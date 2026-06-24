Doanh thu sụt giảm, Thời trang Yody gia tăng nhập khẩu hàng từ Trung Quốc

(Ngày Nay) - Năm 2025, sau nhiều năm tăng trưởng mạnh, doanh thu của Yody bất ngờ sụt giảm. Cùng thời điểm, doanh nghiệp này đẩy mạnh nhập khẩu trực tiếp quần áo, giày dép thành phẩm từ Trung Quốc về Việt Nam, thu hút sự quan tâm của dư luận.

Lãi gần 75 tỷ đồng nhưng chưa phát sinh thuế thu nhập doanh nghiệp

Công ty Cổ phần Thời trang Yody được thành lập ngày 4/3/2017, đặt trụ sở tại phường Việt Hòa, TP Hải Phòng. Đây là dự án khởi nghiệp do 19 cá nhân cùng góp vốn sáng lập. Theo thời gian, cơ cấu cổ đông nhiều lần thay đổi khi một số nhà đầu tư thoái vốn.

Quyền sở hữu dần tập trung vào nhóm cổ đông chủ chốt, gồm vợ chồng ông Nguyễn Việt Hòa (sinh năm 1984, Tổng Giám đốc Yody) và bà Nguyễn Thị Kim Thanh (sinh năm 1984), cùng ông Nguyễn Trần Tiến, ông Nguyễn Quang Thái và bà Bùi Thị Mỹ Hành - Kế toán trưởng doanh nghiệp.

Tiền thân của Yody là thương hiệu thời trang Hi5, xuất hiện trên thị trường từ năm 2009 dưới một pháp nhân khác. Theo thông tin trên website chính thức, bước ngoặt của doanh nghiệp đến vào năm 2017, sau chuyến công tác dài ngày của Tổng Giám đốc Nguyễn Việt Hòa tại Nhật Bản nhằm tìm kiếm công nghệ phục vụ cho hai nhà máy sản xuất dự kiến triển khai.

Yody cho biết năng lực sản xuất từ hai nhà máy đã tạo nền tảng để doanh nghiệp liên tục mở rộng hệ thống bán lẻ. Đến tháng 10/2025, Yody sở hữu 271 cửa hàng tại 34 tỉnh, thành phố và được xác lập kỷ lục là "Thương hiệu thời trang Việt Nam đa phân khúc có số lượng cửa hàng nhiều nhất".

Dù chưa có số liệu chính thức về thị phần ngành thời trang Việt Nam, doanh thu công bố cho cơ quan chức năng cho thấy Yody đã trải qua giai đoạn tăng trưởng nhanh. Năm 2021, doanh nghiệp lần đầu tiên đạt mốc doanh thu 1.000 tỷ đồng.

Một năm sau, doanh thu tăng lên 2.730 tỷ đồng, đạt 2.899 tỷ đồng vào năm 2023 và lập kỷ lục 3.212 tỷ đồng trong năm 2024. Với quy mô này, Yody đã trở thành một trong những thương hiệu thời trang có sức hiện diện đáng kể trên thị trường nội địa.

Tuy nhiên, năm 2025 đánh dấu sự chững lại khi doanh thu giảm xuống còn 2.351 tỷ đồng, tương đương mức giảm 27% so với năm trước.

Dù vậy, doanh nghiệp vẫn đảo chiều kết quả kinh doanh, chuyển từ khoản lỗ kỷ lục 262,1 tỷ đồng trong năm 2024 sang mức lãi 74,7 tỷ đồng trong năm 2025.

Đáng chú ý, nhờ áp dụng cơ chế chuyển lỗ theo quy định của pháp luật thuế là cho phép doanh nghiệp sử dụng khoản lỗ của các năm trước để bù trừ vào thu nhập chịu thuế trong thời hạn tối đa 5 năm, Yody không phát sinh nghĩa vụ thuế thu nhập doanh nghiệp trong kỳ, dù ghi nhận lợi nhuận gần 75 tỷ đồng.

Với tốc độ tăng trưởng nhanh trong nhiều năm liên tiếp, năng lực sản xuất của hai nhà máy riêng khó có thể đáp ứng toàn bộ nhu cầu hàng hóa cho hệ thống hàng trăm cửa hàng trên cả nước. Vì vậy, Yody đã mở rộng mạng lưới đối tác gia công và đặt hàng sản xuất bên ngoài nhằm đảm bảo nguồn cung.

Mở rộng mạng lưới gia công và gia tăng nhập khẩu từ Trung Quốc

Theo dữ liệu nhập khẩu, từ năm 2023, Yody tăng cường hợp tác với Công ty TNHH Premium Fashion Việt Nam - doanh nghiệp may mặc đặt tại Khu công nghiệp WHA Industrial Zone 1 (xã Trung Lộc, tỉnh Nghệ An), có 100% vốn đầu tư nước ngoài và trực thuộc Tập đoàn Premium Fashion (Hồng Kông, Trung Quốc).

Các sản phẩm được cung cấp cho Yody trải rộng từ quần shorts thể thao nam, quần gió, áo polo, áo sơ mi đến quần leggings, áo bra thể thao, quần lót, áo khoác và các bộ đồ thể thao. Mỗi lô hàng có quy mô từ vài nghìn đến hàng chục nghìn sản phẩm.

Phần lớn các lô hàng được khai báo theo mã HS thuộc Chương 61 và Chương 62 của Biểu thuế xuất nhập khẩu. Trong đó, Chương 61 áp dụng cho quần áo và hàng may mặc phụ trợ dệt kim hoặc móc; Chương 62 áp dụng cho quần áo và hàng may mặc phụ trợ không dệt kim hoặc móc.

Điều này cho thấy các sản phẩm đã ở dạng thành phẩm hoàn chỉnh, có thể đưa trực tiếp ra thị trường tiêu thụ, thay vì là nguyên liệu hoặc bán thành phẩm cần tiếp tục gia công.

Chẳng hạn, mã HS 61034300 được sử dụng cho một số dòng quần và quần shorts nam bằng sợi tổng hợp, trong đó có mã sản phẩm SQM6025. Mã HS 61046300 áp dụng cho quần và quần shorts nữ bằng sợi tổng hợp, bao gồm mã SSN7018. Trong khi đó, mã HS 61052010 được khai báo cho nhóm áo nam dệt kim với các mã như SCM7053, SCM7073 và SAM7079.

Những dữ liệu này phản ánh mô hình sản xuất của Yody theo hướng kết hợp giữa phát triển thiết kế, quản lý mã sản phẩm và đặt hàng đối tác sản xuất theo tiêu chuẩn riêng, thay vì thực hiện toàn bộ công đoạn tại nhà máy của doanh nghiệp.

Đáng chú ý, các mã sản phẩm như SQM6025, SQM7017, SGM6021, QCN6010, QCM6011, SCM7053, SAM7079 hay STN7062 đều xuất hiện đồng thời trong dữ liệu hải quan và hệ thống bán lẻ của Yody.

Bên cạnh nguồn cung từ các nhà máy FDI trong nước, từ cuối năm 2025, Yody bắt đầu nhập khẩu trực tiếp hàng may mặc thành phẩm từ Trung Quốc.

Đơn cử, ngày 9/10/2025, Yody đứng tên nhận hàng trong một loạt giao dịch với Guangxi Pingxiang Sheng Qi Investment Co., Ltd.

Danh mục nhập khẩu bao gồm áo dài tay nữ, váy nữ, áo nỉ nam, quần shorts thể thao, quần gió, áo thun và quần boxer. Tương tự các lô hàng trước đó, hàng hóa được tính theo đơn vị chiếc và phân loại theo các mã HS thuộc Chương 61 và Chương 62, tức nhóm hàng may mặc thành phẩm.

Mô tả hải quan ghi nhận một số thương hiệu như KONTA, MANBIAO, YIXUAN, LIYANG, VOGWIND, BINJIANG và MUZHEN.

Trước đó, phóng viên đã ghi nhận một số sản phẩm mang các thương hiệu này sau khi nhập khẩu về Việt Nam được phân phối dưới nhãn hiệu Nevo - thương hiệu thời trang thể thao do Yody phát triển từ cuối năm 2025.

Đối chiếu giữa trị giá khai báo hải quan và giá bán lẻ cho thấy mức chênh lệch phổ biến dao động từ khoảng 2,7 đến 3 lần.

Cụ thể, với áo thun thể thao nam mã MATS25S028, lô hàng nhập khẩu ngày 24/3/2026 gồm 4.533 chiếc, có tổng trị giá khai báo 15.466,23 USD, tương đương khoảng 3,41 USD mỗi sản phẩm, tương ứng hơn 85.000 đồng theo tỷ giá 25.000 đồng/USD. Trong khi đó, giá bán lẻ của sản phẩm trên thị trường là 249.000 đồng.

Tương tự, áo polo nam mã MAPO25S033 có trị giá khai báo khoảng 5,8 USD mỗi chiếc, tương đương khoảng 145.000 đồng, trong khi giá bán phổ biến ở mức 399.000 đồng.

Đối với áo polo nữ mã WAPO25S032, trị giá khai báo bình quân khoảng 5,25 USD mỗi sản phẩm, tương đương hơn 131.000 đồng. Sản phẩm hiện được bán với giá khoảng 369.000 đồng.

Trong khi đó, quần shorts thể thao nam mã MAJT25S045 có trị giá khai báo khoảng 5,3 USD mỗi chiếc, tương đương 131.000 - 133.000 đồng, còn giá bán phổ biến trên thị trường ở mức khoảng 399.000 đồng.

Tuy nhiên, cần lưu ý rằng khoảng cách giữa giá bán lẻ và trị giá khai báo hải quan không đồng nghĩa với biên lợi nhuận ròng của doanh nghiệp. Trị giá hải quan chỉ là một cấu phần của giá vốn. Để đưa sản phẩm đến tay người tiêu dùng, doanh nghiệp còn phải chi trả nhiều khoản chi phí khác như vận chuyển, thuế, kho bãi, nhân công, mặt bằng bán lẻ, hoa hồng sàn thương mại điện tử, quảng cáo, khuyến mại, đổi trả và rủi ro tồn kho.