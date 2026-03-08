Israel tuyên bố không thỏa hiệp với Iran

Trong một thông điệp video phát đi tối 7/3, Thủ tướng Netanyahu cho biết Israel đã chuẩn bị “một kế hoạch có tổ chức với nhiều bất ngờ” cho giai đoạn tiếp theo của chiến dịch quân sự, với mục tiêu làm suy yếu chính quyền Iran và tạo điều kiện cho sự thay đổi. Thủ tướng Israel nói rằng “thời khắc quyết định đang đến gần”, song khẳng định việc thay đổi tình hình cuối cùng phụ thuộc vào chính người dân Iran.

Ông Netanyahu cũng gửi thông điệp trực tiếp tới các thành viên của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), kêu gọi họ hạ vũ khí. Đồng thời, Thủ tướng Israel tuyên bố nước này sát cánh với các quốc gia hứng chịu các vụ tấn công của Iran trong khu vực.

Cùng ngày 7/3, Tổng thống Israel Isaac Herzog cho biết Israel không có kế hoạch triển khai quân đến Iran cho một chiến dịch trên bộ. Trả lời phỏng vấn của kênh truyền hình Fox News (Mỹ), ông Herzog bày tỏ rằng ông không nghĩ Israel và Mỹ sẽ điều bộ binh đến nước Cộng hòa Hồi giáo.

Trước đó, ngày 6/3, tạp chí tin tức Time đưa tin rằng Tổng thống Mỹ Donald Trump không loại trừ khả năng đưa quân đội Mỹ đến Iran nếu cần thiết để đạt được mục tiêu của chiến dịch quân sự.

Các nguồn tin cho biết Tổng thống Trump đã thảo luận với các trợ lý và quan chức đảng Cộng hòa về ý tưởng triển khai bộ binh, đồng thời phác thảo tầm nhìn về một Iran thời hậu chiến. Trong tầm nhìn này, nguồn urani của Iran được bảo đảm an toàn, đồng thời Mỹ và một chính quyền mới tại Iran sẽ hợp tác sản xuất dầu mỏ tương tự như mô hình giữa Mỹ và Venezuela.

Theo các quan chức Mỹ và một nguồn thạo tin, những phát biểu của ông Trump cho thấy ông đang nghiêm túc cân nhắc khả năng triển khai bộ binh. Tuy nhiên, phương án được đề cập không phải là một cuộc tấn công quy mô lớn, mà là sử dụng một lực lượng nhỏ quân đội Mỹ cho các mục tiêu chiến lược cụ thể. Các nguồn tin cũng cho biết hiện ông Trump chưa đưa ra bất kỳ quyết định hay mệnh lệnh nào liên quan đến việc triển khai bộ binh.

Trong bối cảnh xung đột giữa Israel và Iran leo thang, Bộ Tư lệnh Mặt trận Nội địa Israel thông báo các quy định phòng thủ dân sự trên toàn quốc sẽ tiếp tục được duy trì đến 20h ngày 9/3 (giờ địa phương).

Theo các hướng dẫn được áp dụng trên toàn lãnh thổ Israel, các cơ sở làm việc được phép hoạt động ở mức hạn chế, với điều kiện nhân viên có thể tiếp cận khu vực trú ẩn tiêu chuẩn trong thời gian quy định khi có cảnh báo tấn công. Các cuộc tụ tập công cộng được giới hạn tối đa 50 người, với điều kiện có không gian trú ẩn gần đó. Trong khi đó, mọi hoạt động giáo dục tiếp tục bị đình chỉ, và các bãi biển trên toàn quốc vẫn đóng cửa đối với công chúng.

Giới chức Israel cho biết các biện pháp này được duy trì trong khuôn khổ chiến dịch quân sự “Sư tử gầm” nhằm đối phó với Iran, bắt đầu từ cuối tháng 2 vừa qua. Israel sẽ tiến hành đánh giá cập nhật về tình hình an ninh trước khi các quy định hết hiệu lực vào tối 9/3.

Theo số liệu do quân đội Israel công bố, số vụ phóng tên lửa từ Iran đã giảm khoảng 70% so với ngày đầu xung đột, và hiện thấp hơn khoảng 80% so với kế hoạch tấn công ban đầu của Tehran. Tuy nhiên, giới chức Israel cũng cảnh báo rằng các vụ phóng rocket và máy bay không người lái từ Liban đang gia tăng, khi lực lượng Hezbollah tiếp tục nhắm vào các căn cứ quân sự và khu dân cư ở khu vực phía Bắc Israel.