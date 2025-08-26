Kỷ niệm 80 năm ngày Quốc khánh: Cùng PVcomBank lan tỏa tinh thần yêu nước

In bài viết
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Ngày Nay) - Hòa chung với không khí tự hào dịp chào mừng kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025), Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) triển khai chương trình “80 năm - Rạng rỡ non sông” với nhiều hoạt động ý nghĩa, góp phần lan tỏa tinh thần yêu nước, khơi gợi niềm tự hào dân tộc trong mỗi người, hướng tới kỷ nguyên vươn mình cùng đất nước.
Đa dạng màu sắc và thông điệp với hoạt động thay avatar dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9
Đa dạng màu sắc và thông điệp với hoạt động thay avatar dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9

Lan tỏa tinh thần yêu nước trên… nền tảng số

Chuỗi hoạt động kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9 không chỉ là dịp tri ân những trang sử hào hùng, vĩ đại của dân tộc, mà còn là lời khẳng định về một Việt Nam năng động, sáng tạo, sẵn sàng cho kỷ nguyên vươn mình bước ra thế giới.

Hòa chung với niềm vui của đất nước, chương trình “80 năm - Rạng rỡ non sông” của PVcomBank được mở đầu bằng hoạt động thay avatar kỷ niệm 80 năm ngày Quốc khánh 2/9. Với giao diện website thay khung hình cá nhân được thiết kế thông minh, thuận tiện, đồng thời “cá nhân hóa” trải nghiệm bằng cách cho phép người dùng tự tạo thông điệp để chia sẻ, hoạt động này đã thu hút hàng ngàn người tham gia. Theo đó, không chỉ cán bộ nhân viên hay các khách hàng của PVcomBank mà tất cả mọi người đều có thể tự tạo cho mình một khung hình đại diện tùy theo nhu cầu cá nhân ngay tại địa chỉ: http://rangrononsong.pvconnect.com.vn

Nhiều thông điệp ý nghĩa lần lượt xuất hiện trên các nền tảng mạng xã hội như: Hòa bình đẹp lắm, Việt Nam ơi!, Tổ quốc trong tim, Tự hào là người Việt Nam, Một lòng yêu nước… không chỉ khẳng định niềm tự hào dân tộc mà còn lan tỏa tinh thần yêu nước mạnh mẽ trong cộng đồng.

Bên cạnh đó, Ngân hàng còn triển khai hoạt động minigame tương tác trên fanpage chính thức của PVcomBank với cách thức tham gia đơn giản kèm theo nhiều phần thưởng hấp dẫn dành cho những người may mắn chiến thắng như: Tai nghe AirPods, Đồng hồ, Cân thông minh…

Không gian check-in hòa chung niềm tự hào dân tộc

Bên cạnh những hoạt động thú vị trên nền tảng số, chương trình còn mang đến một không gian trang trí ấn tượng ngay tại Hội sở PVcomBank (góc ngã tư Ngô Quyền - Tràng Tiền) với gam màu đỏ chủ đạo - đại diện cho quốc kỳ Việt Nam. Đây là một trong những điểm check in lý tưởng của người dân, du khách vào dịp cuối tuần hoặc vào những ngày diễn ra lễ diễu binh, diễu hành bởi nơi đây rất gần các phố Hàng Khay, Tràng Thi, Tràng Tiền, Quảng trường Cách mạng Tháng Tám - tuyến đường có các đoàn diễu binh đi qua.

Kỷ niệm 80 năm ngày Quốc khánh: Cùng PVcomBank lan tỏa tinh thần yêu nước ảnh 1
Góc check-in “siêu đẹp” cho người dân và du khách trong những ngày kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9

Dự kiến, từ nay đến khi diễn ra buổi lễ diễu binh, diễu hành chính thức, PVcomBank còn chuẩn bị các vật phẩm để gửi tặng người dân và du khách gồm mũ, quạt, nước uống miễn phí, góp phần hòa chung với niềm vui của đất nước trong sự kiện trọng đại.

PVcomBank Quốc khánh

Đọc nhiều

Đối thoại

Longform

Cùng chuyên mục

Tin mới

Mưa lớn gây ngập lụt, Công an Hà Nội túc trực tại các "điểm nóng" hỗ trợ người dân
Mưa lớn gây ngập lụt, Công an Hà Nội túc trực tại các "điểm nóng" hỗ trợ người dân
(Ngày Nay) - Do ảnh hưởng của bão số 5 (Kajiki), đêm 25 đến sáng sớm 26/8, khu vực Hà Nội có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, khiến nhiều tuyến đường ngập sâu, ùn tắc nghiêm trọng. Công an thành phố Hà Nội đã chủ động triển khai, túc trực tại các "điểm nóng" để phân luồng, điều tiết giao thông, hỗ trợ người và phương tiện di chuyển an toàn.
Phun hóa chất diệt côn trùng, đảm bảo vệ sinh môi trường ở các điểm phục vụ Lễ kỷ niệm A80
Phun hóa chất diệt côn trùng, đảm bảo vệ sinh môi trường ở các điểm phục vụ Lễ kỷ niệm A80
(Ngày Nay) - Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội đã thành lập Ban Chỉ đạo công tác phòng, chống dịch; thành lập Đội chống dịch cơ động phục vụ các hoạt động Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (A80), thành lập Đoàn kiểm tra, giám sát công tác vệ sinh môi trường, phòng, chống dịch, chất lượng nước sạch và phun hóa chất diệt côn trùng phục vụ lễ kỷ niệm.
Mở tuyến cao tốc Bắc - Nam đoạn qua các tỉnh từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh
Mở tuyến cao tốc Bắc - Nam đoạn qua các tỉnh từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh
(Ngày Nay) - Cục Cảnh sát giao thông cho biết, do tình hình mưa bão đã giảm, từ 5 giờ 30 sáng nay (26/8), Cục Cảnh sát giao thông mở tuyến cao tốc Bắc - Nam đoạn qua các tỉnh từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh. Lực lượng Cảnh sát giao thông đã phối hợp với đơn vị quản lý đường cao tốc dọn dẹp cây đổ, biển báo gãy và các chướng ngại vật gãy đổ trong mưa bão, rà lại toàn tuyến an toàn.
Ông Hà Văn Siêu, Phó Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam phát biểu.
Hướng tới mục tiêu đưa Việt Nam trở thành trung tâm chăm sóc sức khỏe của khu vực
(Ngày Nay) - Ngày 26/8, tại Lâm Đồng, Bộ Y tế phối hợp cùng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Nova Group tổ chức Hội nghị toàn quốc về Du lịch-Y tế gắn với phát triển bền vững. Đây là sự kiện đánh dấu bước phát triển quan trọng trong hợp tác phát triển du lịch - y tế của Việt Nam trong thời gian tới.
Mỹ cảnh báo hậu quả nghiêm trọng nếu không tổ chức cuộc gặp thượng đỉnh Nga-Ukraine
Mỹ cảnh báo hậu quả nghiêm trọng nếu không tổ chức cuộc gặp thượng đỉnh Nga-Ukraine
(Ngày Nay) - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 25/8 đưa ra cảnh báo sẽ có hậu quả rất lớn, nếu không có cuộc gặp thượng đỉnh giữa Tổng thổng Nga Vladimir Putin và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, song hậu quả cụ thể là gì thì người đứng đầu nhà Trắng cho rằng cần chờ xem điều gì xảy ra.
Công ty xAI của Elon Musk khởi kiện Apple và OpenAI
Công ty xAI của Elon Musk khởi kiện Apple và OpenAI
(Ngày Nay) - Công ty khởi nghiệp trí tuệ nhân tạo xAI của tỷ phú Elon Musk ngày 25/8 đã khởi kiện Apple và OpenAI, cáo buộc hai doanh nghiệp này cản trở bất hợp pháp cạnh tranh trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI).
Đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc quản lý của Bộ Tư pháp
Đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc quản lý của Bộ Tư pháp
(Ngày Nay) - Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình ký Quyết định số 1819/QĐ-TTg phê duyệt phương án cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh và đơn giản hóa thủ tục hành chính để tổ chức thực hiện thủ tục hành chính không phụ thuộc vào địa giới hành chính trong phạm vi cấp tỉnh thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tư pháp.