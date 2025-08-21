Hướng dẫn cách di chuyển đối với đại biểu, khách mời và người dân dự sự kiện A80

(Ngày Nay) - Cục Cảnh sát Giao thông, Bộ Công an hướng dẫn các điểm tập kết phương tiện, lộ trình di chuyển và kiểm soát an ninh cho lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám, Quốc khánh 2/9 tại Hà Nội.

Để đảm bảo việc đi lại của đại biểu, người tham gia giao thông, tập kết phương tiện, thuận lợi cho việc theo dõi, quan sát, di chuyển khi tham dự các hoạt động tổng hợp luyện, sơ duyệt, tổng duyệt và chương trình chính thức Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công, Quốc khánh 2/9 trên địa bàn thành phố Hà Nội, Cục Cảnh sát Giao thông, Bộ Công an thông báo hướng dẫn một số thông tin giao thông liên quan phục vụ nhân dân.

Đối với đại biểu, khách mời

1. Khán đài:

Ban Tổ chức bố trí vị trí ngồi cho các đại biểu, khách mời tham dự Lễ kỷ niệm như sau:

- Khán đài A (từ A0, A1, A2, A3, A4: 2.142 đại biểu);

- Khán đài B (từ B1-B5: 14.490 đại biểu);

- Khán đài C (C1-C5: 8.360 đại biểu, trong đó có 4.598 khối xếp hình bố trí tại khu vực C2+C3);

- Khối đứng lực lượng vũ trang: 18 khối = 1.800 đồng chí;

- Khối đứng hồng kỳ: 1.800 đồng chí.

2. Địa điểm các chốt kiểm soát an ninh đại biểu, khách mời

(1) Cổng đặt tại số 17 Ngọc Hà (kiểm soát hướng vào Bảo tàng Hồ Chí Minh vào các khán đài);

(2) Cổng đặt tại Ông Ích Khiêm-Lê Hồng Phong (kiểm soát hướng vào khán đài A1, A3 và quần chúng);

(3) Cổng đặt tại Lê Hồng Phong-Hùng Vương (kiểm soát hướng vào khán đài A1, A3 và quần chúng);

(4) Cổng đặt tại Độc Lập-Điện Biên Phủ (kiểm soát vào khu vực Khán đài A2, A4 và quần chúng);

(5) Cổng đặt phía sau Đài Tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ (kiểm soát hướng vào khán đài A2, A4 và quần chúng);

(6) Cổng đặt trên đường Hoàng Văn Thụ - phía trước Ban tổ chức Trung ương (kiểm soát hướng vào của lãnh đạo các bộ, ban, ngành, khách mời);

(7) Cổng đặt tại khu vực Cổng Xanh C (kiểm soát an ninh vào khu vực VIP).

3. Hướng đi và điểm tập kết phương tiện cho các đại biểu

- Phương tiện có phù hiệu ĐẠI BIỂU 1 (ngồi tại khu vực khán đài A1+A3 bên phải Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh - phía đường Chùa Một Cột): xe từ các hướng di chuyển và dừng tại ngã tư Chu Văn An-Lê Hồng Phong hoặc Trần Phú-Ông Ích Khiêm, đại biểu xuống xe đi bộ vào khán đài qua trạm kiểm tra an ninh số 8 Hùng Vương hoặc số 2 Ông Ích Khiêm.

Sau đó xe di chuyển tiếp theo sự điều hành của lực lượng Cảnh sát Giao thông về tập kết tại khuôn viên Hoàng Thành Thăng Long, Trạm 66 Bộ Quốc phòng (số 5 Hoàng Diệu), Bảo tàng lịch sử quân sự Việt Nam cũ (số 28 Điện Biên Phủ).

- Phương tiện có phù hiệu ĐẠI BIỂU 2 (ngồi tại khu vực khán đài A2+A4, bên trái Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh - phía Phủ Chủ tịch): xe từ các hướng di chuyển và dừng tại ngã ba Hoàng Diệu-Hoàng Văn Thụ, đại biểu xuống xe đi bộ qua trạm kiểm tra an ninh tại đây và vào vị trí trên khán đài.

Sau đó xe di chuyển tiếp theo sự điều hành của lực lượng Cảnh sát Giao thông tập kết trong khuôn viên Hoàng Thành Thăng Long hoặc Trạm 66 Bộ Quốc Phòng (số 5 Hoàng Diệu), Bảo tàng lịch sử quân sự Việt Nam cũ (số 28 Điện Biên Phủ).

- Phương tiện có phù hiệu ĐẠI BIỂU (ngồi tại khu vực khán đài B+C): xe từ các hướng di chuyển vào khu vực tổ chức dừng tại các điểm trên tuyến Điện Biên Phủ, Hoàng Diệu, Trần Phú, Chu Văn An đại biểu đi bộ di chuyển vào khu vực khán đài qua các chốt kiểm tra an ninh tại Độc Lập-Điện Biên Phủ, Bắc Sơn-phía sau Đài Tưởng niệm các Anh hùng Liệt sỹ và Hoàng Diệu-Hoàng Văn Thụ.

Sau đó các phương tiện di chuyển đến vị trí tập kết tại trụ sở Uỷ ban Nhân dân quận Long Biên cũ, Bảo tàng Hà Nội, Cung Kiến Trúc (đường Xuân Tảo), các tuyến đường trong khu đô thị Tây Hồ Tây.

- Phù hiệu K.V.B.V: Dùng cho các phương tiện của cơ quan, bộ, ban, ngành và người dân khu vực cấm đường; phù hiệu trên không có giá trị để ra, vào khu vực tổ chức Lễ kỷ niệm, chỉ tập kết trong trụ sở cơ quan, đơn vị.

- Đối với các khối Hồng kỳ và khối xếp hình: Từ các hướng di chuyển vào đường Sơn Tây, các khối xuống xe đi bộ vào khu vực tổ chức qua trạm kiểm tra an ninh số 17 Ngọc Hà. Các phương tiện di chuyển và tập kết trên đường 40m nối từ cầu Nhật Tân đến cầu Thăng Long (khu đô thị Sunshine) và khu vực vòng xuyến cầu Nhật Tân.

- Đối với khối quần chúng tham gia diễu hành và biểu diễn nghệ thuật: từ các hướng di chuyển về tập kết trên đường Quán Thánh, Bộ Tư lệnh Cảnh vệ tiến hành kiểm tra an ninh tại khu vực tập kết. Các phương tiện di chuyển và tập kết trong khuôn viên trường Đại học Bách Khoa.

- Đối với đoàn xe có Cảnh sát Giao thông dẫn đường (cấp Bộ trưởng và tương đương) dự kiến di chuyển theo tuyến ĐẠI BIỂU 1, 2 trả đại biểu; đoàn xe di chuyển đến tập kết tại sân Bảo tàng Hồ Chí Minh (số 19 Ngọc Hà).

Đối với nhân dân

Người dân có nhu cầu di chuyển về địa bàn thành phố Hà Nội, khu vực trung tâm thành phố Hà Nội để quan sát, theo dõi các hoạt động của A80 chủ động cập nhật thông tin các điểm tập kết phương tiện đã được Ban Tổ chức bố trí và khuyến cáo di chuyển, như sau:

- Nhân dân các địa phương vào thành phố Hà Nội có nhu cầu qua các tuyến cửa ngõ phía Tây hạn chế tối đa di chuyển trên tuyến Quốc lộ 21A (đoạn từ nút giao với Quốc lộ 32 đến ngã tư Chợ Bến), Quốc lộ 6, Đại lộ Thăng Long, Quốc lộ 32 để phục vụ cho các đoàn hành quân, cơ động lực lượng; sử dụng các lộ trình khác để thay thế khi di chuyển vào trung tâm thành phố Hà Nội (khuyến cáo di chuyển ra khu vực cửa ngõ phía Nam, Đông Nam, Đông Bắc và phía Bắc thành phố để vào khu vực trung tâm).

- Nhân dân các địa phương di chuyển vào thành phố Hà Nội qua các tuyến cửa ngõ phía Nam (Quốc lộ 1A, cao tốc Pháp Vân-Cầu Giẽ...), phía Đông Nam (Quốc lộ 5A, cao tốc Hà Nội-Hải Phòng), phía Đông Bắc (Quốc lộ 3, cao tốc Hà Nội-Thái Nguyên, cao tốc Hà Nội-Bắc Giang) và phía Bắc (Quốc lộ 2, cao tốc Hà Nội-Lào Cai) đi theo các tuyến đường vào địa bàn nội đô Hà Nội.

Đến các khu vực lần lượt bên ngoài Vành đai 3, Vành đai 2 thì hạn chế lưu thông vào khu vực bên trong; gửi xe tại các điểm tập kết phương tiện được Ban tổ chức bố trí, ưu tiên sử dụng phương tiện giao thông công cộng, nhất là tàu điện trên cao (tuyến số 2A Cát Linh-Hà Đông: từ ga Yên Nghĩa - phường Hà Đông đến ga Cát Linh - phường Ô Chợ Dừa; tuyến số 3 Nhổn - ga Hà Nội: từ ga Nhổn - phường Tây Tựu đến ga Cầu Giấy - phường Giảng Võ) và di chuyển đi bộ trên một số tuyến phố địa bàn phường Ba Đình, Hoàn Kiếm, Cửa Nam, Hai Bà Trưng, Giảng Võ, Ngọc Hà và các vị trí xung quanh Quảng trường Ba Đình.

Người dân có nhu cầu di chuyển về địa bàn thành phố Hà Nội, khu vực trung tâm thành phố Hà Nội để quan sát, theo dõi các hoạt động của A80 hạn chế tối đa việc sử dụng phương tiện cá nhân; tập trung sử dụng phương tiện vận tải hành khách công cộng (xe khách, xe buýt, tàu hỏa, tàu điện trên cao...) để tránh gia tăng đột biến lưu lượng phương tiện cơ giới cá nhân trên địa bàn thành phố, tăng nguy cơ ùn tắc giao thông.

Trường hợp phải sử dụng phương tiện cá nhân lưu thông để di chuyển, quan sát, theo dõi các hoạt động của A80, người dân cần lưu ý các điểm tập kết phương tiện cá nhân đã được Ban tổ chức bố trí; dừng, đỗ, tập kết phương tiện theo hướng dẫn của lực lượng chức năng; không dừng, đỗ xe dưới lòng đường, trên hè phố gây cản trở, ùn tắc giao thông.

Thời gian tổ chức các hoạt động và triển khai cấm đường, hạn chế phương tiện, phân luồng giao thông có thể thay đổi theo yêu cầu của Ban Tổ chức, Cục Cảnh sát Giao thông sẽ cập nhật và thông báo rộng rãi.