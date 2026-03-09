Cựu Tổng thống Hàn Quốc kêu gọi Mỹ thúc đẩy nối lại đối thoại với Triều Tiên

(Ngày Nay) - Ông Moon Jae In nhận định mối quan hệ cá nhân và mức độ tin cậy giữa Tổng thống Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un vẫn là một “tài sản ngoại giao quý giá".
Cựu Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae In.
Cựu Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae In.

Ngày 7/3, cựu Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae In kêu gọi vai trò lãnh đạo của Tổng thống Mỹ Donald Trump nhằm phá vỡ thế bế tắc ngoại giao hiện nay trên bán đảo Triều Tiên, cho rằng quyết tâm của nhà lãnh đạo Mỹ có thể mở ra con đường mới cho hòa bình khu vực.

Phát biểu tại tổ chức nghiên cứu RAND Corporation ở bang California (Mỹ), ông Moon Jae In nhận định mối quan hệ cá nhân và mức độ tin cậy giữa Tổng thống Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un vẫn là một “tài sản ngoại giao quý giá,” có thể giúp vượt qua tình trạng đình trệ trong các cuộc đàm phán hạt nhân.

Theo ông Moon Jae In, không nên để việc hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều năm 2019 không đạt kết quả làm lý do từ bỏ các nỗ lực hòa bình.

Ông Moon Jae In cũng gửi thông điệp tới nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un, kêu gọi hợp tác với Tổng thống Trump và Tổng thống Hàn Quốc đương nhiệm Lee Jae Myung nhằm thúc đẩy đối thoại. Theo ông, chính sách cô lập và đối đầu không thể bảo đảm tương lai cho Triều Tiên.

Đánh giá nguyên nhân khiến các cuộc đàm phán Mỹ-Triều trước đây không đạt tiến triển, ông Moon cho rằng cách tiếp cận “được ăn cả, ngã về không” của các bên đã dẫn tới bế tắc. Ông đề xuất các bên theo đuổi lộ trình thực tế hơn theo từng giai đoạn, với những bước nhượng bộ tương ứng nhằm đạt được lợi ích chung.

Bên cạnh đó, ông Moon Jae In nhấn mạnh liên minh Hàn-Mỹ cần phát triển theo hướng “liên minh vì hòa bình,” không chỉ tập trung vào việc đối phó các mối đe dọa bên ngoài. Ông đồng thời kêu gọi Mỹ đóng vai trò trung tâm trong việc thúc đẩy đoàn kết quốc tế trong bối cảnh trật tự thế giới dựa trên luật lệ đang đối mặt nhiều thách thức.

Đề cập tới xung đột hiện nay giữa Mỹ và Iran, cựu Tổng thống Hàn Quốc cho rằng việc sử dụng vũ lực không thể giải quyết tận gốc vấn đề mà chỉ làm gia tăng vòng xoáy trả đũa và thù địch.

Theo ông Moon Jae In, Hàn Quốc có thể đóng góp tích cực cho hòa bình toàn cầu thông qua năng lực kinh tế, quốc phòng và sức mạnh văn hóa, đồng thời nhấn mạnh các nhà lãnh đạo thế giới cần hợp tác vượt qua khác biệt chính trị để giải quyết các thách thức chung như an ninh, biến đổi khí hậu và cách mạng công nghệ.

