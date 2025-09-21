Truyện tranh về nghề kế toán và những con số

(Ngày Nay) -Xuất phát từ chính nhu cầu của nhiều gia đình và sinh viên mình về việc hiểu các khái niệm cơ bản của nghề kế toán, hai tác giả là PGS.TS Lê Thị Mỹ Hạnh (Trưởng khoa Kế Toán của trường Đại học Tôn Đức Thắng) và TS Trần Khánh Lâm (Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam) đã biên soạn cuốn sách “Biệt đội kế toán – Hành trình giải mã những con số” để giải thích các khái niệm về kế toán.
Hôm qua 20/9, “Biệt đội kế toán – Hành trình giải mã những con số” đã có buổi ra mắt tại Đường sách TPHCM
Hôm qua 20/9, “Biệt đội kế toán – Hành trình giải mã những con số” đã có buổi ra mắt tại Đường sách TPHCM

Cuốn sách được thể hiện dưới dạng truyện tranh qua nét vẽ của họa sĩ Linh Rab và sự đạo diễn nội dung của Trần Anh Khôi. Cuốn sách hướng đến người đọc là học sinh THPT, sinh viên với các bức vẽ ngộ nghĩnh và câu chuyện thường ngày, nhưng lồng trong đó là khái niệm và kiến thức về kế toán. Truyện gồm 5 chương với những phần, như: “Kho báu bí ẩn trong số”, “Ma trận số liệu - thoát ra kiểu gì”, “Vượt ải chứng chỉ, vươn ra thế giới”… Mỗi chương gồm nhiều phân đoạn ngắn dễ đọc, xen kẽ là các phần thú vị, như: “Bạn đã biết?”, “Con số biết nói”, “Nhân vật”…

Nói về cuốn truyện tranh này, ông Lee White – Tổng Giám đốc Liên đoàn Kế toán Quốc tế (IFAC) – đánh giá “Dự án này góp phần xây dựng một ngành nghề kế toán toàn diện, năng động và sẵn sàng đáp ứng thay đổi của xã hội trong nhiều thế hệ tới, khơi dậy niềm hứng thú mới đối với nghề kế toán, kết nối giới trẻ với những cơ hội tuyệt vời và củng cố nền tảng cho tương lai của ngành nghề này”.

Truyện tranh về nghề kế toán và những con số ảnh 1

Từ trái qua: TS Trần Khánh Lâm, PGS.TS Lê Thị Mỹ Hạnh và nhà văn, đại sứ văn hóa đọc Đoàn Phương Huyền tại buổi ra mắt “Biệt đội kế toán – Hành trình giải mã những con số”

Ông Prafulla Chhajed – Chủ tịch Liên đoàn Kế toán Châu Á – Thái Bình Dương (CAPA), nhận xét: “Sáng kiến này vừa là một công cụ bổ ích, vừa là một lời giới thiệu truyền cảm hứng về một lĩnh vực thiết yếu đối với sự phát triển kinh tế”.

PGS.TS Lê Thị Mỹ Hạnh - tác giả chính của sách, cũng là tác giả của nhiều đầu sách chuyên ngành khác - nói thêm “Quá trình làm ra cuốn sách thật sự rất công phu, thậm chí còn mất nhiều thời gian và nguồn lực hơn việc viết và xuất bản giáo trình”.

Truyện tranh về nghề kế toán và những con số ảnh 2
“Biệt đội kế toán – Hành trình giải mã những con số”

Được biết, ngoài việc phát hành rộng rãi thông qua Nhà sách Khai Tâm (59/1 Võ Oanh, P. Thạnh Mỹ Tây, (P. 25, Q. Bình Thạnh cũ), TP.HCM), cuốn sách còn được tặng cho các thư viện, các trường để khuyến khích sự tò mò của sinh viên, học sinh về nghề tưởng chừng khô khan này. Cuốn sách này ra đời nhờ sự hỗ trợ của Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA) và Trường Đại học Tôn Đức Thắng.

“Biệt đội kế toán – Hành trình giải mã những con số” xoay quanh hành trình “khởi nghiệp” của cô bé Doanh Doanh, từ đó diễn giải các khái niệm “khó nhằn” của kế toán một cách sinh động dễ hiểu. Truyện còn có sự góp mặt của các nhân vật Ba Lợi, Mẹ Chi, cô Xuất, anh Kho và đặc biệt là nhân vật “huyền bí” trái dâu tên Trend Berry.

