đổi, nghệ thuật kịch nói vẫn phải giữ được những giá trị cốt lõi đã làm nên bản sắc của mình.

Theo ông, gần 75 năm hình thành và phát triển của Nhà hát Kịch Việt Nam là hành trình vừa bảo tồn vừa đổi mới. Các nghệ sĩ có thể tiếp cận nhiều phương pháp biểu diễn hiện đại để xây dựng nhân vật, song điều quan trọng là không đánh mất nền tảng của nghệ thuật kịch nói. Cùng với đó, công tác truyền thông cũng cần thay đổi để phù hợp với thói quen tiếp nhận của công chúng, đặc biệt là học sinh, sinh viên.

“Các nghệ sĩ có thể áp dụng nhiều chủ nghĩa biểu diễn mới để thể hiện nhân vật. Nhưng cái cốt lõi của nghệ thuật kịch nói vẫn phải được giữ gìn. Trong khi đó, truyền thông cần bám sát thời đại để các tác phẩm kịch chính luận, kịch tâm lý xã hội hay hài kịch có thể đến gần hơn với khán giả trẻ”, NSƯT Kiều Minh Hiếu chia sẻ.

Giám đốc Nhà hát Kịch Việt Nam: Sinh viên trường Đại học Thăng Long trở thành “thành phần sáng tạo thứ tư” của sân khấu ảnh 4
Các nghệ sĩ Nhà hát kịch Việt Nam chụp ảnh lưu niệm cùng cán bộ, sinh viên trường Đại học Thăng Long.
Giám đốc Nhà hát Kịch Việt Nam: Sinh viên trường Đại học Thăng Long trở thành “thành phần sáng tạo thứ tư” của sân khấu ảnh 5
Tác phẩm kịch nói về Bác Hồ đã lấy đi nước mắt nhiều khán giả trẻ.

Từ thực tế tại Trường Đại học Thăng Long, người đứng đầu Nhà hát Kịch Việt Nam đánh giá đây là một trong những ví dụ cho thấy sân khấu hoàn toàn có thể tạo được sự kết nối với thế hệ trẻ khi lựa chọn cách tiếp cận phù hợp. Thay vì chỉ tiếp nhận các giá trị lịch sử qua sách vở hay bài giảng, sinh viên có cơ hội tiếp cận câu chuyện về Bác Hồ thông qua ngôn ngữ nghệ thuật, cảm xúc và sự tương tác trực tiếp với nghệ sĩ.

Đặc biệt, NSƯT Kiều Minh Hiếu nhấn mạnh vai trò không thể thay thế của công chúng đối với nghệ thuật sân khấu. Theo ông, khán giả chính là một phần trong quá trình sáng tạo tác phẩm.

“Tác phẩm sân khấu dù có hay đến đâu, có tuyệt vời đến đâu nhưng nếu thiếu một thành phần sáng tạo là những vị khán giả ngồi dưới thì sẽ không thể hoàn thiện. Đến với Trường Đại học Thăng Long, tôi đánh giá buổi diễn thành công nhờ có phần sáng tạo của thành phần thứ tư – các quý vị khán giả”, ông nói.

Từ những tràng pháo tay trong khán phòng đến những câu hỏi được đặt ra sau buổi diễn, chương trình “Bác Hồ - Hai tiếng thiêng liêng” cho thấy sân khấu không chỉ là nơi biểu diễn mà còn có thể trở thành không gian đối thoại giữa nghệ thuật và người trẻ. Và trong cuộc đối thoại ấy, sinh viên Trường Đại học Thăng Long không chỉ là khán giả, mà như cách NSƯT Kiều Minh Hiếu nhận định, đã trở thành “thành phần sáng tạo thứ tư” góp phần hoàn thiện tác phẩm trên sân khấu.

Quỳnh Hoa
trường Đại học Thăng Long Nhà hát Kịch Việt Nam Bác Hồ

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Giám đốc Nhà hát Kịch Việt Nam: Sinh viên trường Đại học Thăng Long trở thành “thành phần sáng tạo thứ tư” của sân khấu
(Ngày Nay) - Không chỉ thưởng thức chương trình nghệ thuật “Bác Hồ - Hai tiếng thiêng liêng” , hàng trăm sinh viên Trường Đại học Thăng Long còn trực tiếp tham gia đối thoại với các nghệ sĩ về hình tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh và vai trò của sân khấu trong đời sống hôm nay. Theo NSƯT Kiều Minh Hiếu, Giám đốc Nhà hát Kịch Việt Nam, chính sự tương tác của khán giả trẻ đã góp phần hoàn thiện tác phẩm và tạo nên sức sống cho sân khấu.
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