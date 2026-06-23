Phát Đạt và "tảng băng chìm" tín dụng​

(Ngày Nay) - Thị trường đang tập trung vào thông tin hợp tác chiến lược giữa Phát Đạt (PDR) và Tập đoàn Lotte tại dự án Thủ Thiêm. Thế nhưng, dữ liệu tài chính của Phát Đạt lại cho thấy một lớp rủi ro sâu hơn nằm ở chất lượng tài sản thế chấp. Cấu trúc này đang chứa đựng sự phức tạp và tiềm ẩn nhiều biến số khó lường.

​Nghịch lý định giá

​Theo dữ liệu trên BCTC riêng lẻ tính đến ngày 31/03/2026​, PDR ghi nhận, ​tổng dư nợ vay là 3.251,45 tỷ đồng, bao gồm 862,65 tỷ đồng nợ ngắn hạn và 2.388,80 tỷ đồng nợ dài hạn. ​Tổng tài sản của công ty đạt 26.082 tỷ đồng. Nhưng, ​lượng tiền mặt và tiền gửi chỉ còn 22,9 tỷ đồng.

​Đối với các định chế tài chính, quy mô nợ vay không phải là yếu tố quyết định tín dụng duy nhất. Yếu tố then chốt nằm ở khả năng chuyển hóa tài sản thành dòng tiền thực tế khi cần thiết. ​Với lớp đệm tiền mặt mỏng manh của PDR, chất lượng và tính thanh khoản của tài sản thế chấp của doanh nghiệp này trở thành yếu tố then chốt, quyết định khả năng chống chịu của hệ thống tín dụng.

​(Mặc dù, BCTC hợp nhất có thể cho thấy con số tiền mặt cao hơn nằm tại các dự án thành viên. Thế nhưng, khả năng điều động nguồn tiền này lên Công ty mẹ để xử lý nợ vay trực tiếp là rất thấp do vướng các cơ chế tài khoản phong tỏa tại ngân hàng. Do đó, con số trên BCTC riêng lẻ mới phản ánh chân thực nhất áp lực thanh khoản "tại chỗ" mà pháp nhân đi vay đang đối mặt - PV).

​Khoản vay dài hạn lớn nhất của PDR là tại Ngân hàng TMCP Quân Đội (MBBank) – Chi nhánh Sài Gòn, với số dư gần 1.500 tỷ đồng. Tài sản đảm bảo cho khoản vay này là quyền tài sản phát sinh từ dự án Khu dân cư Bắc Hà Thanh tại Bình Định (Gia Lai cũ). ​Điểm cần lưu ý là chi phí đầu tư thực tế đã bỏ ra cho dự án này tính đến cuối Quý I/2026 chỉ đạt 1.364,8 tỷ đồng. ​Như vậy, dư nợ vay đã vượt quá giá trị đầu tư thực tế ghi nhận trên sổ sách khoảng 135 tỷ đồng.

​Thông lệ cho vay bất động sản cho phép doanh nghiệp thế chấp quyền tài sản hình thành trong tương lai. Tuy nhiên, khi dư nợ vượt quá chi phí đầu tư thực tế, ngân hàng đang cấp tín dụng chủ yếu dựa trên kỳ vọng giá trị tương lai của dự án, thay vì giá trị tài sản hiện hữu. ​Nếu dự án gặp khó khăn về thủ tục pháp lý, chậm tiến độ hoặc thị trường giảm nhiệt, giá trị tài sản đảm bảo có thể bị điều chỉnh giảm. Trong trường hợp ngân hàng phải xử lý tài sản bảo đảm, khả năng thu hồi vốn sẽ phụ thuộc đáng kể vào tiến độ pháp lý, mức độ hoàn thiện dự án và điều kiện thị trường tại thời điểm xử lý tài sản.

​PDR cũng đang duy trì khoản vay 200 tỷ đồng tại VPBank bằng việc thế chấp quyền sử dụng đất, thuộc sở hữu của bên thứ ba tại khu vực TP. Thủ Dầu Một, Bình Dương (cũ). Bản chất của tài sản đảm bảo này là điểm cần được làm rõ. Việc PDR không dùng đất của chính mình, mà phải mượn quyền sử dụng đất của bên thứ ba, để đảm bảo khoản vay cho chính doanh nghiệp cho thấy nội lực tài sản tự có đang bị hạn chế.

​Giới phân tích cho rằng, ​loại tài sản bên thứ ba thường đi kèm rủi ro pháp lý cao hơn so với tài sản tự có vì PDR không kiểm soát trực tiếp tài sản này. Trong trường hợp phát sinh tranh chấp hoặc bên thứ ba gặp khó khăn tài chính, khả năng ngân hàng xử lý tài sản đảm bảo có thể bị ảnh hưởng. Đây có thể là hình thức bảo lãnh chéo hoặc thỏa thuận riêng giữa các bên, thay vì tài sản thế chấp thông thường.

"​Giả kim thuật" tài sản 0 đồng

​Đặc biệt, PDR ghi nhận khoản vay dài hạn 238,86 tỷ đồng từ Công ty CP Đầu tư và Quản lý Khách sạn AKYN - một công ty có liên quan đến người nội bộ (do bà Nguyễn Thị Minh Thư - con gái của Chủ tịch Nguyễn Văn Đạt làm chủ).

Tài sản đảm bảo cho khoản vay này là toàn bộ vốn góp tại Công ty CP Bất động sản Commonwealth Properties. ​Tuy nhiên, PDR đã trích lập dự phòng 100% cho khoản đầu tư này (giá trị gốc 85,86 tỷ đồng), khiến giá trị sổ sách hiện tại bằng 0 đồng.

​Việc sử dụng một tài sản đã được trích lập dự phòng 100% và có giá trị ghi sổ bằng 0 đồng để đảm bảo khoản vay hàng trăm tỷ đồng trong nội bộ đặt ra câu hỏi về chất lượng tài sản bảo đảm trong các giao dịch liên quan.

​Ngoài tài sản bằng đất, PDR đang sử dụng hơn 31,36 triệu cổ phiếu làm tài sản đảm bảo cho các nghĩa vụ tài chính, bao gồm: ​5.318.181 cổ phiếu thế chấp tại một nhà băng chi nhánh 11 TP.HCM để đảm bảo khoản vay 99,95 tỷ đồng; ​14.435.456 cổ phiếu thế chấp cho CTCP Đầu tư Tài chính Việt Long; ​​11.606.420 cổ phiếu thế chấp cho cá nhân ông Đoàn Đức Luyện.

​Bản chất của cổ phiếu là tài sản có độ biến động cao. Việc sử dụng cổ phiếu làm tài sản bảo đảm khiến hệ thống tín dụng của PDR nhạy cảm trực tiếp với diễn biến thị giá.

​Theo một số chuyên gia, ​điều kiện kích hoạt Margin Call thường bao gồm các trường hợp sau: ​Giá cổ phiếu giảm xuống dưới ngưỡng tỷ lệ vay trên giá trị (Loan-to-Value - LTV) quy định trong hợp đồng cầm cố (thường từ 50–70%); ​Tỷ lệ đảm bảo bị suy giảm do pha loãng cổ phiếu sau đợt phát hành mới (PDR đang triển khai phương án phát hành tỷ lệ 5:1); ​Hoặc xảy ra sự kiện vi phạm nghĩa vụ tại các khoản vay khác, cho phép chủ nợ yêu cầu bán giải chấp.

​Với lượng tiền mặt chỉ còn 22,9 tỷ đồng, PDR có khả năng hạn chế trong việc bổ sung tài sản đảm bảo nếu bị yêu cầu Margin Call. ​Trong trường hợp bên vay không bổ sung được tài sản bảo đảm hoặc không khắc phục được các tỷ lệ an toàn theo quy định hợp đồng, các chủ nợ có thể thực hiện bán giải chấp cổ phiếu PDR. Khi đó, áp lực cung cổ phiếu có thể gia tăng đáng kể, ảnh hưởng đến diễn biến giá thị trường và lợi ích của cổ đông hiện hữu.

​Dữ liệu hiện tại cho thấy, PDR đang vận hành với cấu trúc tài sản thế chấp phức tạp, bao gồm quyền tài sản dự án, tài sản bên thứ ba, tài sản có giá trị sổ sách bằng không và lượng lớn cổ phiếu cầm cố. Với hơn 31,36 triệu cổ phiếu đang được dùng làm tài sản đảm bảo, lượng tiền mặt trên BCTC riêng lẻ chỉ còn 22,9 tỷ đồng và kế hoạch phát hành cổ phiếu tỷ lệ 5:1 sắp triển khai, PDR đang đứng trước rủi ro thanh khoản kép.

Thương vụ hợp tác với Lotte tại Thủ Thiêm có thể mang lại câu chuyện tăng trưởng hấp dẫn trong trung và dài hạn cho PDR. Tuy nhiên, cấu trúc tài sản thế chấp hiện tại mới thực sự quyết định giới hạn của đòn bẩy tài chính Phát Đạt.

​Bỏ qua "tảng băng chìm" tín dụng Phát Đạt để mua vào 'câu chuyện bề nổi' là một canh bạc. Với áp lực phát hành thêm đang đến gần, chỉ cần giá cổ phiếu PDR có nhịp sụt giảm sâu trên bảng điện, áp lực tái cơ cấu tài sản bảo đảm hoặc xử lý tài sản cầm cố có thể gia tăng đáng kể và tác động trực tiếp đến cổ đông hiện hữu.