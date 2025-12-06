Thị trường trà cổ thụ: Sắp hết thời giá rẻ, nhà đầu tư sẽ gom trà như gom vàng? (Ngày Nay) - “Từ năm 2026 thị trường trà cổ thụ đặc sản sẽ chứng kiến cuộc đua phi mã về giá, không còn trà cổ thụ giá rẻ nữa do khan hiếm, cầu cao hơn cung, các nhà trà phải “tranh mua” ngay tại vùng nguyên liệu”, ông Nguyễn Đăng Bền, chủ tịch IGV, thương hiệu Thạch Cổ Trà thông tin.

Vaccine ngừa zona có thể làm chậm tiến triển của chứng mất trí nhớ (Ngày Nay) - Nghiên cứu quy mô lớn tại Anh và Australia cho thấy người cao tuổi tiêm vaccine zona có tỷ lệ suy giảm nhận thức và tử vong do mất trí nhớ thấp hơn rõ rệt so với nhóm không tiêm.

Tiết lộ định vị mới của Nga trong Chiến lược An ninh Quốc gia đầu tiên thời Trump 2.0 (Ngày Nay) - Chiến lược An ninh Quốc gia mới Mỹ công bố hôm 5/12 kêu gọi nhanh chóng chấm dứt xung đột Ukraine, đưa việc bình thường hóa quan hệ với Liên bang Nga vào nhóm “lợi ích cốt lõi”.

Kỳ thi vào lớp 10 ở Hà Nội: Các trường học chủ động hỗ trợ học sinh ôn tập (Ngày Nay) - Nhiều trường học tổ chức các bài kiểm tra khảo sát hàng tháng giúp học sinh tự đánh giá năng lực thực tế và giúp các trường hiểu rõ hơn về tình hình của học sinh, đưa ra các giải pháp hỗ trợ hiệu quả.

Bảo tồn, phát huy giá trị Di tích quốc gia đặc biệt đền Cửa Ông (Ngày Nay) - Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính ký ban hành Quyết định số 2655/QĐ-TTg ngày 4/12/2025 phê duyệt nhiệm vụ lập Quy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt đền Cửa Ông, tỉnh Quảng Ninh.

"Cha đẻ của AI" cảnh báo về tình trạng thất nghiệp hàng loạt (Ngày Nay) - Tác động lâu dài của trí tuệ nhân tạo (AI) là một trong những chủ đề được tranh luận sôi nổi nhất ở Thung lũng Silicon.

Cảnh giác trước chiêu trò giả mạo tuyển dụng T&T Group trên mạng xã hội để lừa đảo (Ngày Nay) - Thời gian gần đây, trên một số nền tảng mạng xã hội, xuất hiện nhiều thông tin tuyển dụng giả mạo dưới danh nghĩa của Tập đoàn T&T Group. Đại diện Tập đoàn khẳng định, đây là hành vi có dấu hiệu lừa đảo nhằm chiếm đoạt tài sản của người dân.

Khả năng Mỹ mở rộng lệnh cấm nhập cảnh đối với hơn 30 nước (Ngày Nay) - Bộ trưởng An ninh Nội địa Mỹ, bà Kristi Noem ngày 4/12 cho biết Mỹ có kế hoạch mở rộng số lượng quốc gia nằm trong danh sách cấm nhập cảnh lên hơn 30 nước.

Amazon sẽ hỗ trợ Việt Nam trở thành cứ điểm xuất khẩu qua thương mại điện tử của Đông Nam Á (Ngày Nay) - Chiều 5/12, tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Lê Thành Long tiếp bà Susan Pointer, Phó Chủ tịch phụ trách chính sách công toàn cầu của Amazon, Tập đoàn có trụ sở chính tại Hoa Kỳ.