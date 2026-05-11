Tổng thống Trump bác phản hồi của Iran về đề xuất chấm dứt xung đột Trung Đông

PV In bài viết
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Ngày Nay) - Tổng thống Trump tuyên bố phản hồi của Iran đối với đề xuất chấm dứt xung đột Trung Đông là “hoàn toàn không thể chấp nhận được,” đồng thời tiếp tục phát đi những cảnh báo cứng rắn về quân sự.
Tổng thống Mỹ Donald Trump.
Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Ngày 10/5 (giờ địa phương), Tổng thống Donald Trump cho biết ông đã bác bỏ phản hồi của Iran đối với đề xuất của Mỹ nhằm chấm dứt xung đột tại Trung Đông, đồng thời coi điều đó là "hoàn toàn không thể chấp nhận được."

Trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Trump nêu rõ: "Tôi vừa đọc phản hồi từ những người được gọi là 'Đại diện' của Iran. Tôi không thích nó - Hoàn toàn không thể chấp nhận được."

Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Mỹ không mô tả cụ thể các chi tiết trong phản hồi của Tehran.

Trong cuộc phỏng vấn với nhà báo độc lập Sharyl Attkisson, được công bố cùng ngày, nhà lãnh đạo Mỹ cho rằng Iran đã “bị đánh bại về mặt quân sự” đồng thời khẳng định Mỹ sẽ chỉ cần 2 tuần để tấn công toàn bộ các mục tiêu tại nước Cộng hòa Hồi giáo.

Bên cạnh đó, ông chủ Nhà Trắng cũng tiết lộ việc Lực lượng Không gian của Mỹ đang giám sát lượng urani làm giàu của Iran bị chôn vùi dưới các đống đổ nát. Theo đó, Washington sẵn sàng tấn công bất cứ ai tiếp cận lượng urani này.

Trong khi đó, hãng thông tấn bán chính thức Tasnim của Iran ngày 10/5 dẫn một nguồn tin thân cận cho biết, bản dự thảo đề xuất mới nhất của Iran cho các cuộc đàm phán với Mỹ kêu gọi chấm dứt xung đột ngay lập tức trên mọi mặt trận và một sự đảm bảo không còn các hành động gây hấn nhằm vào Iran.

Đề xuất này cũng yêu cầu dỡ bỏ các lệnh trừng phạt của Mỹ, chấp nhận quyền quản lý của Iran đối với eo biển Hormuz và dỡ bỏ lệnh phong tỏa đường biển của Mỹ đối với các cảng của Iran tại eo biển này.

Cùng ngày, Iran cảnh báo các lực lượng vũ trang nước này sẽ thực hiện "một phản ứng quyết đoán và tức thì" đối với bất kỳ tàu chiến nào được điều động đến eo biển Hormuz.

Trong bài đăng trên mạng xã hội X, Thứ trưởng Ngoại giao Iran Kazem Gharibabadi khẳng định dù trong thời chiến hay thời bình, chỉ Cộng hòa Hồi giáo Iran mới có thể thiết lập an ninh tại eo biển này và sẽ không cho phép bất kỳ quốc gia nào can thiệp vào những vấn đề như vậy.

Cảnh báo trên được đưa ra trong bối cảnh Anh và Pháp đang điều động các tàu tới eo biển chiến lược này. Hiện, Anh và Pháp đang dẫn đầu các nỗ lực nhằm thành lập một liên minh quốc tế để bảo vệ Eo biển Hormuz.

Tuy nhiên, London và Paris khẳng định điều này chỉ được thực hiện sau khi Mỹ và Iran đạt được thỏa thuận hòa bình.

PV
Donald Trump Mỹ Trung Đông Iran

Đọc nhiều

Đối thoại

Longform

Cùng chuyên mục

Tin mới

Con người và thiên nhiên: UNESCO gìn giữ sự sống và di sản
Con người và thiên nhiên: UNESCO gìn giữ sự sống và di sản
(Ngày Nay) - Báo cáo “Con người và thiên nhiên tại các khu vực được UNESCO công nhận: Những đóng góp ở quy mô toàn cầu và địa phương” cho thấy có 2.260 khu vực sinh sống nơi con người và thiên nhiên cùng tồn tại hài hòa, từ Dja đến Greenland, được hình thành qua các thách thức khí hậu, sự gìn giữ của cộng đồng và tri thức bản địa.
Bác sĩ cảnh báo nguy cơ nhiễm khuẩn huyết trên nền thủy đậu
Bác sĩ cảnh báo nguy cơ nhiễm khuẩn huyết trên nền thủy đậu
(Ngày Nay) - Ngày 11/5, Khoa Nhi, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cho biết đang nỗ lực điều trị cho một bệnh nhi 6 tuổi (Lai Châu) nhập viện trong tình trạng nguy kịch. Từ những nốt phỏng nước thủy đậu thông thường, bệnh đã diễn tiến nhanh chóng thành suy hô hấp nặng và nhiễm khuẩn huyết do phế cầu.
Tuyển sinh đại học sẽ ổn định đến năm 2030
Tuyển sinh đại học sẽ ổn định đến năm 2030
(Ngày Nay) - Từ năm 2026, tuyển sinh đại học sẽ có hàng loạt thay đổi như giới hạn tối đa 15 nguyện vọng, quy đổi điểm tương đương giữa các phương thức xét tuyển, giảm số phương thức xét tuyển hay xác thực dữ liệu ưu tiên qua cơ sở dữ liệu dân cư.
Căng thẳng Vùng Vịnh có nguy cơ leo thang
Căng thẳng Vùng Vịnh có nguy cơ leo thang
(Ngày Nay) - Căng thẳng tại Vùng Vịnh đang có nguy cơ leo thang sau nhiều ngày đụng độ và các cáo buộc đáp trả lẫn nhau. Trong diễn biến mới nhất, ngày 10/5, một tàu chở hàng bị tấn công ngoài khơi Qatar và Iran cảnh báo nhằm mục tiêu tấn công vào các lợi ích của Mỹ trong khu vực.
Gần 70 tác phẩm hội họa trên chất liệu da bò tại triển lãm "Hẹn ước mùa sau"
Gần 70 tác phẩm hội họa trên chất liệu da bò tại triển lãm "Hẹn ước mùa sau"
(Ngày Nay) - Điểm đặc biệt của triển lãm nằm ở việc sử dụng da bò làm nền vẽ chính. Trong lịch sử mỹ thuật, da động vật từng xuất hiện dưới dạng giấy trong các bản thảo cổ, song việc sử dụng da bò trực tiếp cho một triển lãm quy mô với hàng chục tác phẩm khổ lớn vẫn còn hiếm gặp ở Việt Nam.
Bất ngờ với kết quả AI dự đoán đội vô địch World Cup 2026
Bất ngờ với kết quả AI dự đoán đội vô địch World Cup 2026
(Ngày Nay) - Theo kết quả khảo sát của Bank of America, người hâm mộ túc cầu cho rằng đội tuyển Pháp là ứng viên hàng đầu nâng cao chức vô địch FIFA World Cup 2026. Tuy nhiên, công cụ trí tuệ nhân tạo (AI) Copilot của Microsoft lại đặt niềm tin vào một nhà vô địch khác.