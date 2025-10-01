Lan tỏa giá trị lịch sử Khu Di tích Dân công Hỏa tuyến Vĩnh Lộc Mậu Thân 1968

Ông Lâm Thiếu Kỳ, Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di tích Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, Khu Di tích Dân công Hỏa tuyến Vĩnh Lộc Mậu Thân 1968 là một chứng tích lịch sử đặc biệt, ghi dấu sự hy sinh anh dũng của 32 dân công hỏa tuyến trong "Đêm trắng Vĩnh Lộc" tháng 6/1968. Đây không chỉ là nơi tưởng niệm, tri ân những người con đã ngã xuống vì độc lập, tự do của Tổ quốc mà còn là địa chỉ đỏ trong giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ hôm nay và mai sau.

Theo ông Lâm Thiếu Kỳ, việc tổ chức hội thảo khoa học lần này là dịp để các nhà nghiên cứu, nhà quản lý và nhân chứng lịch sử cùng trao đổi, làm rõ hơn vai trò, đóng góp của dân công hỏa tuyến trong cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ cứu nước. Đây cũng là cơ hội đề xuất những giải pháp bảo tồn, phát huy giá trị di tích gắn với giáo dục truyền thống và phát triển du lịch văn hóa, lịch sử của địa phương.

Từ góc độ chuyên môn, bà Lê Tú Cẩm, Chủ tịch Hội Di sản Văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng, Khu Di tích Dân công Hỏa tuyến Vĩnh Lộc Mậu Thân 1968 xứng đáng được xếp hạng Di tích Lịch sử cấp Quốc gia. Đây sẽ là sự ghi nhận đúng tầm đối với giá trị lịch sử, văn hóa và giáo dục mà di tích mang lại. Khi được công nhận là Di tích Lịch sử cấp Quốc gia, khu di tích cần được quan tâm đầu tư, nâng cấp xứng tầm. Bên cạnh đó, việc ứng dụng công nghệ số sẽ giúp tái hiện địa hình, các tuyến đường dân công hỏa tuyến đã đi qua, cũng như khung cảnh của "Đêm trắng Vĩnh Lộc". Các hiện vật hiếm hoi còn lại cần được giới thiệu sinh động thông qua thuyết minh, ký ức nhân chứng, có thể trở thành chất liệu cho những tiểu phẩm sân khấu hóa ngay trong không gian trưng bày.

Chia sẻ tại hội thảo, Thiếu tướng Phan Văn Rậm, Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh cho hay, việc bảo tồn và phát huy giá trị các di tích cách mạng nói chung, Khu di tích Dân công hỏa tuyến Vĩnh Lộc nói riêng, cần được triển khai một cách khoa học, bền bỉ và hiệu quả. Trong đó, lực lượng vũ trang phải phát huy vai trò xung kích, sáng tạo trong xây dựng hình ảnh "Bộ đội Cụ Hồ", gắn với các phong trào "uống nước nhớ nguồn", "đền ơn đáp nghĩa", qua đó góp phần thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị.

Theo Thiếu tướng Phan Văn Rậm, phát huy giá trị di tích cũng cần gắn liền với xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân. Việc đổi mới hình thức và nội dung hoạt động tại di tích theo hướng đa dạng, sinh động, hấp dẫn sẽ tạo sức lan tỏa mạnh mẽ. Mỗi chuyến về nguồn, mỗi chương trình tuyên truyền tại di tích không chỉ giúp lan tỏa giá trị lịch sử mà còn góp phần củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, xây dựng thế trận lòng dân vững chắc, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với an ninh nhân dân, sẵn sàng ứng phó hiệu quả với mọi tình huống.