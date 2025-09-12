Lan tỏa thông điệp về thành công của Triển lãm thành tựu đất nước

(Ngày Nay) - Phó Thủ tướng Mai Văn Chính giao nhiệm vụ cho các bộ, ngành tổ chức thành công Lễ bế mạc Triển lãm thành tựu đất nước, yêu cầu phải lan tỏa thông điệp về thành công của triển lãm.

Chiều 11/9, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Mai Văn Chính chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo Triển lãm thành tựu đất nước về việc tổng kết, khen thưởng, bế mạc triển lãm.

Trên 6,6 triệu lượt khách tham quan triển lãm

Sáng 28/8, Lễ khai mạc triển lãm thành tựu đất nước nhân dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9 với chủ đề “80 năm Hành trình Độc lập-Tự do-Hạnh phúc” đã được tổ chức trọng thể tại Trung tâm Triển lãm Quốc gia.

Triển lãm chính thức mở cửa miễn phí phục vụ nhân dân và khách tham quan từ chiều 28/8.

Nhằm đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng, tạo điều kiện để đông đảo nhân dân có thêm thời gian tham quan, trải nghiệm các hoạt động tại triển lãm, Thủ tướng Chính phủ đã quyết định kéo dài thời gian triển lãm đến hết ngày 15/9/2025.

Theo báo cáo của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, trong 13 ngày, từ ngày 28/8 - 9/9, số lượng khách tham quan triển lãm ước đạt trên 6,6 triệu lượt. Trong đó, thời gian cao điểm lên đến hơn một triệu lượt khách tham quan/1 ngày.

Hoạt động chính tại triển lãm gồm: trưng bày, giới thiệu những thành tựu nổi bật của đất nước trong 80 năm xây dựng, bảo vệ và phát triển trên các lĩnh vực do các ban, bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp tổ chức thực hiện trưng bày tại các phân khu, bằng các hình thức như: pano tấm lớn, ảnh, bản vẽ, tài liệu, hiện vật kết hợp trình chiếu 3D mapping, trải nghiệm thực tế ảo, tác phẩm nghe nhìn đa phương tiện, ứng dụng công nghệ số, trí tuệ nhân tạo...

Bên cạnh đó là các hoạt động phụ trợ như các chương trình nghệ thuật lớn; các hội thảo, diễn đàn, ký kết hợp tác; các hoạt động biểu diễn nghệ thuật, tương tác, trải nghiệm tại các không gian trưng bày; biểu diễn võ cổ truyền, trình diễn áo dài, bay trình diễn khinh khí cầu, tổ chức bắn pháo hoa; đấu giá tác phẩm nghệ thuật, biểu diễn xiếc, chiếu phim miễn phí và giao lưu với các nghệ sỹ nổi tiếng; thi đấu thể thao điện tử, trải nghiệm game tại không gian 12 ngành công nghiệp văn hóa...

Trong thời gian diễn ra triển lãm, nhiều đoàn khách quốc tế đã tới tham quan, trong đó có nhiều đoàn cấp cao.

Tính đến ngày 9/9, không có sự cố, phát sinh nghiêm trọng xảy ra, tuy nhiên, số lượng khách tham quan triển lãm quá lớn, tạo áp lực không nhỏ cho Ban Tổ chức và các đơn vị tham gia triển lãm trong công tác tổ chức, quản lý vận hành, bảo đảm không gian trưng bày, không gian ẩm thực, công tác an ninh, trật tự, giao thông và y tế...

Quyết tâm cao, nỗ lực lớn để tổ chức thành công Lễ bế mạc triển lãm

Tại cuộc họp, Ban Chỉ đạo triển lãm đã rà soát, nghe báo cáo về những công việc đã thực hiện.

Đại diện các bộ, ngành, địa phương nêu ý kiến về các nội dung liên quan, báo cáo về tình hình thực hiện các nhiệm vụ được phân công, nêu lên khó khăn, vướng mắc để Ban Chỉ đạo xem xét, bàn biện pháp tháo gỡ; đồng thời, bàn thảo công tác tổng kết, khen thưởng, chuẩn bị cho Lễ bế mạc triển lãm nhằm đánh dấu sự kết thúc tốt đẹp một hoạt động chính trị-văn hóa có ý nghĩa đặc biệt nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9.

Tại phiên họp, Phó Thủ tướng Mai Văn Chính khẳng định Triển lãm thành tựu đất nước đã thu hút sự quan tâm đặc biệt, tạo hiệu ứng lan tỏa rộng rãi đến các tầng lớp nhân dân. Triển lãm không chỉ tôn vinh, giới thiệu những thành tựu nổi bật của Đảng, Nhà nước trong quá trình đấu tranh, bảo vệ, xây dựng, phát triển đất nước; góp phần tuyên truyền, giáo dục truyền thống yêu nước, củng cố niềm tin của nhân dân vào đường lối đổi mới, phát triển bền vững; quảng bá hình ảnh đất nước Việt Nam đổi mới, năng động, hội nhập sâu rộng với quốc tế, mà còn là cơ hội để mọi người dân được trực tiếp trải nghiệm và thụ hưởng những thành quả to lớn của đất nước.

Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo triển lãm, Phó Thủ tướng Mai Văn Chính hoan nghênh, ghi nhận, đánh giá cao các bộ, ban, ngành Trung ương và địa phương, các cơ quan có liên quan trong thời gian rất ngắn vừa qua, với sự quyết tâm cao, nỗ lực lớn, đã cố gắng tập trung triển khai các nhiệm vụ, công việc để triển lãm đạt được những kết quả tốt đẹp.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh việc triển lãm thu hút được sự quan tâm của đông đảo nhân dân và du khách là niềm vui, sự động viên rất lớn đối với Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức triển lãm cũng như các bộ, ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị tham gia; qua đó cũng thể hiện rõ tính chuyên nghiệp, hiện đại trong công tác tổ chức cũng như nội dung, hình thức hấp dẫn, phong phú, sinh động của triển lãm.

Thời gian từ nay đến ngày bế mạc không còn dài, Phó Thủ tướng đề nghị các ban, bộ, ngành, địa phương tiếp tục nỗ lực, cố gắng phối hợp chặt chẽ để tổ chức thành công Lễ bế mạc triển lãm, tạo dấu ấn sâu đậm trong lòng nhân dân.

"Lễ bế mạc không chỉ là nghi thức khép lại một sự kiện mà là dịp để chúng ta tổng kết rút kinh nghiệm, lan tỏa thông điệp thành công của triển lãm. Vì vậy, công tác chuẩn bị cho lễ bế mạc cần phải thực hiện chu đáo, an toàn, trang trọng, tiết kiệm, nhưng cũng đảm bảo đúng với tầm vóc quốc gia. Tôi đề nghị Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, các đơn vị tiếp tục phát huy tinh thần chủ động, trách nhiệm cao nhất để tổ chức thành công buổi lễ," Phó Thủ tướng giao nhiệm vụ cho các bộ, ngành.

Bên cạnh đó, các cơ quan, đơn vị khẩn trương triển khai quy trình đề xuất, đề nghị xét tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho các tập thể, cá nhân theo các quy định về thi đua, khen thưởng, hướng dẫn của Bộ Nội vụ và nội dung tại công văn của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, để tổ chức trao tặng tại triển lãm; thông báo tới nhân dân và du khách về thời gian đóng cửa triển lãm trong ngày 15/9/2025 để đảm bảo công tác an ninh, an toàn.