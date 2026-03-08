Mỹ, Israel lần đầu không kích các kho dầu của Iran

(Ngày Nay) - Truyền thông nhà nước Iran xác nhận một kho dầu ở khu vực phía Nam Tehran, gần tổ hợp nhà máy lọc dầu chính của thủ đô, đã bị tấn công trong các cuộc không kích của Mỹ và Israel.

Ngày 7/3, Mỹ và Israel đã tiến hành các cuộc không kích nhằm vào các kho dự trữ dầu và nhiên liệu tại thủ đô Tehran của Iran, đánh dấu lần đầu tiên cơ sở hạ tầng dầu mỏ của nước Cộng hòa Hồi giáo bị tấn công kể từ khi xung đột bùng phát.

Các cuộc tấn công đã nhắm vào các kho nhiên liệu quốc gia tại Tehran, trong đó khoảng 30 bể chứa dầu đã trở thành mục tiêu.

Chiến dịch được thực hiện theo chỉ đạo của lãnh đạo chính trị Israel với sự hỗ trợ của Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF), được mô tả là bước mở rộng các hoạt động nhằm vào cơ sở hạ tầng của chính quyền Iran.

Truyền thông nhà nước Iran xác nhận một kho dầu ở khu vực phía Nam Tehran, gần tổ hợp nhà máy lọc dầu chính của thủ đô, đã bị tấn công trong các cuộc không kích của Mỹ và Israel. Tuy nhiên, hãng tin ILNA của Iran cho biết nhà máy lọc dầu không bị hư hại.

Trong khi đó, Công ty Lọc và Phân phối Dầu Quốc gia Iran xác nhận cơ sở hạ tầng năng lượng trong nước đã bị tấn công trong các cuộc không kích của Mỹ và Israel vào tối 7/3 (giờ địa phương). Một số kho chứa dầu ở các tỉnh Tehran và Alborz đã bị trúng tên lửa và bốc cháy.

Để đáp trả, cùng ngày, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đã tấn công một nhà máy lọc dầu ở thành phố Haifa (Israel). Trong một tuyên bố, IRGC cho biết nhà máy lọc dầu Haifa đã bị trúng tên lửa Kheibarshekan.

Cũng trong tối 7/3, Đại sứ quán Mỹ tại thủ đô Baghdad của Iraq đã bị tấn công bằng tên lửa.

Theo các nguồn tin an ninh, 4 quả rocket đã được phóng về phía khu vực Vùng Xanh - khu vực được bảo vệ nghiêm ngặt ở thủ đô Baghdad, nơi đặt trụ sở của Đại sứ quán Mỹ.

Hệ thống phòng thủ của Mỹ đã đánh chặn 3 quả rocket, trong khi 1 quả rơi xuống khu vực trống trong khuôn viên đại sứ quán. Tất cả các rocket đều đã bị vô hiệu hóa.

Đây là vụ tấn công đầu tiên nhằm vào Đại sứ quán Mỹ tại Baghdad kể từ khi cuộc xung đột tại Trung Đông bùng phát, sau khi Mỹ và Israel tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào Iran, kéo theo nhiều diễn biến căng thẳng lan rộng trong khu vực.