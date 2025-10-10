Kỷ niệm 20 năm ra đời ấn phẩm “Mãi mãi tuổi hai mươi”

(Ngày Nay) -Lúc 10g ngày mai 11/10, tại 387-389 Hai Bà Trưng, Phường Xuân Hòa, TPHCM, NXB Kim Đồng phối hợp cùng Công ty Fahasa tổ chức chương trình trò chuyện: “Mãi mãi tuổi hai mươi” về cuốn nhật ký của liệt sĩ Nguyễn Văn Thạc đã làm rung động hàng triệu con tim.

Buổi trò chuyện có sự tham dự của nhà báo Trung Nghĩa - Đại sứ Văn hóa đọc TPHCM 2023-2024 và nhà văn Bùi Tiểu Quyên. Tại buổi giao lưu, độc giả sẽ được tìm hiểu hành trình sống và viết của liệt sĩ Nguyễn Văn Thạc, giá trị nhân văn, tinh thần cống hiến và lý tưởng của thế hệ trẻ Việt Nam trong chiến tranh được anh thể hiện trong cuốn nhật ký. “Nếu như tôi không trở lại – ai sẽ thay tôi viết tiếp những dòng sau này?”. Câu hỏi của người lính trẻ Nguyễn Văn Thạc là lời nhắn gửi đến hôm nay, rằng tuổi hai mươi chỉ thực sự mãi mãi, nếu chúng ta sống và cống hiến cho một lý tưởng cao đẹp.

Đây là dịp để độc giả cùng nhìn lại hành trình của cuốn nhật ký đã làm rung động hàng triệu trái tim suốt hai thập niên qua, đồng thời lắng nghe những câu chuyện đằng sau trang viết thấm đẫm cảm xúc của người chiến sĩ trẻ Nguyễn Văn Thạc.

Mãi mãi tuổi hai mươi là tập nhật ký mang tên ban đầu “Chuyện đời”, gồm khoảng 240 trang viết tay, được Nguyễn Văn Thạc ghi chép từ 2/10/1971 đến đầu tháng 6/1972 – gần tám tháng, từ khi nhập ngũ cho đến trước ngày anh ra chiến trường Quảng Trị.

Anh Nguyễn Văn Thạc viết trong những đêm gác, trên đường hành quân, trên tàu, ở những miền quê Bắc Giang, Bắc Ninh, Hà Tĩnh… Giữa khói lửa chiến tranh, từng dòng chữ chan chứa tình yêu cuộc sống, khát vọng tuổi trẻ và lý tưởng cống hiến cho Tổ quốc.

Ra mắt lần đầu năm 2005, Mãi mãi tuổi hai mươi đã trở thành sự kiện văn hóa – xã hội tiêu biểu, được trao Giải Đặc biệt – Giải thưởng Sách Việt Nam lần thứ nhất, và khơi dậy phong trào “Tiếp lửa truyền thống” trong thanh niên và cựu chiến binh cả nước.

Nhân kỷ niệm 20 năm ngày sách ra mắt, NXB Kim Đồng phối hợp cùng Công ty Fahasa phát hành ấn bản Mãi mãi tuổi hai mươi đặc biệt bìa cứng. Ấn bản đặc biệt này được bổ sung thêm hình ảnh, thư tay và bút tích của liệt sĩ Nguyễn Văn Thạc với sự hỗ trợ từ gia đình anh.