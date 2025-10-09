Thông tấn xã Việt Nam ra mắt sách ảnh song ngữ "A80: Tổ quốc trong tim"

(Ngày Nay) - Cuốn sách là bản giao hưởng bằng hình ảnh thể hiện lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc, tinh thần đại đoàn kết, khơi dậy và tôn vinh truyền thống lịch sử hào hùng của dân tộc Việt Nam qua các thời kỳ.

Thực hiện chỉ đạo của Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) giao Nhà xuất bản Thông tấn tổ chức biên soạn, xuất bản và giới thiệu tới bạn đọc cuốn sách ảnh song ngữ Việt-Anh mang tên “A80: Tổ quốc trong tim.”

Với gần 230 bức ảnh được tuyển chọn công phu, chủ yếu từ kho tư liệu quý của TTXVN, Quân chủng Hải quân, Bảo tàng Lịch sử Quốc gia, Bảo tàng Tăng thiết giáp và một số nhà nhiếp ảnh, cuốn sách tái hiện những hình ảnh đặc sắc, dấu ấn sâu đậm của các cuộc duyệt binh, diễu binh, diễu hành qua các giai đoạn lịch sử, từ Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9/1945 tới các cuộc duyệt binh ngày 1/1/1955, 1/5/1973, 2/9/1975 và 2/9/1985.

Đặc biệt, cuốn sách tập trung thể hiện Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành nhân dịp 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9 được tổ chức tại Quảng trường Ba Đình lịch sử với quy mô hoành tráng, mang đậm khí thế thời đại, khẳng định vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế và khát vọng phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới.

Được đầu tư công phu về nội dung và hình thức, khuôn khổ 23x25cm, dày 224 trang, in 4 màu, trang trọng và hiện đại, cuốn sách là bản giao hưởng bằng hình ảnh thể hiện lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc, tinh thần đại đoàn kết, khơi dậy và tôn vinh truyền thống lịch sử hào hùng của dân tộc Việt Nam qua các thời kỳ.

Nội dung cuốn sách gồm ba phần. Phần I: “Những mốc son lịch sử” đưa người đọc trở lại các cuộc duyệt binh mang tính biểu tượng của đất nước vào các năm 1955, 1973, 1975,1985, gắn liền với những thắng lợi lớn của dân tộc.

Năm 1955 là năm đầu tiên sau khi Hiệp định Genève được ký kết (tháng 7/1954), thể hiện khát vọng độc lập được khẳng định bằng sức mạnh tự chủ; năm 1973 là thời điểm sau khi Hiệp định Paris được ký kết (tháng 1/1973), đánh dấu khúc dạo đầu của hành trình thống nhất đất nước; năm 1975 là cuộc duyệt binh mừng chiến thắng giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, hòa cùng niềm vui khải hoàn của trang sử hòa bình; năm 1985 kỷ niệm 40 năm Quốc khánh 2/9, dấu mốc chuyển mình của đất nước trước thềm đổi mới. Phần II là nội dung trọng tâm và nổi bật nhất của cuốn sách, tái hiện Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành chào mừng 80 năm Cách mạng tháng Tám (19/8/1945-19/8/2025) và Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2025) với nhiều hình ảnh đẹp, được tổ chức quy mô lớn, công phu, hiện đại, đậm đà bản sắc dân tộc.

Các hình ảnh thể hiện sự tham dự của lãnh đạo Đảng, Nhà nước trong không khí trang nghiêm, xúc động, tự hào; các khối diễu binh hùng tráng của Quân đội Nhân dân Việt Nam, Công an Nhân dân Việt Nam; đội hình máy bay trình diễn trên không, tàu ngầm, tàu nổi trình diễn trên biển; các khối xe quân sự, xe của lực lượng Công an Nhân dân và các khối quần chúng.

Mỗi bức ảnh là một thước phim lưu giữ trọn vẹn những khoảnh khắc lịch sử đáng nhớ, đầy cảm xúc nhằm tôn vinh bản lĩnh, khí phách và tầm vóc của dân tộc Việt Nam trong suốt 80 năm qua.

Phần III "Ấn tượng Việt Nam” khép lại cuốn sách bằng những hình ảnh thể hiện sự quan tâm của lãnh đạo Đảng, Nhà nước đối với các lực lượng tham gia Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành; quá trình luyện tập không quản ngại gian khổ của các lực lượng; hình ảnh đường phố Hà Nội rực rỡ cờ hoa trong những ngày đại lễ; cảm xúc của người dân trong nước và bạn bè quốc tế đối với sự kiện trọng đại này; cùng các chương trình ca nhạc-concert quốc gia chào mừng đại lễ.

Cuốn sách có sự đồng hành thực hiện của Tập đoàn Công nghiệp-Viễn thông Quân đội (Viettel), Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam, góp phần chung tay gìn giữ, lan tỏa các giá trị văn hóa, lịch sử dân tộc trong thời đại mới. Sách ảnh “A80: Tổ quốc trong tim” được phát hành trên toàn quốc thông qua hệ thống phát hành của Nhà xuất bản Thông tấn.