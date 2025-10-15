Kịp thời xuất cấp hàng dự trữ quốc gia, hỗ trợ các địa phương chịu ảnh hưởng bởi thiên tai

(Ngày Nay) - Thời gian vừa qua, liên tiếp hai cơn bão số 10 và số 11 đổ bộ vào nước ta, hoàn lưu bão số 11 đã gây mưa to đến rất to tại khu vực Bắc Bộ và tỉnh Thanh Hóa, đồng thời lũ trên các hệ thống sông tại một số tỉnh đã vượt mức đỉnh lịch sử năm 2024; gây nên thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản.

Trước tình hình đó, Bộ Tài chính đã chỉ đạo Cục Dự trữ Nhà nước khẩn trương vào cuộc, chủ động phối hợp với Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố và chính quyền cơ sở để triển khai xuất cấp hàng dự trữ quốc gia phục vụ công tác phòng chống và hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai.

Cục Dự trữ Nhà nước đã kịp thời báo cáo, tham mưu và tổ chức xuất cấp vật tư, thiết bị, lương thực theo đúng quy định, bảo đảm kịp thời, đúng đối tượng, góp phần khắc phục hậu quả thiên tai và ổn định đời sống nhân dân. Qua đó, tiếp tục được khẳng định vai trò nòng cốt của lực lượng dự trữ quốc gia trong công tác phòng, chống và ứng phó với thiên tai.

Hỗ trợ Lạng Sơn, Bắc Ninh, Cao Bằng trong đợt bão số 10

Ngày 07/10/2025, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia có văn bản đề nghị xuất cấp đột xuất phương tiện, vật tư để khắc phục hậu quả thiên tai tại tỉnh Lạng Sơn. Trên cơ sở đó, đồng thời thực hiện chỉ đạo của Bộ Tài chính về hỗ trợ thêm các địa phương khác bị ảnh hưởng mưa lũ, Cục Dự trữ Nhà nước đã ban hành các quyết định giao Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực I, III và VI tổ chức xuất cấp hàng dự trữ quốc gia hỗ trợ các tỉnh Lạng Sơn, Bắc Ninh và Cao Bằng.

Tại tỉnh Lạng Sơn, Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực III và VI đã khẩn trương hoàn thành xuất cấp 2 xuồng cao tốc DT1 (ST450), 2 xuồng cao tốc DT2 (ST660), 5.000 phao tròn cứu sinh, 5.000 phao áo cứu sinh, 300 bè nhẹ cứu sinh và 6 bộ thiết bị phóng dây cứu hộ; xuất cấp 2.000 tấn gạo; toàn bộ hàng hóa được bàn giao ngay trong ngày, giúp lực lượng chức năng kịp thời triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn.

Ngay sau khi nhận đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng, Cục Dự trữ Nhà nước đã khẩn trương báo cáo Bộ Tài chính ban hành Quyết định số 3433/QĐ-BTC và Quyết định số 3438/QĐ-BTC ngày 09/10/2025, giao xuất cấp hàng dự trữ quốc gia cho tỉnh. Trên cơ sở đó, Cục Dự trữ Nhà nước đã chỉ đạo các Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực I, IV và VI xuất cấp: 20 bộ nhà bạt cứu sinh loại nhẹ (24,5m²), 400 áo phao, 300 phao tròn, 50 bè nhẹ cứu sinh, 4 máy phát điện (2 bộ loại 30 KVA và 2 bộ loại 50 KVA), 3 bộ thiết bị khoan cắt, 6 máy bơm chữa cháy rừng, 6 bộ thiết bị phóng dây cứu hộ cùng 600 tấn gạo dự trữ quốc gia nhập kho năm 2025 (đợt 1).

Tại tỉnh Bắc Ninh, mưa bão cũng gây ảnh hưởng nghiêm trọng trên diện rộng. Để kịp thời hỗ trợ địa phương, đã xuất cấp 60 tấn gạo, 40 nhà bạt cứu sinh loại nhẹ 24,5m², 5.000 phao áo cứu sinh, 3.000 phao tròn cứu sinh, 300 bè nhẹ cứu sinh, 2 máy phát điện (30 KVA và 50 KVA) và 3 bộ xuồng cao tốc các loại (2 bộ loại DT2 và 1 bộ loại DT3).

Xuất cấp vật tư, thiết bị cứu hộ cho Quảng Trị, Huế

Tiếp nối các đợt hỗ trợ kịp thời, khi bão số 10 đổ bộ gây ngập sâu, sạt lở và chia cắt giao thông tại nhiều khu vực của tỉnh Quảng Trị và tỉnh Thừa Thiên Huế, Cục Dự trữ Nhà nước đã khẩn trương triển khai xuất cấp vật tư, thiết bị cứu hộ từ nguồn dự trữ quốc gia theo chỉ đạo của Bộ Tài chính, giúp địa phương ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai.

Cụ thể, đối với tỉnh Quảng Trị, xuất cấp: 5.000 phao tròn cứu sinh, 2.500 phao áo cứu sinh, 200 bè nhẹ cứu sinh, 10 bộ máy bơm chữa cháy rừng, 6 bộ máy phát điện (2 bộ loại 30 KVA, 2 bộ loại 50 KVA và 2 bộ loại 150 KVA), 6 bộ thiết bị phóng dây cứu hộ.

Đối với thành phố Huế, xuất cấp: 2 xuồng cao tốc DT3, 2.000 phao tròn cứu sinh, 2.000 phao áo cứu sinh, 400 bè nhẹ cứu sinh, 6 bộ máy phát điện (5 bộ loại 50 KVA và 1 bộ loại 150 KVA) và 4 bộ thiết bị phóng dây cứu hộ. Nguồn lực này không chỉ phục vụ công tác cứu hộ, cứu nạn khẩn cấp mà còn hỗ trợ địa phương khôi phục hạ tầng, bảo đảm an toàn cho người dân tại các khu vực trũng thấp, dễ bị cô lập khi mưa lũ tiếp diễn.

Cấp hàng dự trữ quốc gia khắc phục hậu quả bão số 3

Trước đó, ngay sau khi bão số 3 gây thiệt hại tại nhiều địa phương, đặc biệt ở khu vực miền Trung và miền núi phía Bắc, Bộ Tài chính đã kịp thời ban hành các quyết định xuất cấp hàng dự trữ quốc gia, giao Cục Dự trữ Nhà nước tổ chức triển khai nhằm hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai, ổn định đời sống và từng bước phục hồi sản xuất.

Tại tỉnh Nghệ An – một trong những địa phương chịu thiệt hại nặng nề nhất, công tác hỗ trợ được triển khai liên tiếp qua ba đợt.

Trên cơ sở các quyết định của Bộ Tài chính, Cục Dự trữ Nhà nước đã khẩn trương chỉ đạo các Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực III, VIII tổ chức giao, nhận hàng hóa. Việc hỗ trợ liên tiếp trong thời gian ngắn đã góp phần giúp tỉnh Nghệ An nhanh chóng khắc phục thiệt hại, chia sẻ khó khăn với người dân và sớm ổn định cuộc sống sau bão.

Tỉnh Điện Biên được hỗ trợ: 100 tấn gạo, 300 phao tròn cứu sinh, 300 phao áo cứu sinh, 50 bè nhẹ cứu sinh và 2 máy phát điện 30 KV; tỉnh Sơn La được hỗ trợ: 890,325 tấn gạo, 740 phao tròn cứu sinh, 1.295 phao áo cứu sinh, 153 bè nhẹ cứu sinh và 5 máy phát điện 30 KVA.

Qua các đợt xuất cấp, có thể khẳng định rõ vị trí và vai trò của ngành Dự trữ Nhà nước trong việc hỗ trợ địa phương, góp phần bảo đảm an sinh xã hội, nhất là tại những khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề bởi thiên tai. Công tác xuất cấp hàng dự trữ quốc gia luôn được triển khai kịp thời, sát với nhu cầu thực tế, giúp các địa phương nhanh chóng khắc phục hậu quả và ổn định đời sống nhân dân.