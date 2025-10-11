Kinh tế Pháp thất thoát 12-15 tỷ euro vì khủng hoảng niềm tin chính trị

(Ngày Nay) - Thống đốc Ngân hàng Trung ương Pháp cảnh báo tình trạng bất ổn chính trị kéo dài đang làm giảm tăng trưởng, khiến nền kinh tế Pháp mất 12-15 tỷ euro, tương đương 0,4-0,5 điểm phần trăm GDP.

Thống đốc Ngân hàng Trung ương Pháp (BdF) François Villeroy de Galhau ngày 10/10 cảnh báo tình trạng bất ổn chính trị kéo dài đang trực tiếp tác động đến nền kinh tế, khiến tăng trưởng của Pháp giảm từ 0,4-0,5 điểm phần trăm, tương đương thiệt hại khoảng 12-15 tỷ euro (13,8-17,3 tỷ USD).

Phát biểu trong chương trình của đài RTL, ông Villeroy de Galhau nhấn mạnh: “Sự bất định là điều trái ngược với niềm tin, và vì thế là kẻ thù số một của tăng trưởng.”

Theo ông, bối cảnh chính trị rối ren hiện nay đang khiến các hộ gia đình gia tăng tiết kiệm và cắt giảm tiêu dùng, trong khi doanh nghiệp trì hoãn kế hoạch đầu tư.

Ông Villeroy de Galhau, người đảm nhiệm chức vụ Thống đốc BdF từ gần 10 năm qua, xác nhận tăng trưởng quý 3 của Pháp chỉ đạt 0,3%, tương đương quý trước, và tăng trưởng cả năm 2025 dự kiến đạt khoảng 0,7%.

Về ngân sách, ông Villeroy de Galhau cho rằng Pháp cần giảm thâm hụt ngân sách ít nhất 0,6 điểm GDP trong năm 2026 - sau khi dự kiến đạt mức tương đương 5,4% GDP năm 2025 - để hướng tới mục tiêu 3% GDP vào năm 2029 theo cam kết với Liên minh châu Âu (EU).

Đối với dự thảo ngân sách năm 2026, dự kiến được trình trong tuần tới, Thống đốc BdF kêu gọi Chính phủ “trước hết hành động về phía chi tiêu,” vì theo ông, “Pháp có chế độ an sinh xã hội tương tự các nước châu Âu khác, nhưng chi phí lại cao hơn nhiều,” chiếm tới khoảng 9% GDP, tương đương 270 tỷ euro.