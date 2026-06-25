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Khám phá Hà Nội và Bắc Ninh cùng “VPBank tới rồi, mở “lời” ngay thôi”

PV In bài viết
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(Ngày Nay) - “VPBank tới rồi, mở “lời” ngay thôi” sẽ tiếp tục đến Hà Nội và Bắc Ninh trong hai ngày 27-28/6 với chuỗi hoạt động trải nghiệm, đưa dịch vụ tài chính đến gần hơn với khách hàng.
Khám phá Hà Nội và Bắc Ninh cùng “VPBank tới rồi, mở “lời” ngay thôi”

Sau sức hút ghi nhận tại TP.HCM, “VPBank tới rồi, mở “lời” ngay thôi” sẽ đến với khách hàng khu vực phía Bắc trong hai ngày 27 và 28/6 tại Trung tâm thương mại GO! Thăng Long (Hà Nội) và Vincom Plaza Lý Thái Tổ (Bắc Ninh). Đây là những điểm dừng tiếp theo trong hành trình được VPBank triển khai tại nhiều tỉnh, thành trên cả nước nhằm mang đến các hoạt động trải nghiệm thương hiệu, tương tác cộng đồng và giới thiệu các giải pháp tài chính đến gần hơn với khách hàng.

Trong nhiều năm, các dịch vụ tài chính thường gắn với hình ảnh quầy giao dịch, hồ sơ, giấy tờ hay những thuật ngữ khiến không ít khách hàng cảm thấy khó tiếp cận. Với “VPBank tới rồi, mở “lời” ngay thôi”, nhà băng xanh lá đang lựa chọn một cách tiếp cận khác: chủ động bước ra khỏi không gian ngân hàng truyền thống để hiện diện ngay tại những địa điểm mua sắm, vui chơi và sinh hoạt quen thuộc của người dân.

Ngân hàng xuất hiện trong những trải nghiệm thường ngày

Cuối tuần này tại Hà Nội và Bắc Ninh, khách hàng có thể bắt gặp đội ngũ cán bộ nhân viên của VPBank ngay trong những trung tâm thương mại đông đúc. Thay vì phải dành thời gian đến chi nhánh để tìm hiểu sản phẩm hay chờ đến khi phát sinh nhu cầu tài chính cụ thể, người dân có thể trực tiếp trao đổi với các chuyên viên tư vấn trong một không gian mở, gần gũi và dễ tiếp cận hơn.

Chương trình được thiết kế như một điểm dừng chân dành cho mọi khách hàng, từ người trẻ đang tìm kiếm những giải pháp chi tiêu thông minh, các gia đình muốn tối ưu dòng tiền nhàn rỗi, đến những người lần đầu tiếp cận các sản phẩm tài chính ngân hàng. Xen kẽ cùng các hoạt động tương tác và biểu diễn âm nhạc là những cuộc trò chuyện trực tiếp với đội ngũ tư vấn VPBank về những nhu cầu tài chính gắn liền với cuộc sống hàng ngày.

Nếu Hà Nội là trung tâm kinh tế, tài chính và dịch vụ lớn của cả nước thì Bắc Ninh lại là một trong những địa phương có tốc độ phát triển công nghiệp và đô thị hóa thuộc nhóm dẫn đầu miền Bắc.

Việc lựa chọn triển khai chương trình tại hai địa phương là nỗ lực của VPBank trong việc hiện diện gần hơn với khách hàng tại các khu vực kinh tế năng động, nơi nhu cầu quản lý tài chính cá nhân, thanh toán và tiêu dùng đang ngày càng gia tăng.

Theo đại diện VPBank, “VPBank tới rồi, mở “lời” ngay thôi” sẽ mang đến những kiến thức, sản phẩm và giải pháp tài chính đến gần hơn với khách hàng, đồng hành cùng khách hàng hiểu rõ hơn về cách quản lý dòng tiền, chi tiêu hiệu quả và tận dụng các lợi ích tài chính.

Từ những câu chuyện tài chính nhỏ đến những giải pháp thiết thực

Tại sự kiện, khách hàng có thể tìm hiểu trực tiếp về nhiều sản phẩm và dịch vụ đang được VPBank triển khai, từ tài khoản thanh toán, sản phẩm tiết kiệm, thẻ tín dụng đến các tiện ích trên nền tảng ngân hàng số VPBank NEO.

Đó có thể là cách để khoản tiền trong tài khoản thanh toán sinh lời mỗi ngày, cách tận dụng các ưu đãi thanh toán để tối ưu chi tiêu gia đình, hay những giải pháp giúp quản lý các khoản thanh toán định kỳ thuận tiện hơn trên môi trường số.

Bên cạnh các hoạt động tại điểm tổ chức, chương trình cũng mang đến trải nghiệm tham quan thành phố trên xe bus hai tầng dành cho khách hàng đăng ký tham gia. Hoạt động này góp phần tạo nên không khí sôi động cho sự kiện, mang đến thêm một góc nhìn mới về những địa phương nơi chương trình dừng chân.

Sau Hà Nội và Bắc Ninh, “VPBank tới rồi, mở “lời” ngay thôi” sẽ tiếp tục được triển khai tại nhiều tỉnh, thành trên cả nước trong mùa hè năm nay. Hành trình là một phần trong nỗ lực của VPBank nhằm mở rộng những hình thức tương tác trực tiếp với khách hàng, đưa các giải pháp tài chính đến gần hơn với đời sống thường nhật và góp phần xây dựng trải nghiệm ngân hàng ngày càng thân thiện, dễ tiếp cận hơn với mọi đối tượng khách hàng.

“VPBANK TỚI RỒI, MỞ “LỜI” NGAY THÔI” TẠI HÀ NỘI VÀ BẮC NINH

Thời gian: 27-28/6/2026

Địa điểm:

- Hà Nội: Tầng 1, TTTM GO! Thăng Long, 222 Trần Duy Hưng, Yên Hòa, Hà Nội.

- Bắc Ninh: TTTM Vincom Plaza Lý Thái Tổ, Ngã 6 mặt đường Lý Thái Tổ và đường Trần Hưng Đạo, Kinh Bắc, Bắc Ninh.

Khung giờ hoạt động:

 09h00 - 12h00

 14h00 - 17h00

 19h00 - 21h00

Hành trình xe bus:

- Tại Hà Nội:

GO! Thăng Long → Trần Duy Hưng → Láng Hạ → VPBank Tower – 89 Láng Hạ → Giảng Võ → Kim Mã → Hồ Tây → Đường Thanh Niên → Hồ Hoàn Kiếm → Trần Duy Hưng → GO! Thăng Long

- Tại Bắc Ninh:

Vincom Plaza Lý Thái Tổ → VPBank Bắc Ninh (Toà nhà Việt Long) → Bảo tàng Bắc Ninh → Trung tâm văn hoá Kinh Bắc → Nguyễn Văn Cừ → Kinh Dương Vương → Thành Cổ Bắc Ninh → Lê Thái Tổ → Vincom Plaza Lý Thái Tổ

PV
VPBank

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