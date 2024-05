Kỷ niệm 15 năm Cù Lao Chàm - Hội An được UNESCO công nhận Khu dự trữ sinh quyển thế giới

(Ngày Nay) - Tối 23/5, tại xã đảo Tân Hiệp (Cù Lao Chàm), Ủy ban Nhân dân thành phố Hội An tổ chức chương trình kỷ niệm 15 năm Cù Lao Chàm - Hội An được UNESCO công nhận là Khu dự trữ sinh quyển Thế giới (26/5/2009 - 26/5/2024).

Khu dự trữ sinh quyển thế giới Cù Lao Chàm - Hội An được Ủy ban điều phối quốc tế Chương trình Con người và Sinh quyển thế giới của UNESCO công nhận vào ngày 26/5/2009, tại đảo Jeju - Hàn Quốc bởi những giá trị độc đáo, đặc trưng và duy nhất trong hệ thống 11 khu dự trữ sinh quyển thế giới tại Việt Nam hiện nay. Những giá trị đặc trưng, nổi trội đó là: Khu Bảo tồn Biển Cù Lao Chàm được thiết lập năm 2006 thuộc Hệ thống các các khu bảo tồn cấp quốc gia; Phố cổ Hội An - Di sản văn hóa của UNESCO được công nhận năm 1999; Rừng ngập mặn với đặc trưng là Hệ sinh thái rừng dừa nước tại vùng cửa sông Thu Bồn; Rừng đặc dụng trên đảo Cù Lao Chàm; Hệ thống rừng phòng hộ ven biển; Các làng nghề truyền thống cùng với những giá trị nổi trội về văn hóa vật thể và phi vật thể gắn với mảnh đất và con người Hội An qua bao thời kỳ lịch sử.

Theo nhận định của UNESCO, Khu Dự trữ Sinh quyển thế giới Cù Lao Chàm - Hội An là một minh chứng điển hình, rõ nét nhất về sự kết nối, hài hòa giữa thiên nhiên và con người, đúng như sứ mệnh và tên gọi Ủy ban Chương trình Con người và Sinh quyển (MAB) của UNESCO. Khu dự trữ sinh quyển Cù Lao Chàm - Hội An nằm ở vùng hạ lưu sông Thu Bồn kết nối với quần đảo Cù Lao Chàm, có đại diện đầy đủ các kiểu hệ hệ sinh thái tự nhiên dọc theo các nhánh sông, vùng ven biển ra đến quần đảo Cù Lao Chàm đã tạo ra cảnh quan sinh thái trên cạn, dưới nước, bao bọc lấy Phố cổ Hội An và tạo nên một Khu sinh quyển rất đặc trưng về sự hài hòa giữa thiên nhiên và con người.Danh hiệu Khu dự trữ Sinh quyển thế giới Cù Lao Chàm - Hội An là sự ghi nhận của cộng đồng thế giới về những nỗ lực vượt bậc của thành phố Hội An trong việc bảo tồn và phát huy các giá trị tài nguyên thiên nhiên, tài nguyên nhân văn, hướng tới sự phát triển bền vững.

Nhân dịp này, từ 22/5 - 3/6, du khách khi đến với với Cù Lao Chàm còn được trải nghiệm một số hoạt động hết sức da dạng, phong phú và đặc sắc, bao gồm: Triển lãm ảnh về đa dạng sinh học và nỗ lực bảo tồn tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ môi trường tại Khu sinh quyển; Chương trình Văn nghệ “Xanh mãi Cù Lao”; Hoạt động trải nghiệm nghề truyền thống Đan Võng Ngô đồng, bánh ít lá gai, đan lưới cùng ngư dân...