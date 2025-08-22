Lần đầu tiên các lực lượng tham gia A80 tổng hợp luyện tại Quảng trường Ba Đình

(Ngày Nay) - Tối 21/8, lần đầu tiên các lực lượng tham gia diễu binh, diễu hành tại Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (nhiệm vụ A80) tiến hành tổng hợp luyện tại khu vực Quảng trường Ba Đình. Đây cũng là cuộc tổng hợp luyện đầu tiên cho nhiệm vụ A80 có sự tham gia của các khối quần chúng.

Dự, kiểm tra tổng hợp luyện có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa; Đại tướng Phan Văn Giang, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Cùng dự có Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; đại diện Bộ Công an và một số cơ quan Trung ương.

Dàn vũ khí, xe đặc chủng hiện đại

Trước đó, sau thời gian dài tập luyện và hợp luyện tại các cụm, các khối Quân đội, Công an và khối xe pháo quân sự, đặc chủng của Quân đội, Công an đã trải qua 4 lần tổng hợp luyện tại Trung tâm Huấn luyện quân sự quốc gia 4 (Hà Nội).

Tổng hợp luyện tại Quảng trường Ba Đình lần này gồm hai phần: Thực hiện các nội dung nghi lễ, nghi thức của Đảng, Nhà nước và diễu binh, diễu hành.

Nội dung diễu binh, diễu hành của lực lượng Quân đội, Công an có sự tham gia của gần 16.000 cán bộ, chiến sĩ cùng hệ thống vũ khí, khí tài của Quân đội, như: Khối xe tăng thiết giáp; khối pháo tự hành, pháo phản lực, tên lửa đất đối đất; khối xe pháo phòng không, tên lửa phòng không; khối xe tác chiến điện tử... Trong đó đáng chú ý, có nhiều sản phẩm hiện đại do nền công nghiệp quốc phòng Việt Nam nghiên cứu và chế tạo, tiêu biểu như: Tổ hợp tên lửa Trường Sơn, xe chiến đấu bộ binh XCB-01, máy bay không người lái (UAV), radar... Tất cả đều hành tiến nhịp nhàng, thể hiện sức mạnh cơ động và khả năng sẵn sàng chiến đấu cao của Quân đội nhân dân Việt Nam.

Để chuẩn bị cho việc thực hiện nhiệm vụ lần này, vào đêm 18 rạng sáng 19/8 vừa qua, lực lượng xe, pháo quân sự đã được cơ động từ vị trí đóng quân về điểm tập kết.

Bên cạnh đó, phần diễu binh, diễu hành còn có sự tham gia của các khối xe đặc chủng của Công an, gồm: Khối xe chỉ huy giao thông dẫn đoàn; khối xe bảo vệ, hộ tống lãnh đạo Đảng, Nhà nước và đoàn khách quốc tế; khối xe Trung tâm chỉ huy tác chiến cơ động; khối xe đặc chủng bọc thép chống đạn; khối xe đặc chủng chống bạo loạn; khối xe đặc chủng hỗ trợ tác chiến đa năng; khối xe phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ... Các loại trang bị này đã từng bước được hiện đại hóa, bảo đảm hình thức, chủng loại, tính năng kỹ thuật, chiến thuật, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Đội hình diễu binh đều, đẹp, thống nhất

Lần đầu tổng hợp luyện tại khu vực Quảng trường Ba Đình, các khối diễu binh của Quân đội, Công an rất nỗ lực để thực hiện nhiệm vụ một cách nhuần nhuyễn. Với các khối đi bộ, động tác cá nhân cùng đội hình hàng ngang, hàng dọc tương đối đều, đẹp, thống nhất.

Các khối của Quân đội nhân dân Việt Nam gồm: Xe Chỉ huy, xe Tổ Quân kỳ toàn quân; khối Danh dự 3 quân chủng; khối nữ Quân nhạc; khối sĩ quan Lục quân; khối sĩ quan Hải quân; khối sĩ quan Phòng không - Không quân; khối sĩ quan Biên phòng; khối sĩ quan Cảnh sát biển Việt Nam; khối sĩ quan Hậu cần, Kỹ thuật, Công nghiệp quốc phòng; khối nữ sĩ quan Quân y; khối Học viên các học viện nhà trường Quân đội; khối chiến sĩ Tác chiến điện tử; khối chiến sĩ Đặc nhiệm dù; khối lực lượng Tác chiến không gian mạng; khối nữ Gìn giữ hòa bình Việt Nam; khối chiến sĩ Tăng thiết giáp; khối chiến sĩ Pháo binh; khối chiến sĩ Đặc công; khối nữ chiến sĩ Biệt động; khối chiến sĩ Công binh; khối nữ chiến sĩ Thông tin; khối chiến sĩ Phòng hóa.

Các khối Dân quân, Du kích gồm: Khối nam Dân quân tự vệ; khối nữ Dân quân các dân tộc Việt Nam; khối nữ Du kích miền Nam.

Các khối Công an nhân dân Việt Nam gồm: Khối Chỉ huy và xe Tổ Công an kỳ; khối nam sĩ quan An ninh nhân dân; khối nam sĩ quan Cảnh sát nhân dân; khối nam sĩ quan Cảnh vệ; nam sĩ quan Không quân Công an nhân dân; khối nữ sĩ quan Cảnh sát giao thông; khối nam sĩ quan Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy; khối nam sĩ quan An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao; khối nam sĩ quan Cảnh sát cơ động; khối nữ chiến sĩ Cảnh sát đặc nhiệm; khối nam sĩ quan Cảnh sát Gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc; khối nam chiến sĩ Cảnh sát đặc nhiệm; khối nam chiến sĩ Hậu cần, kỹ thuật Công an nhân dân; khối nam học viên các học viện, trường Công an nhân dân; khối nam chiến sĩ Cảnh sát cơ động dự bị chiến đấu; khối nam lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở; khối Cảnh sát cơ động kỵ binh; khối Hồng kỳ.

Sau khi đi qua lễ đài tại Quảng trường Ba Đình, các khối diễu binh, diễu hành đã chia thành nhiều hướng, đi qua các tuyến phố trung tâm thành phố Hà Nội, với lộ trình:

Khối Nghi trượng sau khi đi qua lễ đài, hết đường Hùng Vương rẽ trái Nguyễn Thái Học – Tràng Thi – Tràng Tiền đến Quảng trường Cách mạng tháng Tám.

Khối đi bộ Quân đội, quân đội nước ngoài, Công an, dân quân:

Hướng 1: Sau khi đi qua lễ đài rẽ phải đường Lê Hồng Phong – theo Ngọc Hà đến Công viên Bách Thảo.

Hướng 2: Sau khi đi qua lễ đài, hết đường Hùng Vương rẽ trái Nguyễn Thái Học – Tràng Thi – Tràng Tiền đến Quảng trường Cách mạng tháng Tám.

Hướng 3: Sau khi đi qua lễ đài, hết đường Hùng Vương rẽ phải Nguyễn Thái Học Kim Mã – Liễu Giai – Văn Cao đến sân vận động Quần Ngựa.

Hướng 4: Sau khi đi qua lễ đài, hết đường Hùng Vương rẽ trái Nguyễn Thái Học – Lê Duẩn đến Công viên Thống Nhất.

Khối Cảnh sát cơ động, Kỵ binh sau khi đi qua lễ đài rẽ phải Lê Hồng Phong – theo Ngọc Hà đến công viên Bách Thảo.

Khối Hồng kỳ sau khi đi qua lễ đài rẽ phải Lê Hồng Phong – Đội Cấn – Giang Văn Minh – Kim Mã – Liễu Giai – Văn Cao đến sân vận động Quần Ngựa.

Các khối quần chúng, văn hóa thể thao sau khi đi qua lễ đài, hết đường Hùng Vương đi thẳng sang sân vận động Hàng Đẫy.

Khối xe tăng, bánh xích sau khi đi qua lễ đài rẽ đường Lê Hồng Phong về Sở Chỉ huy Bộ Quốc phòng.

Khối xe bánh lốp:

Hướng 1: Sau khi đi qua lễ đài đi theo tuyến Cửa Bắc – Nghi Tàm – Âu Cơ – Võ Chí Công – Đường Láng – Trần Duy Hưng – Đại lộ Thăng Long – Lê Quang Đạo đến Trường đua F1.

Hướng 2: Sau khi đi qua lễ đài sẽ đi theo tuyến Nguyễn Thái Học – Giảng Võ – Đường Láng – Trần Duy Hưng – Đại lộ Thăng Long – Lê Quang Đạo đến Trường đua F1.

Ba khối quân đội nước ngoài tham gia tổng hợp luyện

Để chuẩn bị cho Lễ kỷ niệm trọng đại dịp này, Bộ Quốc phòng Việt Nam đã mời một số nước cử lực lượng tham gia diễu binh tại Lễ kỷ niệm. Tổng hợp luyện lần này đã có sự tham gia diễu binh của ba khối quân đội nước ngoài, gồm khối quân nhân Lực lượng vũ trang Liên bang Nga, Quân đội nhân dân Lào và Quân đội Hoàng gia Campuchia.

Nhận lời mời của Bộ Quốc phòng Việt Nam, trưa 20/8 vừa qua, khối quân nhân lực lượng vũ trang Liên bang Nga đã đáp chuyến bay xuống Cảng hàng không quốc tế Nội Bài (Hà Nội) để chuẩn bị tham gia diễu binh, diễu hành tại Quảng trường Ba Đình nhân dịp Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Vào ngày 15 và 16/8, Đoàn đại biểu lực lượng vũ trang Quân đội Hoàng gia Campuchia và Đoàn cán bộ, chiến sĩ Quân đội nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào, mỗi đoàn gồm 120 quân nhân, đã sang đến Việt Nam để chuẩn bị tham gia diễu binh, diễu hành A80. Theo kế hoạch, cả hai đội hình khối quân nhân của Lào và Campuchia đều luyện tập tại Trung tâm Huấn luyện quân sự quốc gia 4.

Trong khối quân đội Lào có 20 quân nhân từng tham gia Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2025) của Việt Nam và 49 quân nhân trong khối tham gia Lễ duyệt binh nhân kỷ niệm 80 năm Ngày Chiến thắng trong Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại (9/5/1945 – 9/5/2025) tại Liên bang Nga.

* Hoạt động diễu binh, diễu hành tại Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh diễn ra tại Quảng trường Ba Đình (Hà Nội) vào ngày 2/9 tới có sự tham gia đầy đủ lực lượng, gồm các khối đi trên bộ, lực lượng cơ giới, trên không và trên biển. Khối diễu binh gần 16.000 người, gồm các khối đi, khối đứng cùng khối xe pháo quân sự, đặc chủng của Quân đội, Công an.

Các khối quần chúng gồm: Đại diện đoàn kết các dân tộc Việt Nam; đại diện 54 dân tộc; cựu chiến binh; cựu Công an nhân dân; công nhân; nông dân; báo chí cách mạng; tri thức; doanh nhân, phụ nữ; kiều bào, thanh niên và văn hóa, thể thao. Từ ngày 20/8, các khối quần chúng đã bắt đầu tập luyện đợt hai tại sân vận động Mỹ Đình trước khi hợp luyện, sơ duyệt, tổng duyệt cùng lực lượng vũ trang.