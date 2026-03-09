Kinh tế Nga trở lại Top 10 nền kinh tế thế giới tính theo GDP

PV In bài viết
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Ngày Nay) - Dẫn số liệu theo ước tính ban đầu của Cơ quan Thống kê Nga (Rosstat) ghi nhận Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của “Xứ sở Bạch dương” đạt giá trị 213.500 tỷ ruble (2.556 tỷ USD). Con số này đã đưa nước Nga lên vị trí thứ 8 trong bảng xếp hạng các nền kinh tế lớn nhất thế giới.
Quang cảnh bên ngoài tòa cao ốc Trung tâm thương mại quốc tế Moskva ở thủ đô Moskva, Nga. Ảnh: AFP
Quang cảnh bên ngoài tòa cao ốc Trung tâm thương mại quốc tế Moskva ở thủ đô Moskva, Nga. Ảnh: AFP

Theo Rosstat, Mỹ vẫn đứng đầu bảng xếp hạng với 30.800 tỷ USD. Trung Quốc đứng thứ hai với 19.800 tỷ USD. Đức đứng thứ ba với 5.050 tỷ USD. Nhật Bản giữ vị trí thứ tư với 4.400 tỷ USD. Ấn Độ đứng thứ năm với GDP ước tính sơ bộ đạt 3.900 tỷ USD. Nền kinh tế Anh được xếp ở vị trí thứ sáu với 3.700 tỷ USD, và Pháp đứng thứ bảy với 3.400 tỷ USD.

Lần cuối cùng Nga lọt vào Top 10 nền kinh tế lớn nhất thế giới là vào năm 2022, khi đó, GDP của nước này đạt 2.300 tỷ USD. Trong bảng xếp hạng hiện tại, nền kinh tế Nga đã vượt qua Italy (2.553 tỷ USD) và Canada (2.350 tỷ USD).

Các nhà phân tích cho rằng sự trở lại của nước Nga trong Top 10 nền kinh tế lớn nhất thế giới là nhờ sự phục hồi sau khủng hoảng và khả năng thích ứng với các điều kiện mới. Hơn nữa, tăng trưởng GDP danh nghĩa tính bằng USD một phần là do đồng ruble mạnh lên và tình trạng lạm phát. Nền kinh tế Nga đang phải đối mặt với thách thức củng cố những thành quả đạt được trong bối cảnh thị trường hàng hóa vẫn còn bất ổn và áp lực trừng phạt liên tục.

Đáng chú ý, dự trữ vàng của Nga đã tăng kỷ lục gần 130 tỷ USD trong năm 2025, từ 195,7 tỷ USD lên 326,5 tỷ USD. Giá kim loại quý tăng cao cũng là nhân tố đưa “Xứ sở Bạch dương” trở lại Top 10 thế giới.

Trong báo cáo thường niên trước Duma Quốc gia (Hạ viện), Thủ tướng Mikhail Mishustin cho biết tốc độ tăng trưởng kinh tế của Nga năm 2025 đạt khoảng 1%. Trong 3 năm qua, tăng trưởng GDP lũy kế đạt mức trên 10%, và đất nước đã vượt qua những thách thức lớn từ bên ngoài.

Tháng 12 năm ngoái, Tổng thống Vladimir Putin tuyên bố tăng trưởng GDP của Nga trong 3 năm qua đạt gần 10%. Ông cũng đưa ra số liệu liên quan đến các lĩnh vực chủ chốt như sản xuất công nghiệp tăng 1%, sản xuất chế tạo tăng 3,1% và sản xuất nông nghiệp tăng 3,3%.

Trước đó, Tổng thống Putin đã yêu cầu các cơ quan hữu quan của Nga khôi phục đà tăng trưởng kinh tế quốc gia. Theo ông, những biện pháp như vậy đã được đưa vào kế hoạch cải cách cơ cấu kéo dài đến năm 2030.

PV
Kinh tế Nga Top 10 kinh tế thế giới GDP của Nga

Đọc nhiều

Đối thoại

Longform

Cùng chuyên mục

Tin mới

Ngành hàng không châu Á chao đảo trước cú sốc giá dầu
Ngành hàng không châu Á chao đảo trước cú sốc giá dầu
(Ngày Nay) - Sáng 9/3, thị trường hàng không châu Á chứng kiến một đợt rung lắc dữ dội khi giá dầu thế giới nhảy vọt 20%, chạm mức cao nhất kể từ tháng 7/2022. Cuộc xung đột leo thang giữa Mỹ - Israel và Iran không chỉ đẩy chi phí nhiên liệu lên cao mà còn gây áp lực nặng nề lên hệ thống vận hành vốn đã mong manh của các hãng bay.
Giá vàng chiều 9/3 tăng nhẹ, rủi ro lướt sóng cao
Giá vàng chiều 9/3 tăng nhẹ, rủi ro lướt sóng cao
(Ngày Nay) - Đến 14 giờ 45 phút ngày 9/3, giá vàng trong nước phục hồi nhẹ sau cú giảm mạnh buổi sáng, dao động quanh 181 - 184 triệu đồng/lượng, nhưng biên độ mua - bán vẫn neo ở mức cao từ 2,6 đến 8,9 triệu đồng/lượng.
Các nghệ sĩ và đại diện khách mời chụp ảnh lưu niệm tại chương trình
Triển lãm “Hồn Việt trên đất Pháp” lan tỏa giá trị văn hóa Việt
(Ngày Nay) - Chiều 7/3, tại Trung tâm văn hóa Marius Sidobre (thành phố Arcueil, tỉnh Val-de-Marne, vùng Île-de-France), Câu lạc bộ Yêu biển đảo Việt Nam tại Pháp phối hợp với Hội Tinh Hoa Việt Nam (Parfums du Vietnam) tổ chức triển lãm tranh và sách với chủ đề “Hồn Việt trên đất Pháp”, thu hút đông đảo trí thức, nghệ sĩ, cộng đồng người Việt cùng bạn bè Pháp yêu mến văn hóa Việt Nam đến tham dự.
Vai trò của phụ nữ ở các châu lục trong bảo vệ di sản văn hóa
Vai trò của phụ nữ ở các châu lục trong bảo vệ di sản văn hóa
(Ngày Nay) - Nhân ngày Quốc tế Phụ Nữ, Hội đồng Di tích và Di chỉ Quốc tế ICOMOS đã tổ chức hội thảo trực tuyến về vai trò của phụ nữ trong bảo vệ di sản văn hóa trên nhiều khu vực. Sự kiện ghi nhận sự hiện diện của 5 chuyên gia đến từ: vùng cực, châu Phi, Palestine, Amazon và Nam Á chia sẻ về kinh nghiệm nghiên cứu về di sản, thách thức và sáng kiến tại các quốc gia.
Mỹ áp dụng lệnh miễn trừ tạm thời cho dầu mỏ Nga
Mỹ áp dụng lệnh miễn trừ tạm thời cho dầu mỏ Nga
(Ngày Nay) - Ngày 8/3, các quan chức trong chính quyền của Tổng thống Donald Trump đã lên tiếng bảo vệ quyết định tạm thời dỡ bỏ một số lệnh trừng phạt đối với dầu mỏ của Nga. Đồng thời, giới chức Mỹ dự báo đợt tăng giá xăng mạnh do xung đột tại Trung Đông sẽ chỉ kéo dài trong vài tuần.
Bắc Bộ mưa dông, chuyển rét từ đêm 9/3
Bắc Bộ mưa dông, chuyển rét từ đêm 9/3
(Ngày Nay) - Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 9/3, một bộ phận không khí lạnh đang tiếp tục di chuyển xuống phía Nam, khiến khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa, mưa rào và có nơi có dông, nhiệt độ phổ biến từ 19–22 độ C, có nơi trên 22 độ C.
Quang cảnh bên ngoài tòa cao ốc Trung tâm thương mại quốc tế Moskva ở thủ đô Moskva, Nga. Ảnh: AFP
Kinh tế Nga trở lại Top 10 nền kinh tế thế giới tính theo GDP
(Ngày Nay) - Dẫn số liệu theo ước tính ban đầu của Cơ quan Thống kê Nga (Rosstat) ghi nhận Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của “Xứ sở Bạch dương” đạt giá trị 213.500 tỷ ruble (2.556 tỷ USD). Con số này đã đưa nước Nga lên vị trí thứ 8 trong bảng xếp hạng các nền kinh tế lớn nhất thế giới.
Phát hiện đường nước ngầm thời La Mã hiếm gặp
Phát hiện đường nước ngầm thời La Mã hiếm gặp
(Ngày Nay) - Tại Trung Đông, một đường hầm dẫn nước ngầm có niên đại từ thời La Mã vừa được phát hiện trong quá trình cải tạo đô thị tại thành phố Trabzon, Đông Bắc Thổ Nhĩ Kỳ, mở ra những hiểu biết mới về hệ thống kỹ thuật thủy lợi cổ đại trong khu vực.