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TPHCM: 95% khán giả là người trẻ đi xem nghệ thuật hát bội

Minh Khang In bài viết
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(Ngày Nay) -Trưa 24/6, chỉ sau 30 phút mở link đăng ký, ban tổ chức đã đóng link vì hết ghế, chứng tỏ nghệ thuật hát bội đang rất được quan tâm.
"Sắc - ấn ngọc Nam phương" là hành trình tìm về cội nguồn hát bội của những người trẻ yêu nghệ thuật dân tộc
"Sắc - ấn ngọc Nam phương" là hành trình tìm về cội nguồn hát bội của những người trẻ yêu nghệ thuật dân tộc

Hướng tới kỷ niệm 50 năm ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định chính thức vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (2/7/1976 - 2/7/2026), Nhà hát Nghệ thuật Hát bội TPHCM chính thức đưa chương trình nghệ thuật đặc biệt Sắc - Ấn ngọc Nam phương trở lại phục vụ công chúng trong tháng 7 này.

TPHCM: 95% khán giả là người trẻ đi xem nghệ thuật hát bội ảnh 1

Chương trình tái hiện hát bội ở các lễ hội kỳ yên - nơi nuôi dưỡng nghệ thuật hát bội qua bao thăng trầm

Trưa ngày 24/6, Nhà hát Nghệ thuật Hát bội TPHCM chính thức mở link đăng ký vé trực tuyến cho khán giả có nhu cầu xem chương trình tại fanpage của Nhà hát. Ngoài ra, các minigame tương tác cũng mở ra tạo cơ hội nhận vé Sắc - ấn ngọc Nam phương cho khán giả yêu thích hát bội. Chỉ sau 30 phút mở link đăng ký, ban tổ chức đã đóng link vì hết ghế.

Cú lội ngược dòng và sức hút từ khán giả trẻ

Được chỉ đạo bởi Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM, Sắc - Ấn ngọc Nam phương là dự án mang tính chiến lược nhằm tăng cường công tác bảo tồn, phát huy giá trị nghệ thuật truyền thống gắn liền với phát triển du lịch văn hóa. Từng ra mắt lần đầu vào năm 2022 rồi phải tạm dừng, chương trình đã có màn tái xuất ngoạn mục vào dịp cuối năm 2025 - đầu năm 2026.

TPHCM: 95% khán giả là người trẻ đi xem nghệ thuật hát bội ảnh 2

Nhà hát nghệ thuật Hát bội TPHCM triển khai các minigame tương tác tặng vé cho khán giả muốn xem "Sắc - ấn ngọc Nam phương" vào dịp kỷ niệm 50 năm thành phố mang tên Bác.

Từ những đêm diễn thử nghiệm thưa vắng người, chương trình nhanh chóng bùng nổ khi đón hơn 500 khán giả mỗi suất, nhiều người phải ngồi tràn lên cả khu vực trước sân khấu. Nhà hát thậm chí phải cấp tốc tăng cường thêm các suất diễn để đáp ứng lượng người đăng ký lên tới gần 2.000 người chỉ sau một giờ mở cổng.

Đáng chú ý, có đến 95% khán giả tìm đến đêm diễn là người trẻ. Sự chủ động kết nối của nhà hát với các trường đại học, kết hợp với tư duy truyền thông đổi mới do chính đội ngũ nhân sự trẻ đảm nhiệm, đã giúp hát bội nâng cao độ nhận diện và dần được yêu thích trong một bộ phận “khán giả thế hệ gen Z”.

Bản hòa âm đa sắc của nghệ thuật truyền thống

Trở lại trong tháng 7/2026 như món quà chào mừng kỷ niệm 50 năm Thành phố mang tên Bác, Sắc - Ấn ngọc Nam phương lần này mang một diện mạo hoành tráng, mãn nhãn và giàu cảm xúc hơn.

TPHCM: 95% khán giả là người trẻ đi xem nghệ thuật hát bội ảnh 3

Các chương trình biểu diễn quảng bá hát bội tại các không gian cộng đồng như Lăng Tả quân Lê Văn Duyệt (ảnh), Đường Sách TPHCM, Bảo tàng Lịch sử TPHCM... đưa hát bội đến gần khán giả trẻ.

Chương trình đưa khán giả theo chân hai ông cháu của một gia đình nghệ nhân xuyên qua dòng thời gian để nhìn lại hành trình của hát bội gắn liền với lịch sử hơn 320 năm của vùng đất phương Nam.

Điểm độc đáo của Sắc - ấn ngọc Nam phương là sự kết hợp đa loại hình. Tinh hoa hát bội được tôn vinh làm mạch diễn chính, kết hợp hài hòa với nghệ thuật xiếc, múa dân gian, nhảy hiện đại và các hình thức mỹ thuật sân khấu đương đại. Từ những lớp hóa trang đặc trưng, phục trang uy nghi, vũ đạo ước lệ đến tiếng trống chầu rộn rã, tất cả tạo nên một không gian di sản vừa hùng tráng, vừa gần gũi với thị hiếu đương đại.

TPHCM: 95% khán giả là người trẻ đi xem nghệ thuật hát bội ảnh 4

Trưa 24/6, chỉ sau 30 phút mở link đăng ký, ban tổ chức đã đóng link vì hết ghế, chứng tỏ nghệ thuật hát bội đang rất được quan tâm.

Cùng với sự trở lại của Sắc - Ấn ngọc Nam phương tại Nhà hát TPHCM (phường Sài Gòn) với 2 suất diễn vào ngày 3/7, Nhà hát nghệ thuật Hát bội TPHCM còn duy trì chuỗi biểu diễn định kỳ vào mỗi cuối tuần, là: chương trình “Hát bội và Âm nhạc dân tộc cộng đồng” tại Đường Sách TPHCM và chương trình “Quảng bá nghệ thuật Hát bội” tại di tích Lăng Tả quân Lê Văn Duyệt (phường Gia Định) và Đền Hùng (khuôn viên Bảo tàng Lịch sử TPHCM, phường Sài Gòn).

Tất cả thể hiện sự nỗ lực của Nhà hát Nghệ thuật Hát bội TPHCM trong việc đưa bộ môn nghệ thuật truyền thống đặc sắc này hiện diện rõ nét giữa lòng đô thị.

Minh Khang
Hát bội Minigame Bảo tàng Lịch sử TPHCM Sắc - Ấn ngọc Nam phương

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