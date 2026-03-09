Nga nêu khác biệt giữa đối thoại với Mỹ và đàm phán Mỹ - Iran

(Ngày Nay) - Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết Nga tiến hành đối thoại trực tiếp với Mỹ, trong khi các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran chủ yếu được thực hiện thông qua các kênh trung gian.
Phát biểu trong cuộc phỏng vấn với nhà báo Pavel Zarubin của chương trình Vesti ngày 8/3, ông Peskov nhấn mạnh rằng phương thức tiếp xúc giữa các bên có sự khác biệt rõ rệt. Theo người phát ngôn Điện Kremlin, Moskva duy trì các cuộc trao đổi trực tiếp với phía Mỹ, trong khi Washington và Tehran chủ yếu tiến hành đàm phán thông qua bên trung gian.

Bình luận được đưa ra khi nhà báo Zarubin đặt câu hỏi liệu Nga có thể đặt niềm tin vào phía Mỹ trong bối cảnh Đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Steve Witkoff và doanh nhân Jared Kushner đã tham gia các cuộc tiếp xúc liên quan tới Iran nhưng ngày sau đó lại công khai giải thích về các hành động quân sự nhằm vào Iran.

Trả lời câu hỏi này, ông Peskov cho rằng bản chất của các cuộc tiếp xúc là khác nhau. “Các đại diện Witkoff và Kushner đã nói chuyện với Iran thông qua các trung gian; còn chúng tôi trao đổi trực tiếp với người Mỹ. Đó là sự khác biệt”, người phát ngôn Điện Kremlin nói.

Theo giới quan sát, phát biểu của ông Peskov phản ánh quan điểm của Moskva về cách thức tiến hành đối thoại trong các vấn đề quốc tế, đặc biệt trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị gia tăng và các kênh ngoại giao giữa nhiều bên liên quan vẫn đang được duy trì ở nhiều cấp độ khác nhau.

Ngày 28/2, Mỹ và Israel đã tiến hành một chiến dịch quân sự phối hợp nhằm vào Iran. Chiến dịch đã nhanh chóng leo thang thành một cuộc xung đột quy mô lớn, kéo theo những hệ lụy về an ninh và kinh tế trên phạm vi toàn cầu. Theo Hội Chữ thập đỏ Iran, trên 1.300 người tại Iran đã thiệt mạng trong các cuộc giao tranh. Các cuộc tấn công của Mỹ và Israel đã khiến Lãnh tụ Tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei cùng nhiều quan chức cấp cao thiệt mạng. Nhiều lực lượng chủ chốt của Iran, bao gồm hải quân và không quân, cũng chịu tổn thất nặng nề.

Cũng do xung đột Trung Đông leo thang mà các cuộc tiếp xúc của Nga và Mỹ về vấn đề Ukraine đang bị trì hoãn.

